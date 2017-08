ယူက်ဳေပၚ ၾကည့္႐ႈသူအမ်ားဆံုး စံခ်ိန္ခ်ိဳးခဲ့သည့္ ေတလာဆြစ္ဖ္ရဲ႕ သီခ်င္းသစ္ (႐ုပ္သံ)

ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ေန႔က အသစ္ထြက္ရွိလာခဲ့တဲ့ ေပါ့ပ္စတား ေတလာဆြစ္ဖ္ရဲ႕ သီခ်င္းသစ္ဟာ ယူက်ဳ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ၾကည့္႐ႈသူအမ်ားဆံုး စံခ်ိန္ခ်ိဳးထားႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဖို႔ဘ္စ္မဂၢဇင္းက ဆိုပါတယ္။

ကာလၾကာရွည္ သီခ်င္းသစ္တပုဒ္မွ ထြက္မလာခဲ့ဘဲ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနခဲ့တဲ့ ေပါ့ပ္စတားရဲ႕ “Look What You Made Me Do” လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီသီခ်င္းဟာ တရက္တည္းနဲ႔တင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ၁၉ သန္း ရွိခဲ့တယ္လို႔ ယူက်ဳရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရသူက ဆိုပါတယ္။

ဒီသီခ်င္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ၆ ခုေျမာက္ ထြက္ရွိလာမယ့္ အယ္လ္ဘမ္ထဲမွာ ပါဝင္မယ့္ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ အေမရိကန္ရက္ပ္ပါတဦးျဖစ္တဲ့ ကန္ေနးဝက္စ္ကို ေစာင္းေျမာင္းရည္ရြယ္ၿပီး သီဆိုထားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ပရိသတ္ေတြက ခန္႔မွန္းေနၾကတာပါ။

ကန္ေနးဝက္စ္ဟာ သူ႔ကို ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြမွာ နာမည္တပ္ၿပီး ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အမ္တီဗြီ ေတးဂီတဗီြဒီယုိဆု လက္ခံေက်းဇူးတင္စကား ေျပာခ်ိန္မွာလည္း ၾကားျဖတ္ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဂရမ္မီဆု ၁၀ ဆု အပါအဝင္ တျခားဂီတဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိထားတဲ့ ေတလာဆြစ္ဖ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ပို႔စ္အေဟာင္းေတြအားလံုးကို ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ဒီသီခ်င္းကို ျဖန္႔ခ်ိလုိက္တာျဖစ္ၿပီး သီခ်င္းထဲမွာ “ေတလာဆြစ္ဖ္အေဟာင္းက ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီ” လို႔ ေၾကညာထားခဲ့တာပါ။