Melody World ေတးသံရွင္ ေက်ာ္သီဟ၏ အသည္းကြဲသီခ်င္း-၀ဋ္ေႂကြးရွိသမွ်(႐ုပ္သံ)

“သတိေမ့ထားပါတယ္… တခါတေလ လမ္းမွာေတြ႕ရင္လည္း… ေယာင္မွားလို႔ ေတာင္မွ မၿပံဳးျပဖို႔ ငါႀကိဳးစားမယ္… အမွတ္တရ ေပးခဲ့ေသာ… ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရွိေနလည္း … နင့္အေၾကာင္းမ်ား ေတြးရင္… တဆစ္ဆစ္နဲ႔ နာတယ္”

ဒါကေတာ့ အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ ေတးသံရွင္ ေက်ာ္သီဟရဲ႕ အသည္းကြဲသီခ်င္း သစ္တပုဒ္ထဲက စာသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၀ဋ္ေႂကြးရွိသမွ်လို႔ အမည္ေပးထားခဲ့တဲ့ ဒီသီခ်င္းကိုေတာ့ ေတးေရးဆရာ ေသာ္ မိုးစက္က ေရးဖြဲ႕ေပးထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ထိရွလွပတဲ့ ေတးစာသားေတြနဲ႔ ခံစားနားဆင္ၾက ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“နင္ပိုခ်စ္ခဲ့တဲ့ နင့္အတၱမ်ားရယ္… နင္ေစာ္ကားခဲ့သမွ် စကားလံုးမ်ား အဓိပၸါယ္… ျပန္ယူသြားပါေတာ့… ငါမလိုခ်င္ေတာ့… မျဖစ္သင့္ပါဘူး… မရွိရွိတာတခု… အေၾကာင္းျပ ကာ မေယာင္ရာကို ဆီလူးတဲ့သူ… ရင္ခြင္ကို တရားမဲ့ ႏွိပ္စက္ေန… မင္းအခ်စ္ရဲ႕ ဥပေဒ … အၾကင္နာေတြ လာဘ္စားလို႔ေန… မထူႏိုင္ေအာင္ လဲက်ေနခဲ့ ငါဟာ… အားကိုးရာမဲ့ … ၀ဋ္ေႂကြးရွိသမွ် ေၾကပါရေစ… ဒီဘ၀နဲ႔”

ေတးသံရွင္ ေက်ာ္သီဟဟာ The Best Of Melody World 2008 သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ ပြဲမွာ ဒုတိယဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး ဂီတေလာကထဲကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထူးျခားတဲ့ အသံနဲ႔ ခပ္ေဆြးေဆြး အခ်စ္၊ အလြမ္းသီခ်င္းေတြနဲ႔ ပရိသတ္အားေပးမႈ ရရွိထားသူတေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာ္သီဟရဲ႕ မင္းသိလာမယ္၊ ငါခ်စ္ေသာနင္ နင္မခ်စ္ ေသာ ငါစတဲ့ သီခ်င္းေတြဟာ ပရိသတ္အားေပးမႈေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေတြျဖစ္တာမို႔ ခုအသစ္ထြက္လာတဲ့ သီခ်င္းမွာေရာ ဘယ္လိုခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ သီဆိုထားမလဲဆိုတာကို ခံစားနားဆင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“သတိေမ့ထားပါတယ္… တခါတေလလမ္းမွာဆံုခဲ့လည္း… ေယာင္မွားလို႔ေတာင္ မွ မၿပံဳးျပဖို႔ငါႀကိဳးစားမယ္… အမွတ္တရေပးခဲ့ေသာ… ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရွိေနလည္း… နင့္အ အၾကာင္းမ်ားေတြးရင္ တဆစ္ဆစ္နဲ႔နာတယ္… အပိုင္းပိုင္းနင္ခ်ိဳး… မီးနဲ႔တင္ရိႈ႕… ငါ့ဘဝ ဟာ ဘုရားၿပီးေတာ့ ျငမ္းဖ်က္သလိုမ်ိဳး… အရာရာဟာ နင့္ေၾကာင့္မဟုတ္ခဲ့သလို… အၿပံဳးမပ်က္တဲ့ နင့္ကို ေသရာပါငါမုန္းတက္ဖို႔… နာက်င္တာေျပာျပႏိုင္မယ့္ စကားလံုးမရွိခဲ့ ဝဋ္ေႂကြးရွိသမွ်… ေၾကပါရေစ ဒီဘဝနဲ႔”