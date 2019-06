ႏွစ္ရက္အတြင္း ၾကည့္႐ႈသူ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိေနသည့္ ေတလာဆြစ္ဖ္သီခ်င္းသစ္ – You Need To Calm Down (႐ုပ္သံ)

သီခ်င္းအသစ္တပုဒ္ ထြက္လိုက္တိုင္းမွာ ထူးျခားဆန္းျပားမႈေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ နာမည္ႀကီး ကန္းထရီးေပါ့ပ္အဆိုေတာ္ ေတလာဆြစ္ဖ္ရဲ႕ သီခ်င္းသစ္တပုဒ္ျဖစ္တဲ့ You Need To Calm Down ဟာ ၂ ရက္အတြင္း ယူက်ဳေပၚမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကတဲ့ အႀကိမ္ေရ သန္း ၃၀ ေက်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီသီခ်င္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ထြက္ရွိမယ့္ Lover အမည္ရတဲ့ တကိုယ္ေတာ္ ေတးအယ္လ္ဘမ္ထဲမွာ ပါဝင္မယ့္ ဒုတိယေျမာက္ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ဒီသီခ်င္းထဲမွာေတာ့ ပံုစံတမ်ိဳးနဲ႔ ထူးထူးျခားျခား ခံစားနားဆင္ၾကရမွာပါ။

အန္ဘီစီသတင္းတပုဒ္မွာေတာ့ ဒီသီခ်င္းဟာ ေတလာဆြစ္ဖ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ျပသေနတာလို႔ သံုးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတုန္းက ေတလာဆြစ္ဖ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မရွိသူဆိုၿပီး ေဝဖန္ထိုးႏွက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ သူ႔ရဲ႕ အင္စတာဂရမ္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မတူကြဲျပားမႈနဲ႔ ခံယူမႈအေပၚ အေျခခံတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဟာ လံုးဝကို မွားယြင္းၿပီး လက္မခံႏိုင္စရာ အေျခအေနတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့တာပါ။

ခုထြက္ရွိလာတဲ့ သီခ်င္းသစ္ထဲမွာေတာ့ မတူကြဲျပားတဲ့ လိင္မႈဘဝ ခံယူခ်က္ေတြကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ႐ုိက္ကူးတင္ဆက္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေတလာဆြစ္ဖ္ဟာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ကေလးသူငယ္ စာတတ္ေျမာက္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ လိင္တူခ်စ္သူေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ အက်ိဳးျပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ လႈပ္ရွားပါဝင္ခဲ့သူတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေတလာဆြစ္ဖ္ဟာ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာျပတဲ့ သီခ်င္းပံုစံမ်ိဳးေတြ၊ ေက်းလက္ဂီတနဲ႔ ေပါ့ပ္ဂီတ အမ်ိဳးအစား သီခ်င္းေတြနဲ႔အတူ ပရိသတ္အားေပးမႈ ရရွိခဲ့ၿပီး ထင္ရွားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ထူးျခားမႈတခုအေနနဲ႔ ဒီသီခ်င္းသစ္ထဲမွာ သူနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ ေကတီပယ္ရီလည္း ပါဝင္လာခဲ့တာပါ။ သူတို႔နဲ႔အတူ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ေတြေပၚမွာ ျပႆနာေတြနဲ႔ မသင့္ျမတ္ခဲ့ၾကတဲ့ တျခား နာမည္ႀကီးအဆုိေတာ္ေတြရဲ႕ ပံုစံမ်ိဳး တုပဝတ္ဆင္ထားတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြလည္း ပါဝင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေစာင္းေျမာင္း ေျပာဆိုေနၾကသေယာင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ႐ုိက္ကူးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ရည္ရြယ္တာကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစလိုမႈနဲ႔ LGBTQ ေတြကို ေကာင္းေကာင္း ေထာက္ခံအားေပးဖို႔ ရည္ရြယ္လိုရင္း ျဖစ္ဟန္တူေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕သီခ်င္းေတြကို ကိုယ္တိုင္ေရးဆိုေလ့ရွိတဲ့ ေတလာဆြစ္ဖ္ဟာ တကိုယ္ေတာ္ ေတးအယ္လ္ဘမ္ေတြျဖစ္တဲ့ Taylor Swift (2006)၊ Fearless (2008)၊ Speak Now (2010)၊ Red (2012)၊ 1989 (2014)၊ Reputation (2017) စတဲ့ အယ္လ္ဘမ္ ၆ ခ်ပ္ထိ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ နာမည္ႀကီး ဂရမ္မီေတးဂီတဆု အပါအဝင္ ဆုေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ဆြတ္ခူးရရွိထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။