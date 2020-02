၈ ကြိမ်မြောက် ဂျပန်ကုန်စည်ပြပွဲ မန္တလေးတွင် ကျင်းပ

၈ ကြိမ်မြောက် ဂျပန်ကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲကို ဂျပန်ပြည်ပကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (JETRO) ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့ကနေ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့အထိ မန္တလေး မြို့တော်ခန်းမမှာ ကျင်းပနေပါတယ်။

ဂျပန်ကုန်စည်တွေကို တနေရာတည်းမှာပဲ စုစုစည်းစည်း ရရှိစေဖို့နဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးတက်လာစေဖို့အတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ တောင်ကြီးမြို့တွေမှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပပေးနေတယ်လို့ Myanmar Promotional Service ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာသန်းကျော်ထွေးက ပြောပါတယ်။

“ကျနော်တို့ ဒီဂျပန်ကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲကြီးကို မန္တလေး မြို့တော်ခန်းမမှာ ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ပြီးရင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂ ရက်တွေမှာ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၇ နာရီအထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်မယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ ဂျပန်နဲ့ပတ်က်တဲ့ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီတွေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ဂျပန်အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ၊ စက်ရုံသုံးပစ္စည်းတွေ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့။ နောက် ကော်စမက်တစ်တွေနဲ့ တခြား ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေ အများကြီး ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မော်တော်ယာဉ် ဆိုရင်လည်း လေး ငါးမျိုး ပါမယ်။ နောက် အင်ဂျင်ဝိုင်တွေ၊ ဘက်ထရီတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။”

ဒီပြပွဲမှာ လူငယ်တွေအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရစေဖို့ ဂျပန်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ IT နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်းတွေလည်း လာရောက်ပြသနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။

Metro IT Computer Myanmar Co,ltd ရဲ့ Vice Principal ဦးကျော်စိုးက “IT ပိုင်းကလည်း တကယ့်ကို ပြောင်းလဲမှုတွေက တောက်လျှောက်မြန်ဆန် တိုးတက်နေတယ်ဆိုတော့ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုကလည်း များလာတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ထဲ IT လောကမှာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် မလုံလောက်တဲ့ ပြဿနာတွေ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း IT ကုမ္ပဏီတွေမှာ ပညာရှင်တွေ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်း နိုင်ငံတကာက ပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့ သူတို့တိုင်းပြည်ထဲက ICT လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လုပ်ကိုင်နေကြရတာပေါ့။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ IT ကောလိပ်ကျောင်းရှိတယ်၊ အဲဒီကျောင်းရဲ့ ပညာရေးအတိုင်း ဂျပန်ဆိုင်ရာ အက်ကျူကေးရှင်းပဲပေးတယ်၊ ကျနော်တို့ ကျောင်းကနေပြီး သွားတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက IT ပညာအနေနဲ့ရော၊ IT လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာရော ဝင်ရောက်ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြား ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလျက် ရှိပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။

ဒီပြပွဲမှာ ကုမ္ပဏီပေါင်း လေးဆယ်ကျော်က ပြခန်းပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကျော် လာရောက်ပြသခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လာမယ့် မေလအတွင်း တောင်ကြီးမြို့မှာ ပြပွဲဆက်လက်ကျင်းပမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။

ထိန်ထိန်လင်း