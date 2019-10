ကုလသမဂ္ဂ၊ ဘင်းမ်စတက်နှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတို့တွင် ပူးပေါင်းသွားမည်ဟု မြန်မာ-နီပေါ ကြေညာ

မြန်မာနဲ့ နီပေါနိုင်ငံတို့ဟာ နှစ်နိုင်ငံ ကိစ္စရပ်တွေမှာသာမက ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ဘင်းမ်စတက် အပါအဝင် ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတို့မှာ နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲကြေညာပါတယ်။

သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ဖိတ်ကြားတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်နေတဲ့ နီပေါ သမ္မတ မစ္စစ် ဘီဒီယာဒေဗီဘန်ဒါရီရဲ့ ခရီးစဉ်နောက်ဆုံးနေ့မှာ ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပြီး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ၂ ခုကိုလည်း လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။

နှစ်ဖက်စလုံးက ဘုံအကျိုးစီးပွားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ အမြင်တူကြတာကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ ကိစ္စတွေမှာရော၊ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ဘင်းမ်စတက် (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) အပါအဝင် ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတို့မှာ နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ပြီး ပူးပေါင်းသွားကြဖို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချထားတာတွေကို ထပ်ပြီး အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။