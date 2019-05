႐ုပ္ရွင္၀ါသနာအိုးတို႔အတြက္ ဘယ္႐ံုမွာ ဘာကားေတြျပေနသလဲ(႐ုပ္သံ)

ဒီတပတ္ ဒီဗြီဘီရဲ႕ Movie Crazy – DVB အစီအစဥ္မွာ ႐ုပ္ရွင္ဝါသနာအိုးေတြ အ တြက္ ပံုမွန္တင္ဆက္ေနၾကျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းက ေကာင္းႏိုးရာရာ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ လူႀကီးလူ ငယ္မေရြး စိတ္၀င္စားၾကမယ့္ Hollywood Action Adventure Monster ႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳး အစား႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ Godzilla: King of the Monsters !

နာမည္ႀကီး႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ Warner Bros. နဲ႔ Legendary Pictures တို႔ ပူးေပါင္းတင္ဆက္လိုက္တဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္ တာ Michael Dougherty က ႐ိုက္ကူးပံု ေဖာ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Godzilla လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း တိုက္ခိုက္မႈ ေတြနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြကို တခါျပန္ၿပီး အမွတ္ရၾကမွာပါ။ ဒီကားကေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Godzilla ႐ုပ္ရွင္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ထြက္ရွိလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကားထဲမွာေတာ့ ဒ႑ာရီထဲက ဧရာမသတၱ၀ါႀကီးေတြလို႔ ယူဆထားၾကၿပီး ဟိုးအရင္ ကမၻာဦးကာလကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ Godzilla နဲ႔ Titans ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Mothra ၊ Rodan နဲ႔ ေခါင္းသံုးလံုး နဂါးသတၱ၀ါႀကီး King Ghidorah တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုတိုက္ ခိုက္ ၾကတာေတြကို ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Godzilla လိုအေကာင္ႀကီးေတြကို လိုက္ၿပီး စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ Monarch နဲ႔ေရာ ဘယ္လိုေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမလဲဆိုတာကလည္း စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေနပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ေဟာလိ၀ုဒ္နာမည္ႀကီး သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားမင္းသမီးေတြ ျဖစ္ၾက တဲ့ Kyle Chandler ၊ Vera Farmiga ၊ Millie Bobby Brown ၊ Bradley Whitford ၊ Sally Hawkins တို႔နဲ႔အတူ တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကို ဘတ္ဂ်တ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ အကုန္အက်ခံ ႐ိုက္ ကူးထားတာျဖစ္ၿပီး ႐ံုတင္ျပသမယ့္ ပထမသီတင္းပတ္မွာတင္ ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚ လာ သန္း ၅၀ ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႕မွန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ ေသြးထြက္သံယိုျမင္ ကြင္းေတြ၊ ဇာတ္၀င္ခန္းေတြ၊ ေျပာစကား Dialog ေတြဟာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ က ေလးငယ္ေတြ ၾကည့္ရႈဖို႔ မသင့္ေတာ္တာမို႔ ဒီကားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘအုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔မွ ၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ PG-13 အဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၁၃၂ မိနစ္ရွိတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က ႐ံုတင္ျပသခဲ့ၿပီး အေမရိကန္မွာေတာ့ လာမယ့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ႐ံုတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ စိတၱဇဆန္ဆန္ Psycho- logical Thriller အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ Ma !

ဒီကားကိုေတာ့ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ Universal Pictures က တင္ဆက္ လိုက္တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး Box Office မွာ ၀င္ေငြစံခ်ိန္တင္ေအာင္ ျမင္ခဲ့တဲ့ The Girl on the Train ႐ုပ္ရွင္ကားရဲ႕ ဖန္တီးရွင္ အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ Tate Taylor က ႐ိုက္ကူးပံုေဖာ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Sue Ann ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ Ohio ျပည္နယ္ထဲ က ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတၿမိဳ႕က အိမ္ႀကီးထဲမွာ တေယာက္တည္း ေနထိုင္ပါတယ္။ တရက္မွာေတာ့ သူဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အုပ္စုတစုနဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျဖစ္ၾကၿပီး သူ႔အိမ္မွာ ပါတီလုပ္ဖို႔ ဖိတ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးဆန္းတဲ့ ဒီအိမ္ထဲမွာ စည္းမ်ဥ္းတခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနပါတယ္။ အိမ္ထဲမွာ မက်ိန္ဆဲဖို႔၊ အိမ္ရဲ႕ အေပၚထပ္ေလွကားကို မတက္ဖို႔ စတဲ့စည္းကမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေကလးေတြက ဒီစည္းကမ္းေတြ ေဖာက္ဖ်က္မိတဲ့အခါမွာေတာ့ ဘာေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲ။ ဒီအမ်ိဳးသမီးႀကီးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေရာ ဘာျဖစ္မလဲ။ အိမ္ႀကီးထဲမွာ ဘယ္လို ထိတ္လန္႔ေသြးပ်က္စရာ ေျခာက္ျခားစရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ႀကံဳေတြ႕ၾကရမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ႐ံုတင္ျပသခ်ိန္မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ ေရႊကမၻာလံုးဆုအပါအ၀င္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေတြ အမ်ားႀကီးရရွိ ထားတဲ့ ေဟာလိ၀ုဒ္လူမည္းသ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး Octavia Spencer က ေခါင္း ေဆာင္ပါ၀င္ထားၿပီး တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Juliette Lewis ၊ Diana Silvers ၊ Luke Evans စတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္း ပါ၀င္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘတ္ဂ်တ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း အကုန္အက်ခံ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ ကားကိုေတာ့ ႐ံုျတင္ျပသမယ့္ ပထမသီတင္းပတ္မွာတင္ ၀င္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ နီးပါး ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႕စရာေကာင္းတဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္းျမင္ကြင္း ေတြ၊ ျပကြင္းျပကြက္ေတြ၊ ေျပာစကား Dialog ေတြဟာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေအာက္ က ေလးငယ္ေတြ ၾကည့္ရႈဖို႔ မသင့္ေတာ္တာမို႔ ဒီကားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘအုပ္ ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္ Guideline နဲ႔မွ ၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ Restricted R အဆင့္ သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၉၉ မိနစ္ရွိတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ လာမယ့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ႐ံု တင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ေနာက္ထပ္ မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ လူငယ္ အခ်စ္ဒရာမာအမ်ိဳးအစား ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ ဧည့္သည္ !

ဒီကားကိုေတာ့ 7th Sense ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးက တင္ဆက္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး မိုးနီလြင္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ညႊန္းကို ဒါ႐ိုက္တာ ညြန္႔ျမန္မာ ညီညီေအာင္က ႐ိုက္ကူးပံု ေဖာ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ ေနလ၊ ျမဴမိုး၊ ႏွင္းႏုစတဲ့ လူငယ္ ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ ဆြတ္ပ်ံ႔ လြမ္းေမာစရာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို လွလွပပ ပံုေဖာ္႐ိုက္ကူးထားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လို အလွည့္အေျပာင္းေတြ၊ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ဖန္တီးထားမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြက မၾကာခင္မွာ ရႈစားၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ေရႊထူး၊ ေရႊမႈံရတီ၊ ေနျခည္ဦးတို႔နဲ႔အတူ ဧည့္သည္သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ၿဖိဳးေငြစိုးကလည္း ပါ၀င္အားျဖည့္ထားခဲ့ၿပီး တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္း အမ်ား ႀကီးပါ၀င္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားဟာ ေရႊမႈံရတီနဲ႔ ေရႊထူးတို႔ ပထမဆံုးဆံုတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးလည္း ျဖစ္သလို ေရႊထူးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ ေ၀ဖန္မွတ္ခ်က္ေတြ ရရွိထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားတကား ျဖစ္ပါတယ္။

Beauty Blogger တေယာက္အေနနဲ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ေနျခည္ဦးကေတာ့ ဒါဟာ သူ႕ ရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ ႐ံုတင္မယ့္ ႐ုပ္ရွင္ကားျဖစ္လာၿပီး ပထမဆံုး႐ံုတင္ခဲ့တဲ့ ရန္သူ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ တင္ အမွတ္ေပးခံခဲ့ရတဲ့ သူ႕အတြက္ ေနာက္ထပ္မွတ္တိုင္တခုပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဧည့္သည္႐ုပ္ရွင္ကားရဲ႕ အထူးပြဲျပသမႈကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၊ Junction City ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစား ေနခဲ့တာပါ။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာေတာ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကား Trailer ဟာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈၾကတဲ့ အႀကိမ္ေရ ၃ သန္းနီးပါး ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ လာမယ့္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ႐ံုတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ေနာက္ထပ္ မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ဟင္ဒီစ ကားေျပာ Supernatural Horror အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ Khamoshi !

ဒီကားကုိေတာ့ အိႏၵိယ-အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ိုက္တာ Chakri Toleti က ႐ိုက္ကူး ပံုေဖာ္ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး Pooja ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးက တင္ဆက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီကားကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Hush အမည္ရတဲ့ ေဟာလိ၀ုဒ္႐ုပ္ ရွင္ကားကို ဟင္ဒီဘာသာစကားေျပာ႐ုပ္ရွင္အေနနဲ႔ ျပန္႐ိုက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကားထဲမွာေတာ့ သစ္ေတာတခုထဲက စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ အိမ္ႀကီးထဲမွာ ေၾကာင္ေလးတေကာင္နဲ႔အတူ ေနထိုင္တဲ့ နားမၾကား၊ စကားမေျပာတတ္တဲ့ ေကာင္မေလးတေယာက္က အိမ္တံခါး၀ကို ေရာက္လာတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ လူသတ္သမားလက္ကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဘယ္လိုတိုက္ခိုက္ ႐ုန္းကန္ရမလဲ ဆိုတာေတြကို ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသတ္သမားကေရာ ဘယ္က ေပၚလာခဲ့တာလဲ။ ဒီေနာက္ကြယ္မွာေရာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ ရွိေနမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ႐ံုတင္ျပသတဲ့ အ ခ်ိန္မွာ ပရိသတ္ေတြက ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ အိႏၵိယသ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားမင္းသမီးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Prabhu Deva၊ Tamannaah၊ Bhumika Chawla တို႔နဲ႔အတူ တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္း ပါ၀င္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထူးျခားတာကေတာ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကို လန္ဒန္မွာ တကားလံုးကို အခ်ိန္ ၂၅ ရက္တည္းနဲ႔ ႐ိုက္ကူးၿပီးစီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားကို အိႏၵိယမွာေတာ့ လာမယ့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ကနဦးျပသမွာျဖစ္ၿပီး တကမၻာလံုးမွာေတာ့ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ႐ံုတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ေနာက္ဆံုးမိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ ျမန္မာ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ ဘ၀သ႐ုပ္ေဖာ္ဒရာမာ ပရိသတ္ေတြ အႀကိဳက္ေတြ႔ၾကမယ့္ စ႐ိုက္ !

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ ေအာင္ေခတ္မင္း႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးက တင္ဆက္လိုက္ တာျဖစ္ၿပီး မိုက္မိုက္(ျပည္)ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို မိုးနီလြင္က ဇာတ္ညႊန္းခြဲၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ ၾသရသက ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္တဲ့အသည္းအမည္နဲ႔ ထြက္ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကို အသစ္တဖန္ျပန္လည္႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ အေျခခံလူ တန္းစားေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြထဲက ထူးျခားတဲ့ စ႐ိုက္ေတြနဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးကံမေကာင္းတဲ့၊ ရပ္ကြက္ထဲ ထီကနဲဆို ထမီစြန္ေတာင္ဆြဲ ရန္ျဖစ္လံုးေထြးသတ္ပုတ္ေနက် မုန္႔ဟင္းခါးသည္ ဘဲဥမ၊ သမီးျဖစ္သူ ပိုက္ဆံပံုးထဲက ပိုက္ဆံႏႈိက္၊ အိမ္မွာ ဖဲ၀ိုင္းေထာင္၊ ေယာက်္ားေတြ တ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႔ ရွိေနတတ္တဲ့ မိခင္မုဆိုးမ မရင္လွ၊ ဒါေတြကို ေဘးအိမ္က ျမင္ေနက်၊ ဘဲဥမကို လိမၼာလာေအာင္ ဆံုးမသြန္သင္ခ်င္တဲ့ ႐ိုး႐ိုးေအးေအး ေက်ာင္းဆရာ လူပ်ိဳႀကီး ညိဳထြန္းလူ၊ အေျပာေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ႐ႈပ္ေပြတတ္တဲ့ ကားစပယ္ယာ တင္ေမာင္၀င္းစတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ ဖန္တီး႐ိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ၀ါရင့္နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ လူမင္း၊ ထြန္းအိျႏၵာဗို၊ ခိုင္သင္းၾကည္နဲ႔ လူငယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေက်ာ္ထက္ေအာင္တို႔က ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ထား ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က ႐ုပ္ရွင္ကားထဲမွာေတာ့ ဘဲဥမအျဖစ္ ၀ါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးႀကီး ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊက သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ မူရင္း႐ုပ္ရွင္နာမည္ေပ်ာက္ၿပီး ဘဲဥမ႐ုပ္ရွင္ ဆိုၿပီး နာမည္ႀကီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စ႐ိုက္႐ုပ္ရွင္ကားရဲ႕ အထူးပြဲျပသမႈကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၊ သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

လတ္တေလာမွာေတာ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကား Trailer ဟာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာေပၚမွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈၾကတဲ့ အႀကိမ္ေရ သန္းနဲ႔ခ်ီ ရွိေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားကိုေတာ့ လာမယ့္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ႐ံုတင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Movie Crazy-DVB အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညတိုင္း ၇.၄၅ နာရီ၊ ၁၀.၄၅ နာရီေတြမွာ DVB TV channel ကေန ပံုမွန္တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး မ ၾကည့္႐ႈလိုက္ရသူေတြအတြက္ ၾကာသပေတးေန႔မနက္ ၉.၁၅ နာရီ၊ ေန႔လည္ ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅နာရီ၊ ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္ ၂.၄၅ နာရီ၊ စေနေန႔ မနက္ ၁၁.၄၅ နာရီနဲ႔ တ နလၤာေန႔မနက္ ၉.၄၅ နာရီတို႔မွာ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ျပသေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္မွာ Movie Crazy ေတြအတြက္ နိုင္ငံတကာနဲ႔ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကား ေတြ အေၾကာင္းကို ေကာင္းနိုးရာရာ ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမ်က္ႏွာကေနတဆင့္လည္း Like, Share နဲ႔ Comment ေတြေပးၿပီး ေတာ့ အားေပးနိုင္ပါတယ္။