နာမည်ကြီးရုပ်ရှင် 1917 နှင့် Once Upon a Time…in Hollywood ရုပ်ရှင်တွေ ဆုရရှိခဲ့ကြသည့် ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲ (ဓာတ်ပုံ)

အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်မင်းသမီး (ဂီတဇာတ်မြူး)ဆုကိုတော့ The Farewell ရုပ်ရှင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Awkwafina က ရရှိခဲ့ပြီး Kingsman ရုပ်ရှင်နဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Taron Egerton ကတော့ အယ်လ်တန်ဂျွန်အကြောင်း ရုပ်ရှင် Rocketman နဲ့ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်မင်းသား (ဂီတဇာတ်မြူး)ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဆုတွေအဖြစ် ဟောလိဝုဒ်စတား သရုပ်ဆောင် မင်းသား Brad Pitt နဲ့ မင်းသမီး Laura Dern တို့က Once Upon a Time…in Hollywood နဲ့ Marriage Story ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ အသီးသီး ဆုရရှိသွားပါတယ်။

အခုနှစ်ရဲ့ ဒရာမာအမျိုးအစား အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆုကိုတော့ 1917 ရုပ်ရှင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ Sam Mendes က ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂီတဇာတ်မြူးအမျိုးအ စား အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆုကိုတော့ Once Upon a Time…in Hollywood ရုပ်ရှင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ Quentin Tarantino က ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲန်နီမေးရှင်းအမျိုးအစား အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကားဆုကိုတော့ Frozen II ၊ The Lion King ရုပ်ရှင်တွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး Missing Link ရုပ်ရှင်က ဆုရရှိသွားပါတယ်။

နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြော အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုကိုတော့ ကိုရီးယား နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင် Parasite က ထူးထူးခြားခြား ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဆုရရှိသူတွေ စာရင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

