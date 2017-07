ဆန္႔က်င္ဘက္တို႔နဲ႔ အတူ

ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္က က်ေနာ္တို႔သတင္းခန္းမွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို အေရးယူဖို႔ တပ္မေတာ္က တိုင္ၾကားလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပါ။ သတင္းေထာက္ေတြ တေယာက္တေပါက္ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြေပးရင္း အသံေတြ က်ယ္ေလာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဇူလိုိင္လ ၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ရန္ကုန္ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (Civil Society and Media Project, Former Political Prisoners Fellowship 2017 Introduction and Orientation Workshop) မွာ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သူ ဘာေတြ ေျပာခဲ႔မိလို႔႔ပါလဲ။

“ဒီမိုကေရစီရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ကာလပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တက္လာေပမယ့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆိုတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ မရွိပါဘူး။ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ ေအာက္မွာပဲ စစ္ဘက္ဆိုတာ ရွိရမွာပါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတာ Protocol အရ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Level ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”

အဲဒီလို ေျပာခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လုိအပ္သလုိ စိစစ္ အေရးယူေပးႏုိင္ဖို႔ တပ္မေတာ္က တင္ျပထားတဲ့အေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ တပ္မေတာ္ဟာ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ကို ခပ္ေထ့ေထ့ ေရးဆြဲထားတဲ့ ကာတြန္းေတြ တခုၿပီးတခု တက္လာေနပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဝဖန္သံုးသပ္သူေတြကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ ေျပာဆုိ သုံးႏႈန္းမႈေတြအေပၚ တပ္မေတာ္ဘက္က အကဲဆတ္ေနမယ္ဆိုရင္ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ပုိေဝးသြားေစလိမ့္မယ္လို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလတုန္းကလည္း အန္အယ္လ္ဒီပါတီေျပာခြင့္ရ ဦးဝင္းထိန္က အန္အယ္လ္ဒီပါတီနဲ႔ဆုိင္တဲ့ သတင္းမွားေတြ ျဖန္႔ေနသူေတြထဲမွာ “အခ်ဳိ႕ တပ္မေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲ လုပ္ေနသလား” ဆုိၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တဲ့ ကိစၥအတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။

မၾကာခင္ကာလကလည္း တပ္မေတာ္က Voice ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကို ၆၆(ဃ) နဲ႔ တရားစြဲခဲ့ပါတယ္။ က်ည္ေထာင္စုသစၥာ သေရာ္စာ ေဆာင္းပါးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး Voice အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြဟာ တရားစြဲခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ကမာၻတဝန္းရွိ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူေတြ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီလိုပါပဲ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ TNLA (တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္) ရဲ႕ ဘိန္းဖ်က္ဆီးတဲ့ အခမ္းအနားတခုကို သတင္းသြားယူတဲ့ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္ ကိုေအးႏိုင္၊ ကိုျပည့္ဘုန္းေအာင္နဲ႔ ဧရာဝတီသတင္းေထာက္ ကိုသိန္းေဇာ္ကို သူပုန္ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇(၁) နဲ႔ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီး အေရးယူလိုက္တာေၾကာင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို တပ္မေတာ္က ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြ ျမင့္တက္လာျပန္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၿပီး အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အခုကိစၥမွာ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးနဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကားျဖစ္တဲ့ကိစၥ ဆုိတာမ်ိဳး ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႔ ၾကည့္လို႔မရပါဘူး။ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒေတြဟာ က်မတို႔လိုလားတဲ့ တရားမၽွတမႈ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်မႈ ဆိုတာေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိရဲ႕လားဆိုတာ ၾကည့္ရပါမယ္။ ဥပေဒေတြဟာ တရားမၽွတမႈ မရွိဘူး၊ ဒီမုိကေရစီနည္းမက်ဘူးဆိုရင္ ဒါကို လႊတ္ေတာ္ကေနတဆင့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ျပဳျပင္ေရးဆြဲသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားခြင္မွာ သမာသမတ္က်တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ေအာင္ က်မတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာစကားကို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ သတင္းသမားေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ အမ်ားစုက လူမႈကြန္ရက္ေတြ၊ စကားဝိုင္းေတြ၊ သတင္းေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ တက္တက္ႂကြႂကြ အားတက္တေရာ ေထာက္ခံၾကပါတယ္။

အခုတခါမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္၊ တနည္းေျပာရရင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္တဦးနဲ႔ တပ္မေတာ္။

တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရၾကား အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ ျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ စြပ္စဲြခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚေစခဲ့သလို လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို ေထာက္ခံတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြ ေရးသားသူ မ်ားျပားလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

သတင္းေတြဖတ္ရင္း က်ေနာ္႔စိတ္ေတြ ႐ႈပ္ေထြးလာတာနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး ပန္းခ်ီဆိုင္မွာ ျပသေနတဲ့ တမာရနံ႔ ပန္းခ်ီျပပြဲကို စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕က ပန္းခ်ီဆရာေတြ စုေပါင္းျပသတဲ့ပြဲပါ။ စိတ္သက္သာရာကို ရွာရင္း၊ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းလည္း ႐ိုက္ရင္း၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆး စကားေျပာမယ္ စိတ္ကူးရင္း ထြက္ခဲ့တာပါ။

မိုးကလည္း သည္းသည္း။ တခါတခါ ေလကလည္း ဝဲဝဲ။ မိႈင္းေဝတဲ့ အေရာင္ေတြၾကားမွာ ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ ကားေတြ၊ တိုးေဝွ႔ေနတဲ့ လူအုပ္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး ပန္းခ်ီဆိုင္ခန္းကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္႔မ်က္ႏွာေပၚမွာ ရႊဲရႊဲစိုေနတာေတြက မိုးေရစက္ေတြလား၊ ေခြၽသီးေခြၽးေပါက္ေေတြလား မသိပါ။

ပန္းခ်ီေက်ာ္ျဖဴစံ၊ ပန္းခ်ီေက်ာ္ေသာင္း၊ စာေရးဆရာ ၾကည္ဝင္းတို႔နဲ႔ စကားေတြေျပာရင္း ပန္းခ်ီကားေတြကို လွည့္ပတ္ၾကည့္ပါတယ္။ အညာရနံ႔၊ တမာရနံ႔ တသင္းသင္း အေရာင္ေတြကလည္း အညာေႏြနဲ႔ အညာေလကို ေရးဖြဲ႔ထားတာေၾကာင္႔ ရင္ထဲ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မၾကာပါဘူး။ ပန္းခ်ီျပခန္းေထာင့္က ပန္းခ်ီကားေလးတခ်ပ္က က်ေနာ္႔ရင္ထဲ ခုန္ဝင္လာပါတယ္။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဘက္ ျပတ္ေနတဲ့ မိန္းမငယ္ေလးတေယာက္၊ သူ႔ေဘးမွာ က်ိဳးေနတဲ့ ေသနတ္တလက္၊ ေႂကြေနတဲ့ ပန္းတပြင့္၊ သူ႔ေနာက္က အုတ္နံရံအပ်က္ေပၚမွာ မပီမျပင္ ေရးထားတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ အဂၤလိပ္အကၡရာေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲတခုရဲ႕ ျမင္ကြင္းတခု။ မိန္းကေလးငယ္ေလးကေတာ့ ျပတ္ေနတဲ့ ေျခေထာက္ကေလးေတြကို ေျမျပင္ေပၚမွာ စိတ္ကူးနဲ႔ ျပန္လည္ပံုေဖာ္ၾကည့္ေနတဲ့ ျမင္ကြင္းကေလးပါ။ သူ႔ေရွ႕မွာ စစ္ပြဲေတြရပ္ ဆိုတဲ့ စာတန္းကေလး။

ေသနတ္သံေတြ၊ ငိုေႂကြးသံေတြက မိုးသံေလသံေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ပန္းခ်ီျပခန္းကေလးထဲကို ဝင္လာပါတယ္။

အလင္းနဲ႔ အေမွာင္၊ အႏုနဲ႔ အရင့္၊ အေပ်ာ႔နဲ႔ အမာ၊ အျဖဴနဲ႔ အမည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ စနစ္တက် ဖဲြ႔စည္းကာ ပန္းခ်ီကားလွလွကေလးေတြ ဖန္တီးႏိုင္ၾကသလို က်ေနာ္တို႔ ေမြးရပ္ေျမမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းရင္း အိပ္မက္လွလွကေလးေတြ ဘယ္ေတာ့မ်ား မက္ခြင့္ရပါ့မလဲ။

အျပန္လမ္းမွာေတာ႔ မိုးေတြက မည္းမည္းေမွာင္လို႔။ က်ေနာ္႔မ်က္ႏွာေပၚမွာ စိုစြတ္ေနတာ မိုးေရစက္ေတြလား၊ ေခြၽးစက္ေတြလား၊ မ်က္ရည္စက္ေတြလား။ ျမင္ကြင္းေတြက မိႈင္းလို႔ ေဝလို႔။

သားႀကီးေမာင္ေဇယ်