သံုးေယာက္ေပါင္း ေလာင္းေက်ာ္တဲ့ ဇာတ္

(က)

ဗမာအို ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကားတဲ့။ ဘယ္ပညာရွိေတြ ေျပာၿပီး ထားသြားတာလည္း မေျပာတတ္ေပမယ့္ သိပ္ေတာ့ လက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ အသက္ႀကီးတာနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သြား တရားအားထုတ္လို႔ ဆိုခ်င္ပံု ရတယ္။ ရွိေသးတယ္၊ အိုမင္းမစြမ္းတဲ့။ အသက္ႀကီးသြားရင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ က်ဆင္းကုန္တယ္ေပါ့ေလ။

ဒီစကားေတြကို နားၾကားျပင္းကတ္သူေတြက အသက္ႀကီးေပမယ့္ မပ်က္စီးေသးဘူးလို႔ ခြန္းတုံ႔ျပန္တယ္။

အသက္စကား ေျပာလာၾကတဲ့သူေတြ ၾကည့္လိုက္ရင္ သက္ႀကီးပိုင္းေတြ မ်ားတယ္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းပဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေလ့လည္း ရွိတယ္။

အေမရိကမွာေတာ့ အဲဒီလို ေပါင္းသင္းေနၾကတဲ့ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ အဘိုးႀကီး ၃ ေယာက္ ေပါင္းၿပီး ဘဏ္ဓားျပတိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေစာဒကတက္လာရင္ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ပဲ ေျပာရမယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က အဘိုးႀကီးႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းၿပီး လုပ္ခ်င္တာေတြ ေလၽွာက္လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အဘိုးႀကီး ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္း The Bucket list ဆိုတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ညႊန္းခဲ့တယ္။

ဒီတပတ္ေတာ့ အဘိုးႀကီး သံုးေယာက္ေပါင္း ေလာင္းေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ႏွစ္ထြက္ Going in Style ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။

(ခ)

The Bucket list ဇာတ္ကားထဲက MORGAN FREEMAN အခုကားမွာ ျပန္ပါလာၿပီး သူ႔လိုပဲ နာမည္ႀကီး မင္းသားၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ MICHAEL CAINE နဲ႔ ALAN ARKIN တို႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကတဲ့ ဇာတ္ကားနာမည္က GOING In STYLE ။

အသက္ ၈၀ ေက်ာ္အရြယ္ အဘိုးႀကီး ၃ ေယာက္ ဒီအသက္အရြယ္ေတြေရာက္မွ ဘဝကို ဘာလို႔ အဆင့္အတန္းရွိရွိ အထက္တန္းက်က် ေနခ်င္ၾကတာလဲ။

ဂ်ိဳးဟာဒင္း MICHAEL CAINE က စစ္ျပန္၊ ပင္စင္စား၊ ဝီလီ MORGAN FREEMAN ကလည္း အတူတူပဲ ပင္စင္စား၊ အဲဘတ္က ALAN ARKIN လည္း အလားတူ။ ကုမၸဏီတခုတည္း အတူတူ အလုပ္လုပ္ၿပီး အတူတူ ပင္စင္စားခဲ့ၾကသူေတြ။

ေနၾကေတာ့လည္း အိမ္ခန္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္။ ဂ်ိဳးက သူ႔သမီးရယ္ ေျမးမေလး တေယာက္ရယ္နဲ႔ အတူေနတယ္။ ဝီလီက သမီးနဲ႔ ေျမး ရွိေပမယ့္ ေရေျမျခားေနလို႔ လူလြတ္ျဖစ္တဲ့ အဲဘတ္နဲ႔ တခန္းတည္း အတူငွားေနတယ္။

ဇာတ္လမ္းစေတာ့ ဂ်ိဳးက သူ႔အိမ္ခန္းေလး အေပါင္ထားတဲ့ ဘဏ္ကိုသြားၿပီး ဘဏ္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ေျပာဆိုရွင္းလင္းေနတုန္း ဘဏ္ဓားျပေတြ ဘဏ္ကို ဝင္တိုက္တာနဲ႔ ၾကံဳလိုက္ရတယ္။

သူတို႔ ၃ေယာက္စလံုး တဆက္တည္း တၿပိဳင္တည္း ၾကံဳရတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ သူတို႔အားလံုး အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ လက္ရွိမွာ သူတို႔ကို ပင္စင္ေပးေနတဲ့ စတီးကုမၸဏီတခုက ဗီယက္နမ္ကို ေျပာင္းသြားလို႔ သူတို႔ ပင္စင္ေတြလည္း ပ်က္ျပယ္ကုန္တယ္။

ကုမၸဏီကို တရားစြဲလည္း သူတို႔ ေသခါမွပဲ ေလ်ာ္ေၾကးရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ေနလို႔ အဘိုးႀကီး ၃ ေယာက္စလံုး ေတာ္ေတာ္ေလး ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္သြားၾကတယ္။

ဒီထဲမွာ အဆိုးဆံုး အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရသူက ဂ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး သူ႔အိမ္ခန္းက တလအတြင္း အေပါင္ဆံုးေတာ့မယ္။ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ။

(ဂ)

ဘဏ္တခုကို စကန္႔ ၃၀ ေလာက္အတြင္း ပိပိရိရိဝင္ၿပီး ဓားျပတိုက္သြားတဲ့ အျဖစ္ကို ကိုယ္တိုင္ၾကံဳခဲ့ရသူ ဂ်ိဳးက ဘဏ္ဓားျပတိုက္ဖို႔ သူ႔အၾကံ ေျပာျပတယ္။

ပင္စင္လစာလည္း မရေတာ့ဘူးလို႔ သိလိုက္ရခ်ိန္မွာ သူတို႔ ထိုင္ေနက် ေကာ္ဖီဆိုင္က မုန္႔တခုေတာင္ ဝယ္စားဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကတဲ့ အဘိုးႀကီး ၃ ေယာက္ ၾကံရာမရ ျဖစ္ၿပီ။

ဒီထဲမွာ ဝီလီတေယာက္ ျပႆနာက သူ႔ေက်ာက္ကပ္တလံုး မေကာင္းေတာ့လို႔ အစားထိုးလဲဖို႔ ဆရာဝန္က သတိေပးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။

ဂ်ိဳးရဲ႕ ဘဏ္ဓားျပတိုက္ဖို႔ အစီအစဥ္ကို က်န္ႏွစ္ေယာက္က အစမွာ တူးတူးခါးခါး ျငင္းၾကၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ ဝီလီက လက္ခံလာတယ္။ အဲဘတ္ကိုလည္း ဂ်ိဳးက အတန္တန္စည္း႐ံုးလို႔ အဲဘတ္လည္း လက္ခံလိုက္တယ္။

အဲဒီမွာ ဇာတ္က စလႈပ္ေတာ့တာပါပဲ။ ပထမဆံုး ၃ ေယာက္ ေပါင္းၿပီး ကုန္တိုက္တခုထဲဝင္ ပစၥည္းေတြ ခိုးစမ္းၾကည့္တယ္။ ဗ႐ုတ္သုတ္ခေတြျဖစ္ၿပီး အရွက္ကြဲၾကတယ္။

ဒီလိုေတာ့ မျဖစ္ဘူးဆိုၿပီး ဂ်ဳိးက ဒုစ႐ိုက္ေလာကနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ သူ႔သမက္ကို ရွာၿပီး သူတို႔ကို ကူညီႏိုင္မယ့္သူတေယာက္ အရွာခိုင္းတယ္။

သူ႔သမက္ ရွာေဖြဆက္သြယ္ေပးလိုက္သူကေတာ့ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဆိုသလို ဂ်ိဳး ဘဏ္ထဲ ရွိေနတုန္း ဓားျပဝင္တိုက္သြားတဲ့ ဓားျပေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။

(ဃ)

“ဘဏ္ဓားျပတိုက္တာလည္း အႏုပညာတခုပဲ”

အဘိုးႀကီး ၃ ေယာက္ကို ဓားျပတိုက္နည္း သင္တန္းေပးမယ့္ သူ ပထမဆံုး သူတို႔ကို ေျပာတဲ့စကား။

ႀကိဳတင္ေထာက္လွမ္း သတင္းရယူပံု၊ သြက္သြက္လက္လက္ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ ရွိေနဖို႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပံု၊ လိုအပ္ရင္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ဖို႔ ေသနတ္ပစ္တာ သင္ၾကားဖို႔ လိုအပ္ပံု။

လိုတာေတြေျပာၿပီး အဘိုးႀကီး ၃ ေယာက္စလံုးလည္း လိုက္လုပ္ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ရဲကို အလီဘိုင္ျပဖို႔ကိစၥ။

သူတို႔ ဘဏ္ဓားျပတိုက္ဖို႔ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ CARNIVAL ပြဲေတာ္လုပ္မယ့္ရက္ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ သူတို႔ ၃ ေယာက္ လုပ္အားေပးဖို႔ စာရင္းေပးလိုက္ၿပီး ပြဲမွာ ဝတ္ဆင္ၾကဖို႔ တီရွပ္အဝါဆင္တူ အထည္တေထာင္ကိုလည္း သူတို႔ စပြန္ဆာ ေပးလိုက္တယ္။

ရက္ ၂၀ အတြင္း အိမ္ခန္းသိမ္းခံရၿပီး အိမ္ေျခမဲ့ေတာ့မယ့္ ဂ်ိဳး၊ ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုးလဲပစ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သလို ပင္စင္လစာလည္း မရေတာ့တဲ့ ဝီလီနဲ႔ ဘဝတူ အဲဘတ္တို႔ ဘဏ္ဓားျပတိုက္ပါေတာ့မယ္။

သူတို႔ ဝင္တိုက္ဖို႔ ေရြးထားတဲ့ဘဏ္က ဂ်ိဳး အိမ္ခန္းအေပါင္ခံထားတဲ့ ဘဏ္ ျဖစ္သလို ဘဏ္ဓားျပတိုက္တာကို ဂ်ိဳးကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ဘဏ္လည္း ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

(င)

ရက္ ၂၀ အတြင္း အိမ္ခန္းဆံုးေတာ့မယ့္ ဂ်ိဳးနဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္တို႔ဟာ ဘဏ္တခုကို ၂ မိနစ္အတြင္း ဓားျပတိုက္ဖို႔ ၾကံစဥ္ၾကရင္း ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္ၾကသလဲဆိုတဲ့ အပိုင္းဟာ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ၾကည့္အေကာင္းဆံုး အခန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္က ႐ုပ္ရွင္ကားတကားကို ျပန္႐ိုက္ထားတာျဖစ္တဲ့ GOING In STYLE ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ လူလြတ္ျဖစ္တဲ့ အဲဘတ္ရဲ႕ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ဆက္ဆိုဖုန္း ဂီတသံေတြကိုလည္း ရယ္ေမာရင္း ခံစား ၾကားရဖို႔ ရွိတယ္။

သြက္လက္တဲ့ ေနာက္ခံေတးဂီတနဲ႔ အဘိုးႀကီး ၃ ေယာက္ရဲ႕ လႈပ္တုတ္ လႈပ္တုတ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ပရိသတ္ကို ဇာတ္ကား အစက အဆံုးထိ ဆြဲေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။

အဘိုးႀကီး ၃ ေယာက္အျပင္ ႐ုပ္ရွင္မွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကတဲ့ ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံေတြရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကလည္း အင္မတန္ သဘာဝက် ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။

ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ ဒီဇာတ္ကားၾကည့္ၿပီးရင္ ဗမာအို ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကား ဆိုတဲ့စကားကို သင္ လံုးလံုးလက္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုေလအိုး