မဲခေါင်စာပေဆု စာရေးဆရာကြီးဖိုးကျော့နှင့် ကိုရိုးကွန့်တို့ ရရှိ

မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်း မဲခေါင်စာပေဆု ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က အခုနှစ်အတွက် ရွေးချယ်တဲ့ မဲခေါင်စာပေဆုကို ဝါရင့်စာရေးဆရာကြီးဖိုးကျော့နဲ့ ကိုရိုးကွန့်တို့က ရရှိသွားကြပါတယ်။

စာရေးဆရာ ဖိုးကျော့က “မြေဆီမည်းမည်း သွေးရဲရဲ” (I Gave My Life For Thee) စာအုပ်နဲ့ ဝတ္ထုရှည်ဆုကို ရရှိသွားတာဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာ ကိုရိုးကွန့်ကတော့ “ဖြောင့်ဖြောင့်စင်းစင်း ဝတ္ထုတိုများ” (Straight As Snake and Selected Short Stories) စာအုပ်နဲ့ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ဆုကို ရရှိသွားခဲ့တာပါ။

အသက် ၇၉ နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာကြီး ဖိုးကျော့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ချောင်းဝကျေးရွာ ဇာတိဖြစ်ပြီး ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းပါ ဆင်မာန်နှင့် ငှက်ဉာဏ် အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်နဲ့ စာပေနယ်ထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။