နီနီခင်ဇော် တကိုယ်တော်ရှိုးပွဲလက်မှတ်များ စတင်ရောင်းချ

ပရိသတ်အချစ်တော် အမျိုးသမီးတေးသံရှင် နီနီခင်ဇော်ရဲ့ တကိုယ်တော် တေးဂီ တ ဖျော်ဖြေပွဲကို မန္တလေးမြို့မှာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ကျင်းပသွားဖို့ ရှိနေပါ တယ်။

Mingalar Mandalay မှာ ကျင်းပမယ့် ရှိုးပွဲလက်မှတ်တွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေအ တွက် ကျပ် ၇၀၀၀ ကနေစတင်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီး ဇုံတွေအလိုက် Standing Zone နဲ့ Ninian’s Zone ကို ကျပ် ၇၀၀၀ စီ၊ – Zone (C) ကို ကျပ် ၂ သောင်း၊ Zone (B) ကို ကျပ် ၃ သောင်း၊ Zone (A) ကို ကျပ် ၅ သောင်းနဲ့ VVIP လက်မှတ်တွေကိုတော့ ကျပ် တသိန်းနဲ့ ရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

နီနီခင်ဇော်ဟာ သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ ပါတီခင်ဇော်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ တေး အယ်လ်ဘမ်သစ်တချပ်ကို ထွက်ရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီတေးအယ်လ်ဘမ်ဟာ သူ့ရဲ့ ၄ ချပ် မြောက်ထွက်ရှိလာတဲ့ တေးအယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ပါတယ်။

ဂီတလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်တစုကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ရပ်တန့်မနေပဲ ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ နီနီခင်ဇော်ဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ The Best Of Melody World သီချင်း ဆိုပြိုင်ပွဲကတဆင့် ဂီတလောကထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အဲဒီနှစ်မှာပဲ Winner ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။

တဆက်တည်းမှာပဲ အဲဒီအယ်လ်ဘမ်ထဲက ရန်သူ၊ အဝေးရောက်နေပါသော် လည်း၊ ရပ်စတဲ့ သီချင်းတွေဟာ ပရိသတ်ဆီ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အားပေးမှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီနောက်တော့ သူဟာ အတွဲသီချင်းအယ်လ်ဘမ်တွေမှာရော တကိုယ်တော် တေးအယ်လ်ဘမ်တွေပါ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဂီတပြေးလမ်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

လက်ရှိမှာတော့ Mario(မာရီယို)၊ Red(အနီရောင်)၊ U(ယူ)နဲ့ ပါတီခင်ဇော်စတဲ့ တကိုယ်တော် တေးအယ်လ်ဘမ် ၄ ချပ်ထွက်ရှိထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ တေးသံရှင် နီနီခင်ဇော်ဟာ အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ်လက်ခံအားပေးတဲ့ တေးသီချင်းပေါင်း များစွာကို သီဆိုခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာ မြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ တော့ အဖွင့်သီချင်းကို နီနီခင်ဇော်က သီဆိုခဲ့ရကာ သွေးချင်းတို့ဌာနေ မြန်မာပြည်၊ ထာဝရမြန်မာ၊ ပြန်ဆုံမယ် သီချင်းတွေဟာလည်း သူ့ကို နာမည်ကြီးလူသိ များလာစေ တဲ့ သီချင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင် ရေးစပ်ပြီး နီနီခင်ဇော် သီဆိုထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တ စုံတရာ သီချင်းဟာ နိုင်ငံနဲ့အဝှမ်း လူသိများ ထင်ရှားခဲ့သလို ဂီတနယ်ပယ်မှာ ဆုတွေ အများကြီးချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။

နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ပထမဆုံးသော တကိုယ်တော် တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ပရိသတ်အားပေးလက်ခံမှုတွေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပါ တယ်။

ခုတခါ မန္တလေးမှာ ကျင်းပမယ့် Party Redvolution Show လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ တကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲမှာရော ဘယ်လိုဆန်းသစ်တဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ ရှုစားကြရမလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။