စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို ကူညီရန္သြားသည့္ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္ ၄ စီးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ၄ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး

ဖားကန္႔ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္ ၄ စီးနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္း ၄ ဦးတုိ႔ကုိ ကာမုိင္းၿမိဳ႕ နယ္ေျမရဲစခန္းက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူထားတယ္လို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကာမုိင္းၿမိဳ႕၀င္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြပါ၀င္တဲ့ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးစဥ္မွာ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ မနက္က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးလေမာင္လေတာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ လူ ၃၁ ဦး လိုက္ပါလာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၈ စီး အနက္ ၄ စီးမွာ လုိင္စင္မဲ့ ယာဥ္ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့တာလုိ႔ဆုိပါတယ္။

အဆုိပါ တရားမ၀င္ဥပေဒမဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၄ စီး ေပၚပါေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းေတြကို ကာမုိင္းမွ နမၼတီးသို႔ ဆက္လက္ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ၆ ဘီးယာဥ္ ၁ စီးအား စီစဥ္ေပးခဲ့ေပမယ့္ လက္မခံဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာေတြက လူအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ ၀န္းရံၿပီး လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္ ၄ စီးကို ရဲစခန္းအနီးရွိ ေကာင္ရာႏွစ္ျခင္းဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းသို႔ ဥပေဒမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သြားခဲ့တယ္လုိ႔လည္း တပ္မေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေရးပါတယ္။

အခုလိုကားနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြကုိ အေရးယူထားတ့ဲအတြက္ ကားေပၚပါပစၥည္းေတြကုိပဲ အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔က ဦးလေတာင္က ေျပာပါတယ္။

“ကားနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းကုိပါ အေရးယူထားၿပီးေတာ့ ဒီပစၥည္းေတြက မင္းတုိ႔ယူထားပါဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ သိပ္သဘာ၀ မက်ဘူးေလ။ ဆုိေတာ့ အဲဒီပစၥည္းေတြအပါ သူတုိ႔ကုိေပးလုိက္တာ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အဲဒီကားမွာ ပါလာတဲ့ပစၥည္းကုိ ဘာလုပ္လုိက္လဲဆုိတာ ဦးတုိ႔နဲ႔ မဆုိင္ေတာ့ဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္မေန႔က စုံစမ္းၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတုိ႔က အဲဒီ အုိင္ဒီပီစခန္းကုိ လာၿပီးေပးတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ CAMP က လက္မခံဘူးတဲ့။ အလွဴရွင္မပါဘဲနဲ႔ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ေတာ့အဓိပၸါယ္မရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေၾကာင့္သူတုိ႔က လက္မခံဘူး။”

ကား ၄ စီးကုိ ျပန္အပ္လိုက္ၿပီး က်န္တဲ့ကား ၄ စီးနဲ႔ပစၥည္းေတြကုိ ယူၿပီး နဂုိစီစဥ္ထားတဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္းဆီကုိ ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့တယ္လုိ႔လည္းသိရပါတယ္။

ဒီလုိအေရးယူခံရတဲ့အေပၚ မေက်နပ္ဘူးလုိ႔ဦးလေတာင္က“ အဲဒီေန႔မွာ ဒီ without ကားက ျဖတ္သြားျဖတ္လာတာ မနည္းဘူးေလ။ ေန႔တုိင္းလုိ ျဖတ္သြားေနတဲ့ အဲေလာက္မ်ားတဲ့ ကားေတြထဲမွာ ဒီ without က က်ေန္ာတုိ႔ ၄ စီးထဲ မဟုတ္ဘူးေလ။ ေန႔တုိင္းသြားလာေနတ့ဲ့ without ကားရာခ်ီၾကားတဲ့ကေန က်ေနာ္တုိ႔ စီးလာတဲ့ ဒီ ၄ စီးကုိ ကြက္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းတယ္ ဆိုကတည္းက အဲဒါ က်ေနာ္လည္းမစဥ္းစားတတ္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဖမ္း႐ုံတင္မကဘူး ဦးတုိ႔မွာတဦးခ်င္း မွတ္ပုံတင္စစ္တယ္။ စစ္တာေတာင္႐ုိး႐ုိးစစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ မွတ္ပုံတင္နဲ႔ ပါလာတဲ့သူနဲ႔ မ်က္နွာခ်င္းတူလားမတူလား စသျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့။ တဦးခ်င္းစီ အဲလုိလုပ္တာ။ ညေနပုိင္း ၄ နာရီေလာက္ေရာက္မွ မင္းတုိ႔ကားကုိ without အေနနဲ႔ ဖမ္းလုိက္ၿပီး လုိ႔ အဲလုိေျပာတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ တမင္သက္သက္ ခြဲျခားၿပီးေတာ့ ဆက္ဆံခံရတယ္။ အဲဒါကုိ သိပ္ၿပီးေတာ့ မေက်နပ္ဘူး” လို႔ေျပာပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမၼတီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကဆုန္႔ရြာမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအတို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ နမၼတီးကုိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့တဲ့ ရြာသားေတြကို ဖားကန္႔အေျခစုိက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားလူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက အကူညီပစၥည္းေတြနဲ႔အတူ ကား ၈ စီးနဲ႔ ၾသဂုတ္ ၁၇ရက္က ထြက္ခြာရာမွာ ကာမုိင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ တားဆီးအေရးယူခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု- CINCDS