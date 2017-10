ဂ်ပန္စာေရးဆရာ ကာဇူအုိ အီရွီဂူ႐ုိ ၂၀၁၇ စာေပႏုိဘယ္လ္ဆု ရရွိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ စာေပႏိုဘယ္လ္ဆုကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ၿဗိတိန္စာေရးဆရာ ကာဇူအို အီရီွဂူ႐ုိ (Kazuo Ishiguro) ရရိွသြားပါတယ္။

ကာဇူအိုအီရီွဂူ႐ုိဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ေမြးဖြားၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ေရးသားခဲ့တဲ့ “ေန႔တေန႔ရဲ႕ အႂကြင္းအက်န္မ်ား (The Remains of the Day)” လို႔ နာမည္ရတဲ့ဝတၳဳနဲ႔ စာေပႏိုဘယ္လ္ဆု ရရိွသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုဘယ္လ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ဒီဝတၳဳဟာ ဂ်ာမန္စာေရးဆရာႀကီး ကက္ဖ္ကာနဲ႔ ၿဗိတိန္စာေရးဆရာႀကီး ဂ်ိမ္းေအာ္စတင္တို႔ ေရာေမႊထားတဲ့ဝတၳဳလို႔ ေျပာၾကားထားတာပါ။

“က်ေနာ့္စာတခ်ိဳ႕မွာ က်ေနာ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားမိတဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ သမိုင္းပါ။ သမိုင္းဆိုရာမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး အမွတ္တရေတြတင္သာကမက တိုင္းျပည္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ သူတို႔အတိတ္ကို ဘယ္လိုစြဲထင္မွတ္မိေနၾကသလဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ ခါးသီးတဲ့ အတိတ္မွတ္ဉာဏ္ေတြကို အႀကိမ္ဘယ္ေလာက္မ်ား ၿမိဳသိပ္ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ သမိုင္းကိုပါ ေရးဖြဲ႔ဖို႔ ႀကိဳးစားထားပါတယ္။ က်ေနာ္ ေမာ်္လင့္မိတာက ဒီလိုအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးက နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ လက္ရိွႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ကူညီေထာက္ပံံ့ေပးႏိုင္မယ္လို႔ေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ေလ ဒီေန႔ေခတ္ဟာ ကမာၻႀကီးရဲ႕ အလြန္မေရရာ မသေခ်ာမႈေတြမ်ားတဲ့ ကာလထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ေနထုိင္ေနရလုိ႔ပါ” လို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စာေပႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ကာဇူအို အီရီွဂူ႐ုိက ေျပာပါတယ္။

သူက ဆက္ၿပီး “အစတုန္းက က်ေနာ့္ကို ေခ်ာက္တြန္းတဲ့ ဟာသလို႔ ထင္ေနတာ။ ဒီေန႔လို သတင္းမွားေတြေပါတဲ့ ကာလမ်ိဳးမွာ ဒီလိုပဲထင္မိတယ္။ ဒါနဲ႔ အေသအခ်ာစစ္ၾကည့္ဖို႔ ေျပာရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္လည္း မၾကားမိဘူးေလ။ ပုံမွန္နည္းလမ္းအတိုင္းဆိုရင္ က်ေနာ့္ကုိ၊ ဆုရသူကို အရင္ေျပာရမွာေလ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္လည္း ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ မယုံမိဘူး။ ေနာက္မွ က်ေနာ့္ထုတ္ေဝသူက ဖုန္းဆက္၊ ေနာက္ဆုံး ဘီဘီစီက ဖုန္းဆက္ေတာ့မွ ဟုတ္မွာပါေလဆိုၿပီး ျဖစ္ရတာ” လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။