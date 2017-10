ေဝဖန္စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို စကားျဖင့္ တံု႔ျပန္တာထက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ကမာၻကို ျပသမည္

ေဝဖန္ခ်က္ေတြ၊ စြပ္စဲြခ်က္ေတြကို စကားနဲ႔ တံု႔ျပန္ေခ်ပေနတာထက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ တိုးတက္မႈရလဒ္ေတြနဲ႔ ကမာၻကို ျပသသြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ညက ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံနဲ႔ ေရဒီယိုေတြကေန ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတဝန္းက ျပည္သူေတြကို မိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာသြားတာပါ။

“အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ ႀကီးထြားလာရတဲ့ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ကမာၻ႔အာရံုစိုက္မႈဟာ အင္မတန္မွ ႀကီးမားပါတယ္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံအေပၚ ေဝဖန္မႈေတြလည္း မ်ားျပားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကို က်မတို႔ သိရိွနားလည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း က်မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အ‌ေျခအေနကို က်မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားေလာက္ ဘယ္သူကမွ မသိႏိုင္သလို၊ က်မတို႔ႏိုင္ငံ ေအးခ်မ္းသာယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကို က်မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားေလာက္ ဘယ္သူကမွ မလိုလားႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီျပႆနာေတြကို က်မတို႔ေတြရဲ့ စု‌ေပါင္းအင္အားေတြကို အဓိကထားၿပီး ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လက္ရိွျဖစ္ေပၚၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ေရးနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ေရရွည္ပဋိပကၡ ကင္းေဝးေရးတို႔ကို အဓိက ဦးစားေပး လုပ္သြားမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ က႑စံု လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine) ကို ဖဲြ႔စည္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူမွာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပက ျမန္မာျပည္သူေတြ၊ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ပါဝင္ကူညီၾကဖို႔လည္း ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံမွာ လက္ရိွ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နားလည္မႈ အျပည့္အဝနဲ႔ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ အစိုးရကို ဝန္းရံေပးတဲ့အတြက္ အလြန္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းနဲ႔ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရပါေစ၊ ျပည္သူရဲ႕ ညီညႊတ္မႈအင္အားနဲ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားပါတယ္။

ဓာတ္ပံု-State Counsellor