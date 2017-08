ေဒၚနယ္ထရမ့္ငယ္စဥ္က ေနခဲ့တဲ့ ေနအိမ္မွာ တည္းခိုေနထိုင္လိုပါသလား (႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ငယ္စဥ္က ေနထိုင္ခဲ့တဲ့အိမ္မွာ တည္းခိုေနထိုင္လိုသူေတြအတြက္ ငွားရမ္းေနထိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ေဒးလီးေမးလ္ သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အဲဒီေနအိမ္ဟာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ကြင္းစ္ဆင္ေျခဖံုးေဒသမွာ တည္ရွိၿပီး ေနထိုင္လိုသူေတြအေနနဲ႔ အဲဘီအန္ဘီ (Airbnb) အိမ္၊ ဟိုတယ္ အခန္း အငွားဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွတဆင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ တညတာ တည္းခိုေနထိုင္ခြင့္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၅ ေဒၚလာ က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔ကစတင္ကာ ေနထိုင္သြားႏိုင္မယ္လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။

အိပ္ခန္း ၅ ခန္းပါဝင္တဲ့ အဲဒီေနအိမ္မွာ ထရမ့္ကို ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္သားအရြယ္ထိ ေနထိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနအိမ္မွာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ နာမည္ႀကီးစာအုပ္တအုပ္ျဖစ္တဲ့ The Art of the Deal နဲ႔ ထရမ့္ပံုစံတူ ျဖတ္ထုတ္ထားတဲ့ သက္ရွိလူတေယာက္ အရြယ္အစားရွိ ပံုေတြကို ဆင္ယင္ထားရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီအိမ္ကို အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ မိုက္ကယ္ေဒးဗစ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၉ သန္းနဲ႔ ဝယ္ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တဦးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၁၄ သန္းနဲ႔ ျပန္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီအိမ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ အဲဘီအန္ဘီဆီ အပ္ႏွံၿပီး ခုလို ငွားရမ္းဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္လိုက္တာပါ။

“ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ဒီအိမ္ထဲမွာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္က ဖရက္ဒ္ထရမ့္နဲ႔ ေမရီထရမ့္တို႔က ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအိမ္ကို ဂ်ေမကာအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းဆီ ျပန္ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္။ အိမ္ကိုေတာ့ ဖရက္ဒ္က ကိုယ္တိုင္ ဒီဇိုင္းဆြဲ တည္ေဆာက္ခဲ့တာ။ ထရမ့္ငယ္စဥ္က ေနခဲ့တာနဲ႔ ဘာမွမေျပာင္းလဲသြားပါဘူး” လို႔ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီက ေဖာ္ျပပါတယ္။

သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကေတာ့ “အဲဘီအန္ဘီရဲ႕ ဆန္းသစ္တဲ့အျမင္ဟာ တခ်ိဳ႕လူေတြအတြက္ တကယ့္ကို ႀကီးက်ယ္ေနမွာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က ဒါကို မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခါတရံမွာ ခင္ဗ်ားတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ေနပါေစ၊ လူေတြ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြလုပ္ေနမယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္ပါဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။