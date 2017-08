အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ျပန္ဦးတည္ေနၿပီလား – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း

ဒီတပတ္ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အခု အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ တက္လာၿပီး တႏွစ္ခဲြေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာ အရင္တုန္းကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ပါတယ္။ အခု မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းကေတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေခၚေတြ႔တာ၊ Transactional အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဖိုရမ္တခု ေခၚေတြ႔တာ၊ ေနာက္တခုက ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒ေတြကို အသစ္ျဖည့္တင္းတာနဲ႔ စီးပြားေရးက႑မွာ ဒု-ဝန္ႀကီးေတြခန္႔တဲ့ အစိုးရရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေတြ႔လာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ျပန္ဦးတည္ေနၿပီလားဆိုတဲ့ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနမႈကို ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြကေတာ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဆရာဦးလွေမာင္နဲ႔ The Voice Weekly ထုတ္ေဝသူနဲ႔ ဒု-အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဆရာေဇယာ်သူတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးတိုးေဇာ္လတ္ (ဒီဗီြဘီ)

“အခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာေပါ့ေနာ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ ၂၂ ေယာက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ဖုိ႔ ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေတြလည္း ပါတယ္၊ စီးပြားေရးအရလည္း ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ Banking Cetre ေပါ့၊ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ က႑ေရာ၊ အစိုးရရဲ႕ က႑ေရာ၊ အခုလို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ေခၚေတြ႔တာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအရ ဘယ္လို အေရးပါတယ္၊ ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဆရာ စၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ေပးပါဦး။”

ဦးလွေမာင္ (စီးပြားေရးပညာရွင္)

“ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ တကမာၻလံုးက မိတ္ေဆြေပါမ်ားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဘဏ္ဥကၠ႒ေတြ၊ ဘဏ္အႀကီးအကဲေတြကို ေခၚေတြ႔တယ္ဆုိတာ အလြန္ေကာင္းေသာ အလားအလာပါ။ ဒါရဲ႕ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေရွ႕ေလၽွာက္ အက်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ထြန္းလာပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ ဘာေတြေျပာၿပီး ဘာေတြေဆြးေႏြးတယ္ဆုိတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မသိရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခန္႔မွန္းလို႔ရတာကေတာ့ အစိုးရပိုင္းက ဘာေတြမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္မလဲ ဆိုတာရယ္၊ ဘဏ္အပိုင္းက အခက္အခဲေတြ ဘာေတြရွိလဲ ဆိုတာရယ္ကိုေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ေပါ့။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက အစိုးရပိုင္းက ဘာေတြ လုပ္ေပးရမလဲ ဆိုတာေပါ့။ အစိုးရဆုိတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ပထမဆံုး ဘဏ္လို႔ေျပာလိုက္ရင္ ဗဟိုဘဏ္က ထိပ္ဆံုးက အခရာက်ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးလံုး တက္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္က အစိုးရရဲ႕ ဘဏ္ပါပဲ။ အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေရး ဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာကိုလည္း ခ်ိန္ညိႇေပးရသလို ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကိုလည္း ခ်ိန္ညိႇေပးရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို ခ်ိန္ညိႇတဲ့အခါမွာ Money Supply သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ အတိုးနဲ႔ ခ်ိန္ညိႇတာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Open Market Operation လို႔ေခၚတဲ့ Financial ေပါ့ေလ၊ OMO ကို ခ်ိန္ညိႇေပးတာ။ ဒါေတြကို လုပ္တဲ့အခါမွာ ဘာေတြလိုအပ္သလဲ။ အစိုးရပိုင္းက လုပ္ေပးဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ဆိုလိုတာက တကယ္လုိ႔ ဗဟိုဘဏ္က တျခားဘဏ္ေတြနဲ႔၊ တျခားဘဏ္ေတြဆိုတာလည္း ဗဟိုဘဏ္ဆုိတာ Bank of the Bakers။ တျခားဘဏ္ေတြကို သူက Lead လုပ္ရမွာ။ ႀကီးၾကပ္ရမွာ။ ဦးေဆာင္ရမွာ။ ေစာင့္ၾကည့္ စိစစ္ေနရမွာဆိုေတာ့ ဘဏ္ေတြရဲ႕ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈႀကီး မွန္ကန္ေနဖို႔။ အစိုးရက အခု နည္းနညး္ ၾကာေန၊ ေလးေနတာမ်ဳိးေတြ ဥပမာ ေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ Interest Rate မေျပာင္းဘူး။ ေျပာင္းသင့္ရက္သားနဲ႔ မေျပာင္းဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Exchange rate အတက္ႀကီးပဲ သြားေနတာ။ အဲဒါကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲဆိုတာ မေတြ႔ရဘူး ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရက ဒါေတြကို ၾကည့္မေနရေတာ့ဘူး။ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ Money Circulation ထဲမွာ သိပ္မ်ားရင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမယ္။ ေဖာင္းပြေနတာကို အစိုးရက ထိုင္ၾကည့္ေနမလား။ ထိုင္မၾကည့္ရေတာ့ဘူး လုပ္ရေတာ့မယ္။ ဥပမာ ဘာေၾကာင့္ ေဖာင္းပြသလဲ။ Money Circulation မ်ားေနတယ္ဆုိရင္ လူေတြရဲ႕ ေငြေတြ အစိုးရဆီ၊ ဘဏ္ေတြဆီ ေရာက္လာေအာင္ နည္းေတြရွိတယ္။ လက္ရွိလည္း ျမင့္သင့္သေလာက္ရွိတာ ျမင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က ဒီ့ထက္ လိုဦးမယ္ ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး တိုးတက္လာေတာ့ Financial ပိုင္းက ေနာက္က်လာေတာ့ သူတို႔ ဘာလုပ္လဲဆိုေတာ့ ဂ်ပန္ရဲ႕နည္း လိုက္ရွာတယ္။ အေမရိကန္နည္း ရွာတယ္။ ေတြ႔တယ္။ ေတြ႔ေတာ့ Financial Management အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ပုဂိၢဳလ္ေတြကို ႏိုင္ငံျခားကေန ငွားတာ ခန္႔တာေတြ လုပ္တယ္။ IMF တို႔ World Bank တို႔၊ အထူးသျဖင့္ IMF က ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ Consultant အေနနဲ႔ ခန္႔ကိုခန္႔သင့္တယ္။ ရွိလည္း ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုလူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္း ခ်ရမယ္။ ဒါ အစိုးရက လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္။ အဲဒီလို ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုပါတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးတိုးေဇာ္လတ္ (ဒီဗီြဘီ)

“ဆရာကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ရဲက အထူးက႑၊ ေငြေၾကးက႑ကို စၿပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္လာတဲ့အေပၚနဲ႔ ေရရွည္ Generation တခုေမြးဖို႔ပါ ေျပာဆိုသြားတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္ ဆရာေဇယ်ာသူလည္း ေမးပါရေစ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဖိုရမ္မွာလည္း စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဦးမ်ဳိးျမင့္တို႔က ေျပာသြားပါတယ္။ ျမန္မာစီးပြားေရးက ထံုထုိင္းေနပါတယ္။ အဲဒီကေနၿပီး အန္အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရက စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကို ျပန္ၿပီးေတာ့ လွည့္လာတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဆရာ့အေနနဲ႔ေရာ အခုလို အစိုးရရဲ႕ initiate လုပ္ၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆံုလာမႈေတြက တကယ္ လက္ေတြ႔က်က် ဘာေတြ ေမၽွာ္လင့္လို႔ရလဲ၊ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္ႏိုင္မလဲ ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးေပးပါဦးခင္ဗ်။”

ဦးေဇယ်ာသူ (ထုတ္ေဝသူ၊ ဒု-အယ္ဒီတာခ်ဳပ္) (The Voice Weekly)

“လူေတြ ျမင္ေနတာကေတာ့ စီးပြားေရးမွာ အစိုးရက သိပ္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းမွာလည္း စီးပြားေရးမူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တလံုးမွ မေျပာသြားဘူး။ အခု တႏွစ္ခဲြေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွ ဒါက လမ္းမွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္လာတဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ အခ်ိန္မီတယ္ေပါ့ေနာ္။ ခုနက ဆရာ ေျပာသြားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိပ္ပိုင္းက စီးပြားေရးပုဂိၢဳလ္ေတြကို ေခၚေတြ႔တယ္။ ဒါကက်ေတာ့လည္း စီးပြားေရးကို ျပန္လုပ္ဖို႔ သႏိၷ႒ာန္ခ်လိုက္ၿပီလို႔ ေျပာလိုက္တာေပါ့။ ဘဏ္ပိုင္ရွင္ေတြ ဆိုတာက တျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားႀကီးလည္း ပိုင္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔နဲ႔ ေတြ႔လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အနည္းဆံုး သူတို႔ရင္ဖြင့္တာ နားေထာင္လိုက္ရင္ ဒါ အစိုးရက စီးပြားေရးကို အေလးထားတယ္ဆိုတာ ျပလိုက္တာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္း အစည္းအေဝးေတြေတာ့ က်ေနာ့္အထင္ ဆက္ၿပီးလာပါလိမ့္ဦးမယ္။ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ရင္ဖြင့္တာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရလာတဲ့ အရပ္သားအစိုးရ အာဏာရလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ေလးငါးဆယ္ ေျခာက္ဆယ္အတြင္းမွာ ပထမဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ျမန္မာျပည္ကို စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ပုဂၢိလ္ေတြတင္ မကဘူး။ အစိုးရကိုယ္တိုင္ေတြက စိတ္ဝင္စားေနေတာ့ ဒီတံခါးေလးပြင့္သြားတာ သိပ္မၾကာဘူး။ ခုေလာေလာဆယ္ဆို ၁ ႏွစ္ခဲြေလာက္ရွိသြားၿပီ။ ေနာက္ ၃ ႏွစ္ခဲြ၊ ၂၀၂၀ ဘာျဖစ္မယ္ မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ ပြင့္သြားတဲ့ အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔က တြန္းလိုက္ဖို႔လိုတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆို လူေတြက စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ေရွ႕မွာဆို ဓာတ္ပံုေတြ ႐ိုက္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟိုတယ္ခေတြ ေဈးႀကီးတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီက ရသင့္သေလာက္ သိပ္မရေတာ့ဘဲ ကေမာၻဒီးယား၊ ထိုင္းဘက္ေတြ အဲဒီဘက္ေတြကို ေရာက္သြားတယ္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏိုင္ငံ ဆိုေပမယ့္ အဓိကက ဆန္စပါးဆိုရင္ သိပ္အေလးမေပးတဲ့ ပဲရဲ႕ သံုးပံုတပံုေလာက္ပဲ ဝင္ေငြက ရတာ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ တကယ္ဝင္ေငြရမယ့္ သီးႏွံေတြ ဘယ္လို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မလဲ။ အဲဒါေတြလည္း လုပ္ဖို႔ ရွိေနတယ္။”

အျပည့္အစုံကို ႐ုပ္သံဖုိင္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။