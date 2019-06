ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ကုိယ္စားျပဳအသင္း ဗိုလ္စြဲ

ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲ Myanmar Robot League 2019 ကုိ ဇြန္ ၁ ရက္ေန႔က ရန္ုန္ၿမိဳ႕ရွိ သိမ္ျဖဴလမ္းမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းကိုယ္စားျပဳအသင္းက ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Myanmar Robot League စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ၁၄ ခုက ကိုယ္စားျပဳေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့တာပါ။

ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းကိုယ္စားျပဳအသင္းက Myanmar Robot League Winner Awart 2019 ဆုႀကီးကို ရရွိခဲ့ၿပီး ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕မွာက်င္းပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာစက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ္လုိ႔ ပြဲစီစဥ္က်င္းပေပးတဲ႔ ဖန္တီးရာက Mickerspace မန္ေနဂ်ာ ကုိထူးေ၀ထက္က ေျပာပါတယ္။

ဆုရရွိခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းကိုယ္စားျပဳအသင္းနဲ႔အတူ အျခားအႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳအသင္းေတြကိုလည္း ဆုေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Outstanding Mentor Awartd ကို ကခ်င္ကိုယ္စားျပဳအသင္း၊ Most Helpful Team Award ကို မႏၱေလးကိုယ္စားျပဳအသင္း၊ Most Cooperative Team Award ကို ကရင္ ကိုယ္စားျပဳအသင္း၊ Best Robot Design Award ကို ကယားကိုယ္စားျပဳအသင္း Best Program Awardကို စစ္ကိုင္းကိုယ္စားျပဳအသင္၊း Best Driving Team Award ကို ပဲခူး ကိုယ္စားျပဳအသင္း၊ Best Strategy Award ကို ရခိုင္ကိုယ္စားျပဳအသင္းတို႔က အသီးသီး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲပံုစံဟာ ကြင္းတကြင္းထဲမွာ ေရဘးဒုကၡခံစားေနရတဲ႔ ရြာႏွစ္ရြာမွာရွိေနတဲ႔လူေတြကို သူတို႔ဖန္တီးထားတဲ့ စက္႐ုပ္ေတြနဲ႔ ကယ္ဆယ္ရတာပါ။ ဒီလို ကယ္ဆယ္ရာမွာ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ကယ္ဆယ္ႏိုင္တဲ့အသင္းကို အမွတ္ေပးစနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အႏိုင္ေပးတာပါ။

ၿပိဳင္ပြဲပံုစံကို ၃ ပိုင္းခြဲျခားထားၿပီး ေရေဘးမက်ေရာက္မီနဲ႔ က်ေရာက္ေနခ်ိန္၊ ေနာက္ ေရးေဘးက်ေရာက္ၿပီးခ်ိန္ဆိုၿပီး အပိုင္း ၃ ပိုင္းခြဲ ကယ္ဆယ္ရတာပါ။

ဒီၿပိဳင္ပြဲကိုု ဖန္တီးရာအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဲ႔ USAID တုိ႔က ပူးေပါင္းကူညီေပးခဲ့တာပါ။

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးက နည္းပညာနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ေတြ၊ အႏုပညာနဲ႔ သိပၸံ တကၠသိုလ္ေတြ စုစုေပါင္း ၄၆ ခုကေန အဆင့္ဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း ကိုယ္စားျပဳအသင္း ၁၄ သင္း ဖြဲ႔ၿပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း ၈၀ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ၾကတာပါ။

ကမာၻ႔အဆင့္ စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲ First Global Robotics Challenge ကို ျမန္မာ ကိုုယ္စားျပဴအသင္း ႏွစ္ႀကိမ္ ေစလႊတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ First Global Robotics Challenge ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏိုင္ငံ ၁၅၇ ႏိုင္ငံထဲမွာ ျမန္မာအသင္းဟာ အဆင့္ ၆ ရရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မကၠစီကိုႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ၁၈၆ ႏိုင္ငံ ရွိတဲ့အထဲ အဆင့္ ၆၄ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ခ်မ္းေျမ့ေမာင္