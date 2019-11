၂၀၁၉ ခုနှစ် Miss International အလှမယ်သရဖူ ထိုင်းအလှမယ်ရရှိ(ရုပ်သံ)

ဂျပန်နိုင်ငံ မြို့တော်တိုကျိုမှာ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ၅၉ ကြိမ်မြောက် Miss International 2019 အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် အလှမယ် ဆီရီသုန် လီအာရမ်ဝပ်ထ်က အလှမယ်သရဖူကို ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။

ဒါဟာ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ Miss International အလှမယ် သရဖူကို ပထမဆုံး ရရှိခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၈၃ နိုင်ငံမှ အလှမယ်တွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး အခုနှစ်ရဲ့ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေကို အားပေးဖို့ Cheer All Women ဖြစ်ပါတယ်။

အခုနှစ်ရဲ့ First Runner Up ဆုကိုတော့ မက္ကဆီကိုအလှမယ်၊ Second Runner Up ဆုကို ယူဂန္ဓာအလှမယ်၊ Third Runner Up ဆုကို ကိုလံဘီယာအလှမယ်နဲ့ Fourth Runner Up ဆုကိုတော့ ဗြိတိန်အလှမယ်တွေက အသီးသီး ရရှိသွားကြတာပါ။

အာဆီယမ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကတော့ Top 8 အဆင့်ထိ ပါဝင်ခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။

ဒီပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအလှမယ် ခင်ဥမ္မာမြင့်က ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဆုတဆုမှ မရရှိခဲ့ပါဘူး။

တိုက်ကြီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်စားပြုပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ Continental queens ဆုတွေမှာတော့ Miss International Africa ဆုကို လိုက်ဘေးရီးယားအလှမယ်၊ Miss International America ဆုကို ပီရူးအလှမယ်၊ Miss International Asia ဆုကို ထိုင်း အလှမယ်၊ Miss International Europe ဆုကို နယ်သာလန်အလှမယ်နဲ့ Miss International Oceania ဆုကို ဟာဝိုင်ယီ အလှမယ်တွေက အသီးသီး ရရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် Miss International အလှမယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ အထူးဆုတွေဖြစ်တဲ့ Miss Photogenic ဆုကိုတော့ ဂွါဒီလုအလှမယ်၊ Best National Costume ဆုကို ဗီယက်နမ် အလှမယ်၊ Best in Evening Gown ဆုကို ဗင်နီဇွဲလား အလှမယ်၊ Best in Swimsuit ဆုကို ယူဂန္ဓာအလှမယ်၊ Miss Visit Japan Tourism ဆုကို တူနီးရှားအလှမယ်၊ Miss People’s Choice Award – Missosology ဆုနဲ့ Panasonic Beauty Ambassador ဆုတွေကိုတော့ အင်ဒိုနီးရှားအလှမယ်က ရရှိသွားပါတယ်။