Kubota ကံထူးရှင်များ ကြော်ငြာ (ရုပ်သံ)

Kubota ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ကြာသေးခင်ကမှ ကြေညာပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကံထူးရှင်တွေအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။

ဆုမဲတွေကံထူးဖို့ အခွင့်အရေးအတွက် Warranty card တွေကို နီးစပ်ရာ အရောင်းဆိုင်တွေမှာ သွားထည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ နောက်တစ်ကြိမ်ကံစမ်းမဲကတော့ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။

Kubota Power Tiller Facebook Fanpage ကို follow လုပ်ထားကြဦးနော်…

Congratulations to all the winners in the first lucky draw we have done recently

Don’t forget to drop warranty card at your nearest dealers, get chance to win the prizes

Next round will be on 11 September 2019

Follow us at Facebook fanpage Kubota Power Tiller

https://www.youtube.com/watch?v=Ainb1DgQBIk&feature=youtu.be