နာမည်ကြီး Jumanji ရုပ်ရှင် ကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် ရုံတင်ဝင်ငွေ ထိပ်ဆုံးဦးဆောင်

ရုံမတင်ခင်ကတည်းက ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် Jumanji: The Next Level ဟာ ပထမသီတင်းပတ် ရုံတင်အပြီး ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့ပြီး Box Office ရုံတင်ဝင်ငွေ ထိပ်ဆုံးဇယားမှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။

အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Jake Kasdan ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီး Sony Pictures Releasing ကနေ ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တာပါ။

Jumanji ဗွီဒီယိုဂိမ်းကမ္ဘာထဲကို ရောက်သွားခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ၄ ယောက်အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ စွန့်စားမှုအသားပေး Jumanji ရုပ်ရှင်စီးရီးတွေရဲ့ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ဟောလိဝုဒ်စတား Robin Williams ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ခဲ့တာပါ။

အဲဒီနောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ Jumanji: Welcome to the Jungle ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဒီကားထဲမှာတော့ ပရိသတ်တွေက The Rock လို့ သိထားကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Dwayne Johnson ပါဝင်လာခဲ့ပြီး ခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ The Next Level မှာလည်း သူက ပြန်ပါဝင်လာခဲ့တာပါ။

ဒီကားထဲမှာ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Dwayne Johnson နဲ့အတူ တခြားနာမည်ကြီး စတားသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Nick Jonas ၊ Jack Black ၊ Kevin Hart နဲ့ Karen Gillan စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ထားကြပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၁၂၃ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်း မြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

IMDb မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Rating 7.1 အထိ ရရှိထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဘတ်ဂျတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၅ သန်းနဲ့ ၁၃၂ သန်းကြား အကုန်အကျခံ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါမှာ ရုံတင်ပြသတဲ့ ပထမသီတင်းပတ်မှာ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀ ဒဿမ ၁ သန်း၊ နိုင်ငံတကာဝင်ငွေ ၁၅၂ ဒဿ ၅ သန်း၊ စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၂ ဒဿမ ၆ သန်းနဲ့ ဦးဆောင်နေပါတယ်။

သူ့နောက်မှာတော့ ၄ ပတ်မြောက်ရုံတင်ပြသနေပြီး ၃ ပတ်ဆက်တိုက် ရုံတင်ဝင် ငွေထိပ်ဆုံးဇယားမှာ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး အဲန်နီမေးရှင်းရုပ်ရှင် Frozen 2 က ရုံ တင်ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉ ဒဿမ ၂ သန်းနဲ့ ဒုတိယနေရာမှာရှိနေခဲ့တာပါ။

တတိယနေရာမှာတော့ နာမည်ကြီးဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား ဒန်နီရယ်ခရိတ်ဂျ် ခေါင်း ဆောင်ပါဝင်တဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်- Knives Out က သီတင်း ၃ ပတ်မြောက်ရုံတင်အပြီး ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ဒဿမ ၃ သန်းနဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။

အဲဒီကားတွေရဲ့ နောက်မှာတော့ Richard Jewell ရုပ်ရှင်နဲ့ Black Christmas ရုပ်ရှင်တွေက သီတင်း ၁ ပတ်ရုံတင်အပြီး ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်းနဲ့ ၄ ဒဿမ ၄ သန်းစီနဲ့ အသီးသီး ရှိနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။