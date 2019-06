ကိုရီးယား သည္းထိတ္ရင္ဖို မႈခင္း႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္အႀကိဳက္ – The Gangster, the Cop, the Devil (နမူနာ)

ထူးထူးျခားျခား ကိုရီးယား သည္းထိတ္ရင္ဖို မႈခင္းအက္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ The Gangster, the Cop, the Devil ကို အေမရိကန္မွာေတာ့ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က ႐ုံတင္ျပသေနပါတယ္။

ဒီကားကိုေတာ့ ကိုရီးယား ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ Lee Won-tae က ႐ုိက္ကူး ပံုေဖာ္ေပးထားၿပီး B.A Entertainment ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးက တင္ဆက္လိုက္တာပါ။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားထဲမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ႐ုံတင္ျပသခဲ့ၿပီး ႐ုံျပည့္႐ုံလွ်ံ အားေပးမႈနဲ႔ ဝင္ေငြစံခ်ိန္တင္ ရရွိခဲ့တဲ့ Train to Busan ႐ုပ္ရွင္ကားနဲ႔ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား Ma Dong-seok က ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ထားတာပါ။ Cheonan ၿမိဳ႕ကေလးမွာ အေျခတည္ ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ ဒီကားထဲမွာေတာ့ လူသတ္မႈေတြ ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္ေနခဲ့တဲ့ ကြင္းဆက္လူသတ္သမားကို ဖမ္းဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတဲ့အေၾကာင္း ႐ုိက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္တိုက္လိုျဖစ္လာေနတဲ့ လူသတ္မႈေတြရဲ႕ တရားခံဟာ တဦးတည္းျဖစ္တယ္ ဆုိတာကို တာဝန္က် ရဲတဦးျဖစ္တဲ့ Tae-Suk က သိလာခဲ့တယ္။ တႀကိမ္မွာေတာ့ လူဆိုးဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ Dong-soo ဟာ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈ ခံခဲ့ရၿပီး သီသီေလး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့တယ္။ ဒီတိုက္ခိုက္မႈရဲ႕ တရားခံက ကြင္းဆက္လူသတ္သမား ျဖစ္ေနတာ၊ သူ႔ကိုသိေနၿပီး လြတ္ေျမာက္ေနတဲ့သူက လူဆိုးဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနတဲ့အခါ ဘာေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲ။ ရဲနဲ႔ လူဆိုးဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ပူးေပါင္းမိၿပီး လူသတ္သမားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈကေရာ ေအာင္ျမင္ပါ့မလား ဆိုတာေတြကို ဒီကားထဲမွာ ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ နာမည္ႀကီး သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား Ma Dong-seok နဲ႔အတူ တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Kim Mu-yeol နဲ႔ Kim Sung-kyu တို႔ကလည္း အတြဲညီညီ ပါဝင္ထားၾကပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တခုျဖစ္တဲ့ Cannes Film Festival ရဲ႕ Midnight Screenings က႑မွာ ကနဦး ျပသခဲ့ပါတယ္။

IMDb မွာေတာ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားဟာ Rating 6.7 အထိ ရရွိထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားတကား ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၁၀၉ မိနစ္ရွိတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ကတည္းက ႐ုံတင္ျပသပါတယ္။