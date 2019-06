စူပါမန္းမင္းသား ဟင္နရီကဗီးလ္ကို စံုေထာက္ႀကီး ရွားေလာ့ဟုမ္းအျဖစ္ ႐ႈစားရေတာ့မည္

စူပါမန္းမင္းသားအျဖစ္ နာမည္ႀကီးတဲ့ ၿဗိတိန္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား ဟင္နရီကဗီးလ္ဟာ အသစ္႐ုိက္ကူးသြားမယ့္ ရွားေလာ့ဟုမ္း႐ုပ္ရွင္သစ္မွာ ပါဝင္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ Hollywood Reporter သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အခု သူပါဝင္မယ့္ ရွားေလာ့ဟုမ္း ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီး စာေရးဆရာမႀကီး Nancy Springer ရဲ႕ Enola Holmes Mysteries စာအုပ္ကို အေျခခံၿပီး ၿဗိတိန္႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာ Harry Bradbeer က ႐ုိက္ကူးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားရဲ႕ အဓိကဇာတ္ေကာင္တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလး Enola Holmes ေနရာမွာေတာ့ ၿဗိတိန္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး Millie Bobby Brown က ပါဝင္ထားၿပီး သူ႔ရဲ႕မိခင္ေနရာမွာေတာ့ ၿဗိတိန္သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးႀကီး Bonham Carter က ပါဝင္သြားမွာပါ။

ဖခင္ျဖစ္သူ အသတ္ခံရၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးတေယာက္ ေပ်ာက္ဆံုးရတဲ့အမႈမွာ ဒ႑ာရီထဲက သူရဲေကာင္း စံုေထာက္ႀကီး ရွားေလာ့ဟုမ္းအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ၊ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ဒီကားထဲမွာ ပရိသတ္ေတြ ႐ႈစားၾကရေတာ့မွာပါ။

ကဗီးလ္ဟာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အႏုပညာေလာကထဲကို ေရာက္ရွိလာခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး The Count of Monte Cristo (2002)၊ I Capture the Castle (2003) စတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြအျပင္ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာ မထင္မရွား ဇာတ္ပို႔ေနရာေတြကတဆင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ေတာ့ သူ႔ကို တကမၻာလံုးက ပရိသတ္ေတြ သိသြားေစခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ စူပါဟီး႐ုိးဇာတ္ေကာင္ စူပါမန္း႐ုပ္ရွင္ Man of Steel၊ အဲဒီေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာထြက္ရွိခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ Batman v Superman: Dawn of Justice နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဆက္တိုက္ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Justice League ႐ုပ္ရွင္ကားေတြျဖစ္ၿပီး မႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ အက္ရွင္စပိုင္​ ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ Mission Impossible – Fallout မွာလည္း ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္တဲ့ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ ကဗီးလ္ဟာ တခ်ိန္ကေတာ့ ၿဗိတိန္အလွျပျမင္းစီးမယ္ Ellen Whitaker နဲ႔ ေစ့စပ္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ လမ္းခြဲခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ တကိုယ္တည္း လူပ်ိဳႀကီးအျဖစ္ အိမ္ေမြးေခြးကေလး Kal နဲ႔အတူ လန္ဒန္မွာ ေနထိုင္ေနပါတယ္။

ပရဟိတအလုပ္ေတြ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေလ့ရွိတဲ့ မင္းသားဟာ မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနတဲ့ ရွားပါး သား႐ုိင္းတိရစၦာန္မ်ိဳးစိတ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ Durrell Wildlife Conservation Trust အဖြဲ႔မွာလည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။