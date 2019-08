ဝင်ငွေ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ ဖြင့် ဦးဆောင်နေသည့် Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ရုပ်ရှင်

နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ဟာ ရုံတင်ပြသတဲ့ ပထမသီတင်းပတ်မှာတင် Box Office မှာ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ ရရှိပြီး ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်နေပါတယ်။

အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ David Leitch ရိုက်ကူး ပုံဖော်ပေးထားပြီး ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Seven Bucks Productions နဲ့ Chris Morgan Productions တို့က တင်ဆက်လိုက်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Fast & Furious ရုပ်ရှင်စီးရီးတွေက သီးခြားခွဲထွက်လာတဲ့ Spin-Off ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်ပြီး ဘတ်ဂျက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ အကုန်အကျခံ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင် ဖြစ်ပါတယ်။

နာမည်ကြီး Fast & Furious ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ စတင်ပြသခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်မှာတော့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဆက်တိုက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ၈ ကားအထိ ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ The Fate of the Furious ရုပ်ရှင်က နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလော Box office ဝင်ငွေစာရင်းမှာတော့ နာမည်ကျော် The Lion King ရုပ်ရှင်က ၃ ပတ်မြောက် ရုံတင်အပြီး ပထမသီတင်းပတ်ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈ ဒသမ ၅ သန်း၊ စုစုပေါင်းဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃၁ ဒသမ ၂ သန်းနဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသား နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘရက်ပစ်နဲ့ လီယိုနာဒိုတို့ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတဲ့ Once Upon A Time In Hollywood ရုပ်ရှင်ကတော့ ၂ ပတ်မြောက်ရုံတင်အပြီး ပထမသီတင်းပတ်ဝင်ငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၊ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၈ ဒသမ ၈ သန်းနဲ့ တတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။

အဲဒီနောက်မှာတော့ Spider-Man: Far from Home၊ Toy Story 4၊ Yesterday၊ The Farewell၊ Crawl၊ Aladdin၊ Annabelle Comes Home စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေက အသီးသီး ရပ်တည်နေကြပါတယ်။

