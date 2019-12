လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်ဖြင့် ကလေးသရုပ်ဆောင်ပြည့်ပြည့် စင်ကာပူရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုရရှိ

အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် သရုပ်ဆောင်ထူးချွန်တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်ပြည့်ပြည့်ဟာ လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ Asian Academy Creative Awards ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ထူးချွန်ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။

စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ကနေ ၆ ရက်နေ့အထိ ၂ ရက်ကြာ ပြု လုပ်ခဲ့တဲ့ Asian Academy Creative Awards ဆုပေးပွဲမှာ လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ Best Actress in a Leading Role ဆုကို ဝတ်မှုံ ရွှေရည်၊ Best Actress in a Supporting Role ဆုကို ပြည့်ပြည့်၊ Best Cinematography ဆုကို Tearawat Rujinatham ၊ Best Direction (Fiction) ဆုကို Chartchai Ketnust ၊ Best Feature Film ဆုကို Brave Empire ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ၊ Best Theme Soung (Title Theme) ဆုကို Until We Meet Again By Pongprom Slitwong na Atuthaya From Brave Empire Entertainment စတဲ့ ဆုပေါင်း ၆ ဆုကို Regional Winner ဆုတွေအနေနဲ့ ရရှိခဲ့တာပါ။

အဲဒီထဲကမှ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃ နိုင်ငံထဲမှ Best Actress in a Supporting Role ဆုကို ရွေးချည်ရာမှာ ပြည့်ပြည့်က ခုလိုရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။