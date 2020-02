ဒီမိုကရက်သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဘာနေဆန်းဒါးစ် မဲဆွယ်ပွဲ လူ ၇၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်

အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဒီမိုကရက် သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဘာနေဆန်းဒါးစ်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်က နယူးဟမ်ရှိုင်းယားပြည်နယ်မှာ မဲဆွယ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဒါဟမ်မြို့ နယူးဟမ်ရှိုင်းယား တက္ကသိုလ်မှာ လုပ်တဲ့ ဆန်းဒါးစ်ရဲ့ မဲဆွယ်ပွဲကို လူပေါင်း ၇၅၀၀ ခန့် လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။

ဒီမိုကရက် သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဆန်းဒါးစ်ကို ရော့ဂီတအဖွဲ့ The Strokes၊ ‘Sex and the City’ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ စင်သီယာနစ်ဆင်တို့နဲ့အတူ အောက်လွှတ်တော်အမတ် အော်ကာစီယို ကောတက်ဇ်တို့က အားပေးထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။