မိုးေရစက္မ်ားသီခ်င္းျဖင့္ အစြမ္းျပၿပီး ေနာက္တဆင့္တက္ခဲ့သည့္ The Voice Myanmar ၿပဳိင္ပြဲဝင္ Hazel (႐ုပ္သံ)

“ညိဳေမွာင္ေန ရာသီနဲ႔ရြာေနတယ္ ဒီီမိုးစက္ေတြ… အလြမ္းစိတ္ဖြဲ႔ ငါ့ရဲ႕ရင္ထဲ… အိမ္ျပင္မွာရြာေနတဲ့ ဒီမိုးစက္ေတြ ျပန္ျမင္ေယာင္ တို႔ရဲ႕အတိတ္ေဟာင္း… တို႔ႏွစ္ဦး ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္ ဒီလမ္းမထက္မွာ… မိုးဖြဲေလးမ်ားရြာ… ငါတို႔ဂ႐ုမစိုက္ ဆက္ေလွ်ာက္ဆဲ… တို႔ႏွစ္ဦးတြဲထားတဲ့ ခိုင္ၿမဲတြဲလက္ေတြ… အခုထိအမွတ္ရဆဲ”

ဒါကေတာ့ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ မိုးေရစက္မ်ား အမည္ရတဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ဒီတခါမွာေတာ့ The Voice Myanmar ရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲ စင္ျမင့္ေပၚမွာ ထူးျခားတဲ့ အသံပိုင္ရွင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တဦးရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနဲ႔ တေက်ာ့ျပန္ ခံစားနားဆင္ခဲ့ၾကရတာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar ရဲ႕ Knock Out Round မွာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Hazel က ဒီသီခ်င္းနဲ႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ တျခား ထင္ရွားတဲ့ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲေတြျဖစ္တဲ့ The Best Of Melody World၊ အိပ္မက္ဆံုရာ စတဲ့ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိ၊ ဆုေတြရရွိထားခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြ အမ်ားစု ပါဝင္ေနၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ရွိတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

Hazel ကေတာ့ အိပ္မက္ဆံုရာ ရာသက္ပန္ Season 2 မွာ First Runner Up ဆုကို ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

“အဆင္ေျပစြာ ငါတို႔ႏွစ္ဦး အတူတည္ေဆာက္မယ့္ အခ်စ္ကမၻာ… အခုေတာ့ အားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီ… မညႇာမတာ အၾကင္နာမရွိ… ဒီကံၾကမၼာ႐ုိင္းႀကီး… တို႔ႏွစ္ေယာက္အခ်စ္ကို သူခြဲ”

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Hazel ဟာ Blind Audition မွာ အဆိုေတာ္ ေခ်ာစုခင္ရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္အတြက္အိပ္မက္ မင္းမက္လား သီခ်င္းနဲ႔ အစြမ္းျပၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Coach ၄ ေယာက္စလံုးက ၿပိဳင္တူ လွည့္ၾကည့္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက Coach ကို ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္မွာေတာ့ Coach တဦးျဖစ္တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲကို ေရာက္ရွိခဲ့တာပါ။

ေနာက္တဆင့္ျဖစ္တဲ့ Battle Round မွာေတာ့ သူက ၿပိဳင္ဘက္ Melody Khong နဲ႔ သီခ်င္းတပုဒ္ကို အၿပိဳင္ႀကဲသီဆိုၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဆင့္မွာေတာ့ သူတို႔ ၂ ေယာက္ဟာ အဆိုေတာ္ တင္ဇာေမာ္ရဲ႕ သိပ္ခ်စ္ရင္ခါးမယ္ သီခ်င္းနဲ႔ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ေနာက္တဆင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ Melody Khong ကေတာ့ Coach ရန္ရန္ခ်န္းရဲ႕ Steal လုပ္မႈနဲ႔ ေနာက္တဖြဲ႔ထဲကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

Knock Out Round မွာေတာ့ Coach နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲက ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၄ ေယာက္ျဖစ္ၾကတဲ့ Nicholas Pasangma၊ Hazel၊ Grace Mami နဲ႔ Tar Tar တို႔က သီခ်င္းတပုဒ္စီနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

“နင္ထားသြားတဲ့ငါ နင္မရွိေတာ့တဲ့ကမာၻ… နင္မရွိေတာ့တဲ့အရပ္မွာ… ငါ့မွာ လံုးဝ အဆင္မေျပဘူး… ေၾကကြဲဝမ္းနည္းစြာ ငိုေႂကြးတမ္းတေန… မင္းတေယာက္မၾကားႏုိင္ပါ… မင္းတေယာက္မၾကားႏုိင္ပါ”

Knock Out Round မွာ Hazel ရဲ႕ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖဟန္ဟာ အားမာန္အျပည့္နဲ႔ သီခ်င္းရသကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဖာ္က်ဴးထားႏုိင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရၿပီး Coach ေတြကိုေရာ ပရိသတ္ေတြကိုပါ ဖမ္းစားထားႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ Coach ျဖစ္တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး သူက ၄ ေယာက္ထဲက Nicholas Pasangma နဲ႔ Hazel တို႔ကို ေနာက္တဆင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။

Knock Out Round ကေတာ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ အခုႏွစ္မွ ထည့္သြင္းထားတဲ့ အဆင့္တဆင့္ျဖစ္ကာ အုပ္စုတစုထဲက ၄ ေယာက္ အစြမ္းျပ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ရတာျဖစ္ၿပီး ၂ ေယာက္ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ၂ ေယာက္ကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲကေန ႏုတ္ထြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။