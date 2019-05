ဓီရာမိုရ္၏ “အိမ္”သီခ်င္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္သီဆိုခဲ့ၾကသည့္ နီနီခင္ေဇာ္ႏွင့္ The Voice Myanmar  အဖြဲ႔(႐ုပ္သံ)

“ကမာၻေျမမွာခိုလႈံရာေခၚဆိုခဲ့အိမ္… ရံေရြလယ္ထည္ဝါစြာဆင္စြယ္နန္းအိမ္… က်ဴ ထရံေတြ ကာရံကာဓနိမိုးအိမ္… ႏွလံုးသားေတြေႏြးေထြးရင္ဒါဟာလည္းအိမ္”

ဒါကိုၾကားလိုက္တာနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက ေတးေရးေတးဆို အကယ္ဒမီ ဓီရာမိုရ္ရဲ႕ နာမည္ႀကီးသီခ်င္း အိမ္ထဲက သီခ်င္းစာသားေတြမွန္း သိၾကၿပီး ျဖစ္မွာပါ။

မိသားစုခ်စ္ျခင္းေမတၱာက အစျပဳလို႔ ေႏြးေထြးမႈနဲ႔ တည္ေဆာက္ရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္း တဲ့ ကမၻာေျမအတြက္သီခ်င္းတပုဒ္အျဖစ္ ေရးဖြဲ႔ထားတဲ့ ဒီသီခ်င္းကိုေတာ့ ဒီတခါမွာထူး ျခားတဲ့ တင္ဆက္မႈပံုစံတမ်ိဳးနဲ႔ ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အိမ္တစ္အိမ္မွာမွီတည္ရာ ဘာသာတရားေတြ… ကမာၻေျမကုိျဖဴစင္စြာ အၾကင္ နာမွ်ေဝ… ပိုင္ဆိုင္ရာတြယ္တာရာဒီရင္ေသြးေတြ… ဆည္းလည္းသံလႈိက္ခတ္ေစ ဒီခ်စ္ ျခင္းေတြ”

ပရိသတ္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပလာခဲ့တာဟာ Blind Audition ၊ Battle Round ၊ KnockOut Round နဲ႔ Liveshow အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

LiveShow အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ Coach တခုစီက အဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦးက သီခ်င္းတ ပုဒ္စီနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ကေပးတဲ့ Voting အမ်ားဆံုးၿပိဳင္ပြဲ၀င္နဲ႔ က်န္သံုးဦး ထဲက Coach က ေရြးခ်ယ္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂ ဦးကသာ ေနာက္တဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ပထမသီတင္းပတ္ LiveShow အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ Coach နီနီခင္ေဇာ္နဲ႔ က်ားေပါက္တို႔ရဲ႕ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔က တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ခုေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ သီခ်င္းကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲမစခင္ နီနီခင္ေဇာ္နဲ႔ အဖြဲ႔ရဲ႕ အိမ္သီ ခ်င္းနဲ႔ သ႐ုပ္ျပေဖ်ာ္ေျဖမႈျဖစ္ပါတယ္။

“ကေလးေလးေတြ ေႏြးေထြးဖို႔ေလ… ကမာၻေျမမွာ အိမ္တစ္အိမ္ကုိ ေဆာက္ၾက မယ္ေလ… ျမင့္ျမတ္ျခင္းေတြ ၿငိမ္းေအးျခင္းေတြ…ကမာၻေျမမွာညင္သာစြာစီးဆင္းဖို႔ေလ”

နီနီခင္ေဇာ္အပါအ၀င္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၄ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ A ေဒး၊ Hazel ၊ Nicholas Pasangma နဲ႔ Twins Star တို႔ဟာ အျဖဴေရာင္၀တ္စံုေတြကိုသာ ၀တ္ဆင္ထားခဲ့ၾကၿပီး သီခ်င္းနဲ႔ လိုက္ဖက္ညီညီ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အိမ္အျပင္မွာဝါပင္ေတြ ကုိယ္တိုင္စိုက္မယ္… ကုိယ္တိုင္ထြန္ဝါခ်ည္မွ်င္ ဖ်င္တ ဘက္ရယ္… အိမ္အျပင္မွာ ကုိယ္တိုင္ထြန္ကုိယ္တိုင္စိုက္တဲ့… စပါးရိတ္ခ်ိန္ဝိုင္းဖြဲ႔မယ္ ဆန္အရက္ရယ္”

ပရိသတ္စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ေနၿပီး အခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ တျခားထင္ရွားတဲ့ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲေတြ ျဖစ္တဲ့ The Best Of Melody World၊ အိပ္မက္ဆံုရာ စတဲ့ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိ၊ ဆုေတြရရွိထားခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြ အမ်ားစု ပါဝင္ေနၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ရွိတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

“ဒီအခ်ိန္ဆို အိမ္အျပင္မွာ ကဗ်ာေတြရြတ္မယ္… လာပါကြယ္ အိမ္အျပင္မွာ ဂစ္ တာတီးမယ္… ရင္ခြင္မွာ ၾကင္နာသူ ခ်ိဳအနမ္းရယ္… ခ်စ္မိတ္ေဆြ စည္းခ်က္ညီ အတူတူ ကမယ္… ရင္ခြင္မွာရွင္သန္ရာခိုမွီရာအိမ္တစ္အိမ္ကို… ကမာၻေျမမွာ တည္ေဆာက္ၾက မယ္… အေဆာင္အေယာင္ေတြ မဆင္ရင္ေစ ရင္ခြင္အိမ္ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ… ဒ႑ာရီ ရာဇ ဝင္လိုဝိညာဥ္အိမ္ စိန္စီရာရတနာျခယ္သိဂၤါရီအိမ္”