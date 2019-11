စစ်ပွဲနောက်ခံ သမိုင်းအက်ရှင်ဒရာမာရုပ်ရှင် – Midway နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရုံတင်မည်(ရုပ်ရှင်နမူနာ)

စစ်ပွဲနောက်ခံ သမိုင်းနဲ့ အက်ရှင်ဒရာမာရုပ်ရှင် ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ့် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် – Midway ကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားကိုတော့ Lionsgate ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Independence Day ၊ Godzilla ၊ The Patriot ၊ The Day After Tomorrow စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် ဂျာမန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Roland Emmerich က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။