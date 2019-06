ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ခိုးယူေငြလိမ္ခံရမႈမ်ား တိုင္ၾကားပါက ရဲတပ္ဖြဲ႔ကူညီမည္

ကိုယ့္ရဲ႕ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ ခိုးယူခံရၿပီး ေငြေၾကးလိမ္လည္တာနဲ႔ တျခားျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္ နီးစပ္ရာရဲစခန္းကို အသိေပးတိုင္ၾကားၾကဖို႔နဲ႔ အေကာင့္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြ သိတယ္ဆိုရင္ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က အေကာင့္ကို ျပန္ရေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ကာလမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးသံုးစြဲတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ အေကာင့္ေတြ ခိုးခံရတာ ပိုၿပီး ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေကာင့္ခိုးခံရတာရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ခိုးယူသူေတြရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈထက္ Pass wordေတြ အလြယ္တကူေပးထားတာမ်ိဳး အေကာင့္ပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ပိုၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

အေကာင့္ခိုးယူသူေတြဟာ နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္ေတြဆီကို ခ်ဥ္းကပ္တာ၊ နာမည္ရ ဆရာေတာ္ေတြဆီ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ေၾကာင္းျပလို႔ အေကာင့္ေတြဖြင့္ေပးၿပီး အသုံးျပဳသူရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ အမွားေတြကို အခ်ိန္ယူေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အေကာင့္ထဲက မိတ္ေဆြေတြကို ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေငြေခ်းတာေတြလုပ္တတ္သလို သတင္း၊ ဓာတ္ပုံ၊ ဗြီဒီယိုဖိုင္တို႔ကို ခိုးယူၿပီး တဆင့္ျပန္ေရာင္းခ်တာေတြလည္း လုပ္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တျခားသူကို ဖြင့္ခိုင္းတဲ့ အေကာင့္ေတြကို စကားဝွက္ေျပာင္းဖို႔၊ ေျပာင္းရာမွာ အကၡရာ၊ ဂဏန္း၊ သေကၤတတို႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးထားဖို႔၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရဲ႕ Security and Login Setting က Setting Up Extra Security ရွိ Get alerts about unrecognized logins ကို ဖြင့္ထားဖို႔၊ Use two-factor authentication ကို ဖြင့္ထားဖို႔ စတဲ့ လုံၿခဳံေရး အဆင့္ ျမႇင့္တင္ထားဖို႔လည္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။

တကယ္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ အေကာင့္ကေန ေငြလိမ္လည္ေတာင္းတာကို သိရရင္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေငြလိမ္လည္ေနတဲ့အေၾကာင္း ပို႔စ္တင္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြကို Tag ခ်ိတ္ အသိေပးသင့္ တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဒါေတြဟာ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္ၿပီး တရားခံကို အလြယ္တကူ မသိတာေၾကာင့္ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ဖို႔လည္း ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

ဒီလိုႀကံဳလာခဲ့ရင္ နီးစပ္ရာရဲစခန္းကို အသိေပးတိုင္ၾကားဖို႔၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ေပးပုိ႔ဖို႔၊ ခိုးယူခံရတဲ့ အေကာင့္ရဲ႕ အရင္က အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ အီးေမးလ္၊ အမည္နဲ႔ စကားဝွက္ေတြကို မွတ္မိတယ္ဆိုရင္ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က အေကာင့္ေတြ ျပန္ရေအာင္ ကူညီေပး ႏုိင္သလို မမွတ္မိဘူးဆိုရင္လည္း Facebook Team ကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ပယ္ဖ်က္ပစ္တာမ်ိဳး လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။