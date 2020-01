တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား ကာကွယ်ရန် ရွှေရောင်စက္ကူဖြင့် ပုံဖော်ထားသည့်အရုပ်ကြီး ၃ ရုပ် ပြသ

အဖိုးတန်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရွှေရောင်စက္ကူတွေနဲ့ပြုလုပ်ပုံဖော်ထားတဲ့ ကျား၊ ဆင်၊ သင်းခွေချပ် အရုပ်ကြီး ၃ ရုပ်ကို ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့က စတင်ပြီး မန္တလေးမြို့၊ ကျုံးတောင်ဘက်ခြမ်း စည်ပင်သာယာရုံးရှေ့မှာ ပြသထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။

အဆိုပါ အရုပ်ကြီးသုံးရုပ်ကို ရန်ကုန်နဲ့ နေပြည်တော်ကနေ မန္တလေးမြို့ကို သယ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရွှေရောင် ကျားရုပ်ဟာ အမြင့် ၉ ပေ ၃ လက်မ ရှိပြီး အရှည် ၉ ပေ ၁၀ လက်မလောက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။

သင်းခွေချပ်အရုပ်ဟာ အမြင့် ၇ ပေရှိပြီး အရှည် ၁၁ ပေရှိကာ ဆင်ရုပ်မှာ အမြင့် ၇ ပေ၊ အရှည် ၉ ပေရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။

အဖိုးတန်တောကောင်တွေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်နေတာကို ရည်ညွှန်းပြီး အခုလို ရွှေရောင်စက္ကူတွေနဲ့ ပြုလုပ်ပုံဖော်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။

“မန္တလေးမြို့ဟာ အမျိုးမျိုးသော ပွဲတော်တွေနဲ့ နှစ်စဉ် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ မိဘပြည်သူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ မြို့တမြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တောကောင်လေးတို့အတွက် ရင်တွင်းစကားသံ (VOCIES FOR WILDLIFE) လူထုအသိပညာပေး အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်တဲ့ ရွှေရောင်စက္ကူတွေနဲ့ ပြုလုပ်ပုံဖော်ထားတဲ့ ကျား၊ ဆင်၊ သင်းခွေချပ် အစရှိတဲ့ အရုပ်ကြီး ၃ ရုပ်ကို မန္တလေးကျုံးတောင်ဘက် ပလက်ဖောင်းမှာ ပြသတာဟာလည်း ပြည်သူလူထုကို အသိပညာပေးတာဖြစ်သလို ဒီကနေတဆင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို ကာကွယ်ပေးချင်ကြတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အသံတွေကို စုစည်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ VFW ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်မေမိုးဝါ က ပြောပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတွေကို တရားမဝင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမှုကို အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေး သရုပ်ပြယာဉ်တွေနဲ့ မန္တလေးမြို့အတွင်း လှည့်လည်ပြသမှာပါ။

ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ မြို့မငွေငန်း အလှပြယာဉ်နဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေး သရုပ်ပြယာဉ်တွေ၊ အဆို၊ အက အလှပြယာဉ်တွေနဲ့ မနော်ရမ္မံ ပြည်သူ့ဟစ်တိုင်ကွင်းမှ စတင်ပြီး မန္တလေးမြို့အနှံ့ လှည့်လည်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်က ဆင်တွေ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရနေရတာကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်သည့် လှုပ်ရှားမှုတရပ်အနေနဲ့ တောကောင်လေးတို့အတွက် ရင်တွင်းစကားသံ(VOICES FOR WILDLIFE) ကမ်ပိန်းကို စတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

VOICES FOR WILDLIFE ကို ဇီဝမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း (BANCA)၊ နိုင်ငံတကာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့် အပင်မျာ းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (FFI) မြန်မာ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ (Friends of Wildlife) ၊ Grow Back for Posterity (GBP)၊ သားငှက်ထိန်းသိမ်းအဖွဲ့(WCS) နဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (WWF) မြန်မာတို့က ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဉီးဆောင်ပံ့ပိုးပြီး သယံဇာတာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဉီးဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ လူမှုကွန်ရက် influencer တွေ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်တာလို့ သိရပါတယ်။

ဒီအရုပ်ကြီးသုံးရုပ်ကို ဇန်နဝါရီလ ၂၅ရက်နေ့ကနေ ၃၁ရက်နေ့အထိ ပြသထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။

ထိန်ထိန်လင်း