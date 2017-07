အေပၚပိုင္း အဝတ္ဗလာ ေသြးမ်ားလိမ္းက်ံၿပီး စပိန္ႏြားသုိးတုိက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ (႐ုပ္သံ)

စပိန္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းက ပမ္ပလုိနာၿမိဳ႕ လမ္းမေတြေပၚမွာ တိရစာၦန္အခြင့္အေရး ကာကြယ္တဲ့ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔က အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ အေပၚပုိင္း အဝတ္အစားမပါ၊ ေသြးတုေတြလိမ္းက်ံၿပီး အင္မတန္ရက္စက္လွတဲ့ ႏြားသုိးတုိက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သည္ဆန္းသတင္းမွာ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တိရစာၦန္အခြင့္အေရးကာကြယ္တဲ့ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ AnimaNaturalis နဲ႔ People for the Ethical Treatment of Animals အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အေပၚအက်ႌေတြကုိခၽြတ္ကာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င္တဲ့ စာတန္းေတြ၊ ေတာင္းဆုိမႈေတြကို ခႏၶာကုိယ္ေတြေပၚမွာ ေရးသားၿပီး ဇူလုိင္ ၅ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

ကမာၻအႏွံ႔က လူေပါင္း သိန္းဂဏန္းေလာက္ကို စြဲေဆာင္ထားတဲ့ ႏွစ္စဥ္ပြဲေတာ္အတြင္း မလုိအပ္တဲ့ သတ္ျဖတ္မႈေတြကုိ အေလးထားစဥ္းစားတဲ့ သေကၤတအျဖစ္ အနီေရာင္ေပါင္ဒါမႈန္႔ေတြကို ေလထဲလႊင့္ပစ္ခဲ့ၿပီး ဦးခ်ိဳအတုေတြ ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ပမ္ပလုိနာၿမိဳ႕မွာ ဆန္ဖာမင္ပြဲေတာ္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနၿပီး အဲ့ဒီပြဲေတာ္အတြင္းမွာေတာ့ ႏြားသုိးေတြကို ေႏွာင့္ယွက္ ေလွာင္ေျပာင္စေနာက္ၿပီး လမ္းေတြေပၚမွာ ေျပးခုိင္းမွာပါ။

“ဆန္ဖာမင္ပြဲေတာ္မွာ ေသြးထြက္သံယုိမႈမျဖစ္ဖုိ႔” နဲ႔ ႏြားသုိးတုိက္ပြဲကို လံုးဝဖ်က္သိမ္းပစ္ဖုိ႔ ဆႏၵျပပြဲက ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

AnimaNaturalis အဖြဲ႔ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူက ေရွး႐ုိးအစဥ္အလာေတြကို ေဝဖန္ထားတဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖတ္ျပၿပီး “ဒီၿမိဳ႕မွာ မနက္ျဖန္ကစၿပီး ႏြားသုိးအေကာင္ ၅၀ ေက်ာ္က ေသေက်တဲ့အထိ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရလိမ့္မယ္၊ ဒီႏြားသုိးေတြကို လူအုပ္ႀကီးက ႏွိပ္စက္ၿပီး ေမာင္းထုတ္မယ္၊ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေတြက ႏွိပ္စက္မႈ ခံစားရမႈေတြနဲ႔ အျပည့္ျဖစ္ေနမယ္၊ ဒီလုိေသဆံုးရမယ့္အျဖစ္ကို က်မတုိ႔ မရပ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ သိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိေသဆံုးမႈကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့မျဖစ္ဖုိ႔ က်မတုိ႔ ဒီေနရာမွာ ဆက္ရွိေနမယ္” လုိ႔ ေျပာဆုိကာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း “ရဲရင့္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ စည္းလံုးမႈနဲ႔ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈကုိျပဖုိ႔” ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ဒီဆႏၵျပမႈကုိ ပမ္ပလုိနာၿမိဳ႕မွာ အနည္းဆံုး ၁၄ ရက္ၾကာေအာင္ ဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္သလုိ ေႏြရာသီတုန္းကလည္း ဒီအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ “ဆန္ဖာမင္ပြဲေတာ္မွာ ေသြးထြက္သံယုိမႈမျဖစ္ဖုိ႔” ဆုိတာကုိ ေထာက္ခံမႈ လက္မွတ္ေပါင္း ၁ သိန္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ စုေဆာင္းရရွိၿပီး ပမ္ပလုိနာၿမိဳ႕နဲ႔ နာဗာရားအစုိးရေတြဆီ တင္ျပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။