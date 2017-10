ႏွင္းေသြးယုေအာင္ မယ္စၾက၀ဠာျမန္မာသရဖူ ဆြတ္ခူး

စေနေန႔ညက မယ္စၾက၀ဠာျမန္မာ ၂၀၁၈ ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က Gandamar Whole Sales Shopping Mall မွာ က်င္းပရာ သရဖူကို အလွမယ္ ႏွင္းေသြးယုေအာင္က ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ ၃၀ ထဲက၊ ပထမအဆင့္ ၁၃ ေယာက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။

ေနာက္ဆံုး စကာတင္ အလွမယ္ ၅ ေယာက္ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ပဲခူးၿမိဳ႕ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ ႏွင္းေသြးယုေအာင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ ျမင့္မိုရ္ေမ၊ ေနျပည္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ ဆုျမတ္ဖူးႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ နန္းေမြေဖာင္းေလာင္ တို႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ၅ ေယာက္ထဲက ပဲခူးၿမိဳ႕ ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ ႏွင္းေသြးယုေအာင္က မယ္စၾက၀ဠာျမန္မာ သရဖူဆု၊ က်န္ ၄ ေယာက္ကေတာ့ 1st Runner Up ၊2nd Runner Up ၊3rd Runner Up ႏွင့္ 4th Runner Up ဆုေတြရရိွခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မယ္စၾက၀ဠာျမန္မာ ၂၀၁၈ ဆုရွင္ ႏွင္းေသြးယုေအာင္ဟာ ႏို၀င္ဘာလ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Las Vegas ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပမယ့္ Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။