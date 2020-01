သဘာဝလွန် သွေးပျက်ထိတ်လန့်ဖွယ် မြင်ကွင်းတွေနဲ့ ရှုစားကြရမယ့် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်-The Turning (နမူနာ)

သဘာဝလွန် သွေးပျက်ထိတ်လန့်ဖွယ် မြင်ကွင်းတွေနဲ့ ရှုစားကြရမယ့် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် The Turning ကို မကြာခင် ရုံတင်ပြသသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။

ဒီကားကိုတော့ အီတာလျံ-ကနေဒီယန်အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Floria Sigismondi က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Universal Pictures က ဖြန့်ချိပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈၉၈ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီး Henry James ရဲ့ ghost story တပုဒ်ဖြစ်တဲ့ The Turn of the Screw ကို ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာပါ။

Kate ဟာ ကလေးထိန်း Nanny တယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ သူဟာ ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ နေနေရတဲ့ မိဘမဲ့ကလေး ၂ ယောက်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ မိန်းပြည်နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသက ထူးဆန်းတဲ့ အိမ်တအိမ်ဆီ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ သူ ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီကလေး ၂ ယောက်မှာရော၊ အိမ်ကြီးဆီမှာပါ လျှို့ဝှက်မှုတွေ၊ နောက်ကြောင်းတွေ ရှိနေခဲ့ပြီး သွေးပျက်ချောက်ချားစရာတွေ ကြုံတွေ့လာရချိန်မှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဒီကားထဲမှာ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ Terminator: Dark Fate ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ Grace အဖြစ် ပီပေပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဟောလိဝုဒ်စတား Mackenzie Davi‌ေ၊ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Joely Richardson တို့နဲ့အတူ ကလေးသရုပ်ဆောင် Finn Wolfhard ၊ Brooklynn Prince တို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှ ပါဝင်တဲ့ သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ကို ယူကျုဘ်ပေါ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ သန်းနဲ့ချီ ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၉၄ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့ စတင်ပြီး ရုံတင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။