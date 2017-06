ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အဖြဲ႔ ၆၁ ဖြဲ႔ ပူးတြဲေတာင္းဆုိ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာလူ႔ အခြင့္အေရးအဖဲြ႔အစည္း ၆၁ ဖြဲ႔က ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြအေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈႈတရပ္လုပ္ခ်ိန္ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးမယ္လုိ႔ ၾကားသိရတဲ့အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

၂၀၁၃ ခု ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)မွာ “ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တခုကုိ အသုံးျပဳၿပီး တစုံတဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း တုိ႔ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ က်ခံေစရန္ ျပန္႒ာန္းထားပါတယ္။”

ဒီဥပေဒေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကာလအတြင္း လူမႈကြန္ရက္ facebook ေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျပာဆုိဆက္ဆံမႈေတြေၾကာင့္ လူပုဂၢဳိလ္အား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆုိမႈေတြ တဖြဲဖြဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာေစဖုိ႔ တံခါးဖြင့္ေပးထားၿပီး အာဏာပုိင္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈကုိ ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ဒီဥပေဒကုိ ပုိမုိတြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳေနတယ္လုိ႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆုိင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔ရဲ့ အဆုိအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ အြန္လုိင္းေပၚကတဆင့္ အသေရဖ်က္မႈ တရားစြဲဆုိခံထားတဲ့ အမႈေပါင္းအနည္းဆုံး ၇၁ မႈ ရွိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)မွာ မည္သည့္လုပ္အားကုိ ‘အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးမႈ’ ျဖစ္ေၾကာင့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္စြာ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပထားျခငး္မရွိသလုိ အသုံးအႏႈန္းေတြဟာ ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး အနက္အဓိပၸာယ္ျပန္ဆုိေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပန္ထားပါတယ္။

အဓိပၸာယ္သဲကြဲမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သလုိ အရပ္သားအစုိးရနဲ႔ စစ္တပ္ႏွစ္ရပ္စလုံးအားေ၀ဖန္မႈကုိ ႏွိမ္နင္းဖုိ႔အတြက္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုိ အသုံးျပဳလာ ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ရွိေနသေရြ႕ အထူးသျဖင့္ အြန္လုိင္းေပၚမွာ အႀကီးအကဲအရာရွိေတြနဲ႔ အစုိးရမူ၀ါဒေတြအေပၚ ေ၀ဖန္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြဟာ မိမိတုိ႔ရဲ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာက်င့္သုံးျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္က်ခံရမယ့္အႏၱရာယ္ကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီပုဒ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အဖြဲ႔ ၆၁ ဖြဲ႔

Alin Mee Ain

Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma)

All Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC)

Amnesty International

Arakan Rivers Network (ARN)

Area Peace and Development Forward

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)

Assistance Association for Political Prisoners – (AAPP)

Association of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)

Association Suisse Birmanie (ASB)

Burma Campaign UK (BCUK)

Burma Human Rights Network (BHRN)

Burma Link

Burmese Rohingya Organisation UK

Charity-Oriented Myanmar

Cherry Images

Christian Solidarity Worldwide (CSW)

CIVICUS

Civil Rights Defenders (CRD)

Colors Rainbow

Committee to Protect Journalists (CPJ)

Equality Myanmar (EQMM)

Farmer Rights and Development Organization

Farmer Union, Magway

Fortify Rights

Free Burma Campaign (South Africa)

Free Expression Myanmar (FEM)

Future Light Center

Gender Equality Network

Green Network Sustainable Environment Group

Human Rights Documentation-Burma (ND-Burma)

Human Rights Educators Association (HREA)

Human Rights Educators Network (HREN)

Human Rights Foundation of Monland (HURFOM)

Human Rights Watch (HRW)

Info Birmanie (France)

Institute for Asian Democracy

International Campaign for the Rohingya

International Commission of Jurists (ICJ)

International Federation for Human Rights (FIDH)

Karen Human Rights Group (KHRG)

Korean House for International Solidarity

Magway EITI Watch Group

Mon Youth Educator Organization (MYEO)

Mwetaung Area Development Group

Myaing Youth Development Organization

New Generation (Shan State)

Nyein Chan Yar

Norwegian Burma Committee

Odhikar

Peace and Justice Myanmar (PJM)

Progressive Voice (PV)

Promotion of Indigenous and Nature Together (POINT)

Reporters Without Borders (RSF)

Shwechinthae Social Service Group (Shwe Bo)

Swedish Burma Committee

The Seagull: Human Rights, Peace & Development

United-ACT

US Campaign for Burma

Women and Peace Action Network (Shan State)