ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုအေၾကာင္း႐ုပ္ရွင္ ဆု ၂ ဆု ဆြတ္ခူး

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာမိသားစုုအေၾကာင္း႐ုပ္ရွင္ တုိက်ိဳမွာ ဆုု ၂ ဆုု ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

တိုက်ိဳႏိုုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ျပသခြင့္ရခဲ့တဲ့ Passage of life နဲ႔ ဂ်ပန္လို ‘က်ေနာ့္အတြက္ ျပန္ရမယ့္ ေနရာ’ လိုု႔ နာမည္ႏွစ္မ်ိဳးေပးထားတဲ့ ဂ်ပန္ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ အခိအို ဖူဂ်ီမိုတို ႐ုိက္ကူးတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဟာ Best Asian Future Film Award ဆုုနဲ ့The Spirit of Asia Award by the Japan Foundation Asia Center ဆုု ၂ ခုု ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာေတြ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားေတြရဲ႕ အားေပးကူညီခဲ့မႈေၾကာင့္ အခုုလိုု တိုက်ိဳႏိုုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ဆုုရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အထူး၀မ္းသားေက်းဇူတင္ပါေၾကာင္းနဲ႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားေတြကိုုေပးတဲ့ ဆုုပါပဲလိုု႔ ဂ်ပန္ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ အခိအို ဖူဂ်ီမိုတိုက ဒီဗီြဘီကိုေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံမွာ ဒုုကၡသည္ေလ်ွာက္ထားတဲ့ မိသားစုုရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ ဇာတ္လမ္းတည္ ႐ုိက္ကူးထားတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုုင္ဖို႔ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနတာကိုု ႏွစ္ႏိုုင္ငံတာ၀န္ရွိသူေတြ သတိထားေစခ်င္လိုု႔ ႐ုိက္ကူးရတာလုိ႔လည္း ဒါ႐ုိက္တာက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ႐ုပ္ရွင္ကိုု တိုုက်ိဳႏိုုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ေအာက္တိုုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က စတင္ျပသခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပြဲစဥ္တိုုင္း႐ုံျပည့္ခဲ့ပါတယ္။