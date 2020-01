အော်စကာဆု ဆန်ခါတင်စာရင်းထွက်ပေါ်၊ ထူးချွန်ဆုတွေ ဘယ်သူရမလဲ (ရုပ်သံ)

မကြာခင်မှာ ကျင်းပတော့မယ့် အော်စကာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ဆန်ခါတင်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အခုနှစ်မှာလည်း အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ မပါဘဲနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အခုနှစ်မှာတော့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းများစွာနဲ့ ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ အကြိတ်အနယ် ရှိနေခဲ့ပြီး ဘယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေက ဆုတွေ ရရှိသွားမလဲ ဆိုတာဟာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေပါတယ်။

အော်စကာဆုပေးပွဲတွေမှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတဉီးအနေနဲ့ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော် ကယ်ဗင်ဟာ့တ်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ LGBTQ အ သိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်စောင်းစေတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီး အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်ကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး တင်ဆက်သူမပါဘဲ ကျင်းပခဲ့တာပါ။

လတ်တလောမှာတော့ အော်စကာဆု ဆန်ခါတင်ဆုစာရင်းမှာ ရုံတင်ဝင်ငွေ စံချိန်တင် Joker ရုပ်ရှင်က အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဆု၊ ဒါရိုက်တာဆုနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုတွေအပါအဝင် ဆုပေါင်း ၁၁ ဆုနဲ့ ဉီးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။

သူ့နောက်မှာတော့ The Irishman ၊ 1917 နဲ့ Once Upon a Time in Hollywood ရုပ်ရှင်ကားတွေက ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ဆု ၁၀ ဆုစီနဲ့ ရှိနေကြပြီး Jojo Rabbit ၊ Little Women ၊Marriage Story နဲ့ Parasite ရုပ်ရှင်တွေကတော့ ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ဆု ၈ ဆုစီနဲ့ အသီးသီး ရှိနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာတော့ Joker ဇာတ်ကား နဲ့အတူ Ford v Ferrari ၊ The Irishman ၊ Jojo Rabbit ၊ Little Women ၊ Marriage Story ၊ 1917 ၊ Once Upon a Time… in Hollywood နဲ့ Parasite ရုပ်ရှင်တွေ ရှိနေခဲ့ တာပါ။

အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာတော့ Antonio Banderas(Pain and Glory) ၊ Leonardo DiCaprio(Once Upon a Time… in Hollywood) ၊ Adam Driver(Marriage Story) ၊ Joaquin Phoenix(Joker) နဲ့ Jonathan Pryce(The Two Popes) တို့က အသီးသီး ရှိနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာတော့ Cynthia Erivo(Harriet) ၊ Scarlett Johansson(Marriage Story) ၊ Saoirse Ronan(Little Women) ၊ Charlize Theron(Bombshell) နဲ့ Renee Zellweger(Judy) တို့က ရှိနေခဲ့ကြ တာပါ။

အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းထဲမှာတော့ The Irishman ရုပ် ရှင်နဲ့ Martin Scorsese ၊ Joker ရုပ်ရှင်နဲ့ Todd Phillips ၊ 1917 ရုပ်ရှင်နဲ့ Sam Mendes ၊ Once Upon a Time… in Hollywood ရုပ်ရှင်နဲ့ Quentin Tarantino ၊ Parasite ရုပ်ရှင် နဲ့ Bong Joon-ho တို့က ရှိနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ထူးခြားတာကတော့ အခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုစာရင်းမှာ အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ တဦးတယောက်မှ မပါဝင်ခဲ့တာပါပဲ။

ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ ၇၇ ကြိမ်မြောက် ရွှေကမ္ဘာလုံး (Golden Globes) ဆုပေးပွဲမှာတော့ ဒရာမာအမျိုးအစား အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားဆုကို ပထမကမ္ဘာစစ်ပွဲအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ 1917 ရုပ်ရှင်ကားက ရရှိသွားခဲ့ ပြီး ဂီတဇာတ်မြူးအမျိုးအစား အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆုကိုတော့ Once Upon a Time…in Hollywood ရုပ်ရှင်က ရရှိသွားတာမို့ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာရော ဒီကားတွေ က နာမည်ကျော် Joker ရုပ်ရှင်ကားကို ဖြတ်ကျော်အောင်ပွဲခံနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်မင်းသားဆုကို Joker ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ Joaquin Phoenix ၊ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဆုကိုတော့ ဟောလိဝုဒ်မင်းသ မီးကြီး Judy Garland အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ Judy ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ် ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးကြီး Renee Zellweger တို့က ဆွတ်ခူးရ ရှိသွားခဲ့ပြီး သူတို့ ၂ ယောက်လုံးဟာ ခုလက်ရှိ အော်စကာဆုဆန်ကာတင်စာရင်းထဲမှာ လည်း ပါဝင်နေခဲ့တာပါ။

နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြော အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုကိုတော့ ကိုရီးယား နာမည် ကျော်ရုပ်ရှင် Parasite က ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီး အော်စကာဆုဆန်ကာတင် စာရင်းမှာလည်း အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု၊ ဒါရိုက်တာဆုတွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား ပါဝင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။

အော်စကာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုတွေကိုတော့ Best Picture ၊ Director ၊ Actor ၊ Actress ၊ Supporting Actor ၊ Supporting Actress ၊ Original Screenplay ၊ Adapted Screenplay ၊ Foreign Language Film ၊ Animated Feature ၊ Sound Editing ၊ Visual Effects ၊ Film Editing ၊ Animated Short ၊ Live Action Short ၊ Documentary Short ၊ Original Score ၊ Original Song ၊ Production Design ၊ Cinematography ၊ Costume Design ၊ Makeup and Hairstyling ၊ Documentary Feature ၊ Sound Mixing စတဲ့ ဆု တွေအသီးသီး သတ်မှတ်ရွေးချယ် ချီးမြှင့်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။

၉၂ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပမယ့် အခုနှစ်ရဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့က Dolby Theatre မှာ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ရင်ခုန်ကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။