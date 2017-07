ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အလုပ္သမား ေစလႊတ္ေတာ႔မည္

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ျပႆနာေတြ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြကေန အလုပ္သမားေစလႊတ္ေနမႈကို ရပ္တန္႔ၿပီး အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ကာ တရားဝင္အလုပ္သမားေတြအျဖစ္ ပို႔ေဆာင္ေတာ႔မယ္လုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီ ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

“ေနာင္ အလုပ္သမားေတြပို႔ရင္လည္း G to G ပဲ လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွပို႔မယ္။ ပြဲစားကေနမွ ရြာက ကေလးေတြကိုေလ လိမ္ညာေခၚတာေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားေအာင္။ သူ႔တုိ႔ဘက္ကေနလည္း အလုပ္ရွင္ေတြက မွန္မွန္ကန္ကန္အလုပ္ရွင္ေတြျဖစ္ဖို႔ G to G နဲ႔ပဲ အျခားႏိုင္ငံေတြကို ပို႔တဲ့နည္းနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ ေဆြးေႏြးလိုက္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရလုပ္သားေတြကိစၥဆိုရင္ေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ အာမခံခ်က္ေတြရမွ ကိုယ္တုိ႔ဘက္က ဆက္လက္ေစလႊတ္ေပးဖို႔ G to G ေစလႊတ္ေပးဖို႔ စီစဥ္တာျဖစ္ပါတယ္။”

ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈနဲ႔ တရားဝင္အလုပ္သမားေတြအျဖစ္ ေစလႊတ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ လုပ္ခလစာအျပည့္အဝ ရရွိမွာျဖစ္တဲ့အျပင္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္နဲ႔ အျခားအလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း အျပည့္အဝ ရရွိမယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံတခုတည္းသာ တရားဝင္အလုပ္သမား ေစလႊတ္ႏိုင္ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုေတာ့ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေစလႊတ္ႏိုင္ဖို႔ ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။