အသံတူလြန္း၍ R.ဇာနည္ အံအားသင့္ခဲ့ရသည့္ The Voice Myanmar ၿပဳိင္ပြဲ၀င္ ေအာင္ႏိုင္မင္း (႐ုပ္သံ)

“ႏွလံုးသားထဲမွာ မီးေတာက္မ်ားေပါက္ကြဲတာ အို မင္းမသိဘူး… ၾကာရွည္သို၀ွက္ သိမ္းလာတဲ့ ဒီအခ်စ္စိတ္ ငါမထိန္းႏိုင္ဘူး… ငါ့ႏႈတ္ခမ္းမ်ားက ထြက္လာတဲ့… ရင္ထဲက အခ်စ္မ်ား”

ဒါကေတာ့ နာမည္ႀကီး ေတးသံရွင္တဦးျဖစ္တဲ့ R.ဇာနည္ရဲ႕ ခ်စ္ေဒါသမီးဆိုတဲ့ သီ ခ်င္းထဲက စာသားေတြျဖစ္ၿပီး ဒီတခါမွာေတာ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ စင္ျမင့္ထက္မွာ ထပ္မံလြင့္ပ်ံ႕လာခဲ့တာပါ။

ဒီသီခ်င္းကို R. ဇာနည္လို အသံပါ၀ါအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူက ေတာ့ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေအာင္ေက်ာ္မင္းျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြကို ေရာ ေနာက္ေက်ာခိုင္းေနတဲ့ Coach ေတြကိုပါ ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

“ပင္လယ္ကိုေမွာက္ခါ သြန္ပစ္မယ္… ေတာင္ေတြအပိုင္းပိုင္း ျပတ္ေစသား… ေျမ ျပင္ကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္မယ္… တိမ္ေတြမီးတက္ရႈိ႕မယ္ ငါ့ရဲ႕ေဒါသမ်ား… အခ်စ္မီး လွ်ံ ဘာနဲ႔ ၿငွိမ္းလို႔ၿငိမ္းႏိုင္မလဲ… ၾကင္နာသူေလးေရ ရင္ထဲက… ေရလိုေအးတဲ့ ေမတၱာေပး”

အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ေအာင္ေက်ာ္မင္းရဲ႕ ေရာ့ခ္ဆန္ဆန္ ျမဴးၾကြတဲ့ တင္ဆက္ သီဆိုဟန္ဟာ R.ဇာနည္ရဲ႕ အသံကာလာအတိုင္းျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ထူးျခားေနခဲ့တာပါ။

သီခ်င္းကို စဆိုၿပီး အခ်ိန္ ၂ မိနစ္ေလာက္ျပည့္ကာနီးမွာေတာ့ Coach ထဲက တ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ R.ဇာနည္က လွည့္ခဲ့ၿပီး အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ရန္ရန္ခ်န္းကပါ လွည့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သီခ်င္းအဆံုးမွာေတာ့ Blind Audition ရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း လွည့္ၾကည့္တဲ့ Coach ေတြထဲက တဦးကို ေရြးခ်ယ္ရတာျဖစ္ၿပီး သူကတာ့ R.ဇာနည္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

မႏွစ္က စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲဟာ ပရိသတ္စိတ္၀င္စားအားေပးမႈ မ်ားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ပရိသတ္သန္းခ်ီ ရွိေနတဲ့ The Voice သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ က်င္းပေနတာပါ။

ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ Blind Auditions, Battle Rounds, Knock Out Rounds နဲ႔ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ Live Shows ဆိုၿပီး အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲကာ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏွစ္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Season 1 မွာေတာ့ Coach လင္းလင္းရဲ႕ အဖြဲ႕မွ ၿပိဳင္ ပြဲ၀င္ ေငြစိုးက Winner ဆုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ခုလက္ရွိက်င္းပေနတဲ့ Blind Audition ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့တာ သီတင္းပတ္ ၂ ပတ္ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ အဆိုစြမ္းရည္ျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ခဲ့ တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ပထမသီတင္းပတ္မွာ မက္တယ္လ္ အၾကမ္းစားသီခ်င္းတပုဒ္သီဆိုရင္း ပရိသတ္ အားေပး မႈရရွိထားတဲ့ ႏိုဗန္ထူး၊ အဂၤလိပ္သီခ်င္းတပုဒ္ကို အေကာင္းဆံုး သီဆိုျပသြားႏိုင္တဲ့ တေယာ ဆရာမေလးခိုင္၊ ထူးျခားတဲ့ အႁမႊာၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ Twins Star၊ တျခားၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ A ေဒး၊ ခြန္း၀တီျပည့္၊ ဒုတိယပတ္မွာ အစြမ္းျပ သီဆိုနိုင္သူ ပန္ပန္ေၾကးမံု၊ တာတာ၊ ညိဳမီမီထြန္း၊ ေဇရဲပိုင္တို႔ဟာလည္း ထူးျခားတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြျဖစ္တာမို႔ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။