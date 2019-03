အြန္လိုင္းေပၚ နာမည္ႀကီးေနသည့္ မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္သီခ်င္း-လူငယ္ေတြ Sorry ပါ (႐ုပ္သံ)

“လူငယ္ေတြ Sorry ပါ… ငယ္ရြယ္စဥ္ အက်င့္လုပ္ကာ… ပညာရွာ ေက်ာင္းတက္ … အၿပိဳင္အဆိုင္ ဘ၀သင္ခန္းစာ… တႏွစ္တတန္းေပါ့… မႏိုင္ရင္ေလ ဒုကၡေရာက္မွာ… ဆယ္ႏွစ္စာလံုးလံုး… စာေတြကို အလြတ္က်က္ခဲ့တာ”

ဒါကေတာ့ လတ္တေလာ အြန္လိုင္းေပၚမွာ နာမည္ႀကီးေနခဲ့တဲ့ ၀ါရင့္ေတးသံရွင္ မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္ရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ လူငယ္ေတြ Sorry ပါ အမည္ရတဲ့ သီခ်င္းစာသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

“တကယ္ပါ Sorry ပါ… ရွင္သန္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေျမမွာ… တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေနရာေတ လည္း… တျဖည္းျဖည္းရွားလာ… ကေလးေတြ ဘယ္လိုမွတ္မလဲ… အမွန္ေတြကို မသိေတာ့တဲ့အခါ… ေႏြရာသီ မိုးကရြာ… အရာရာ ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့တာ… တကယ္ကို Sorry ပါ… ေျမေတြကို သူမ်ားေပးလိုက္တာ… တကယ္ကို Sorry ပါ… အပင္ေတြကုန္ေအာင္ ခုတ္ပစ္ခဲ့တာ”

ဒီသီခ်င္းသစ္ထဲမွာေတာ့ မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္က သဘာ၀သယံဇာတျပဳန္းတီးမႈေတြနဲ႔အတူ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လတ္တေလာ ပစၥကၡအေျခအေနေတြ၊ လူငယ္ေတြကို ဒီေခတ္ထဲမွာ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ တာ၀န္ေက်ၾကဖို႔ ေနာက္လူေတြအတြက္ သမိုင္းသစ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ တြန္းအားေပးေရးဖြဲ႔ထားတာပါ။

ဒီသီခ်င္း႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ကိုေတာ့ မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္က သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အင္တာ နက္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွတဆင့္ မွ်ေ၀ထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၀င္ ေရာက္ၾကည့္ရႈၾကတဲ့ အႀကိမ္ေရ သိန္းနဲ႔ခ်ီရွိေနခဲ့ၿပီး ျပန္လည္မွ်ေ၀မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

“လူငယ္ေတြ အေရးႀကီးတာ… အရာရာ ျပန္စမွျဖစ္မွာ… ေနာင္လူသစ္မ်ားအတြက္… ျပင္ဆင္ကာ သမိုင္းအသစ္ေရးပါ… ပ်က္စီးေနတဲ့ ဒီအခ်ိန္ဟာ ၿပီးသြားေတာ့မွာ … ကိုယ္ျဖစ္လာဖို႔ မေသခ်ာတာ သိၾကစမ္းပါ… လူငယ္ေတြ Sorry ပါ… ထင္သလို လုပ္ ခဲ့မိတာ… လူငယ္ေတြ Sorry ပါ… အမွန္ေတြကို မေျပာထားခဲ့တာ”

မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္ဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ကာလေတြကစလို႔ ဂီတေလာကထဲကို မိုးေတြ ရြာေနခ်ိန္ခဏ သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ သီခ်င္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဖန္တီးေရးဖြဲ႔ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ေတးသံရွင္တဦး ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။

သူသီဆိုခဲ့တဲ့ ေတးသီခ်င္းအယ္္လ္ဘမ္ေပါင္း ၁၁ ခ်ပ္နဲ႔ အတြဲသီခ်င္း အယ္လ္ဘမ္ အနည္းဆံုး ၃၀ ထက္မနည္းရွိခဲ့ကာ Remix သီခ်င္းေတြအေနနဲ႔ ဖန္တီးေရးဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ သီ ခ်င္းေတြဟာလည္း ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားခဲ့ပါတယ္။

ဒီသီခ်င္းကို မွတ္ခ်က္ေရးသားၿပီး အားေပးခဲ့ၾကသူေတြထဲမွာ ပရိသတ္ေတြအျပင္ နာမည္ႀကီးေတးေရး၊ ေတးဆိုေတြလည္း ပါ၀င္ေနခဲ့ၿပီး ေတးေရး ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္ကေတာ့ ခုလို မွတ္ခ်က္ေရးခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

“အရမ္းေကာင္းတယ္ ကိုမ်ိဳးေက်ာ့၊ လုပ္သင့္တာ တခု လုပ္ခဲ့တာ ေက်းဇူးပါ။”