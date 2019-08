ပြိုင်ကားမောင်းသမားနှင့် ခွေးလိမ္မာလေးကြား သံယောဇဉ်အကြောင်းရုပ်ရှင်-The Art of Racing in the Rain(နမူနာ)

ပွိုငျကားမောငျးသမားတယောကျနဲ့ သူ့ရဲ့အခစြျတောျ ခှေးကလေးတကောငျကွားက သံယောဇဉျအကွောငျး ရိုကျကူးပုံဖောျထားတဲ့ The Art of Racing in the Rain ရုပျရှငျကို ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျ ၉ ရကျနေ့ကတညျးက ရုံတငျပွသခဲ့ပွီး ပရိသတျအားပေးမှုတှေ ရရှိနခေဲ့ပါတယျ။

နာမညျကွီး ရုပျရှငျထုတျလုပျရေး ကုမ်ပဏီတခုဖွဈတဲ့ 20th Century Fox ကနေ တငျဆကျလိုကျတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကတော့ အမရေိကနျ စာရေးဆရာ Garth Stein ရဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ စာအုပျကို ဗွိတိနျ ရုပျရှငျဒါရိုကျတာ Simon Curtis က အသကျသှငျး ပုံဖောျရိုကျကူးထားတာပါ။

ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာ ထူးခွားတာကတော့ တခွားရုပျရှငျကားတှလေိုမဟုတျဘဲ ခှေးကလေးရဲ့ ခံစားခကြျတှေ၊ ရှုထောင့ျတှဘေကျကနေ ရိုကျကူးထားတာကို ပရိသတျတှေ ရှုစားကွရမှာပါ။ Enzo ဆိုတဲ့ ခှေးလေးရယျ၊ သူ့ရဲ့ပိုငျရှငျ ပွိုငျကားမောငျးသမား Denny Swift တို့ကွားက သံယောဇဉျတှေ၊ သခငျဖွဈသူ အိမျထောငျကပြွီး ကလေးလေး မှေးလာခြိနျမှာ ခံစားရတဲ့ Enzo လေးရဲ့ ခံစားခကြျတှေ၊ သခင့ျအိမျထောငျရေး ပွိုကှဲခြိနျမှာလညျး သူဟာ သခင့ျအနားမှာ အကောငျးဆုံးနပေေးခဲ့တဲ့ အကွောငျးတှနေဲ့ ပုံဖောျရိုကျကူးထားတာမို့ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ ရသပုံစံတမြိုးနဲ့ ရှုစားကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။

ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာတော့ ခှေးကလေး Enzo ရဲ့ နရောမှာ နာမညျကွီး ဟောလိဝုဒျသရုပျဆောငျ မငျးသား Kevin Costner က အသံနဲ့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားခဲ့တာပါ။ သခငျဖွဈတဲ့ Danny နရောမှာတော့ သရုပျဆောငျမငျးသား Milo Ventimiglia က ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားပွီး တခွားသရုပျဆောငျတှဖွေဈကွတဲ့ Amanda Seyfried၊ Kathy Baker၊ Martin Donovan၊ Gary Cole တို့ကလညျး အားဖွည့ျပါဝငျထားကွပါတယျ။

ကွာမွင့ျခြိနျ ၁၀၉ မိနဈရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ တခြို့ဇာတျဝငျခနျး မွငျကှငျးတှေ၊ ပွကှငျးပွကှကျတှေ၊ ပွောစကား Dialog တှဟော ကလေးတှေ ကွည့ျရှုဖို့ မသင့ျတောျတာမို့ ဒီကားကို ကွည့ျမယျဆိုရငျတော့ မိဘအုပျထိနျးသူ ခှင့ျပွုခကြျ Guideline နဲ့မှ ကွည့ျရှုသင့ျတဲ့ PG အဆင့ျ သတျမှတျထားပါတယျ။

ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ ဘတျဂကြျ အမရေိကနျဒေါျလာ ၁၈ သနျးနဲ့ သနျး ၅၀ ကွား အကုနျအကခြံ ရိုကျကူးထားခဲ့တာ ဖွဈပွီး လကျရှိမှာတော့ Box Office မှာ ဝငျငှေ အမရေိကနျဒေါျလာ ၁၂ ဒသမ ၇ သနျး ရရှိထားပါတယျ။

IMDb မှာ Rating 7.3 အထိ ရရှိထားတဲ့ ဒီရုပျရှငျကား Trailer ဟာ ယူကြုဘျပေါျမှာတော့ ဝငျရောကျကွည့ျရှုကွတဲ့ အကွိမျရေ ၆ သနျးကြောျ ရှိနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။

