ခင္ပြန္းမပါဘဲ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္ ပေလးဘြိဳင္း အေဖာ္အခၽြတ္ေမာ္ဒယ္ (႐ုပ္သံ)

အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ နာမည္ႀကီး ပေလးဘြိဳင္း အေဖာ္အခၽြတ္ေမာ္ဒယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ဇီနီယာဒယ္လီဟာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ မပါရွိဘဲ တႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၤလာပြဲ က်င္းပခဲ့တယ္လို႔ ေမရာသတင္းမွာ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီအခမ္းအနားကို သူ႔ရဲ႕ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား မီလ်ံနာ လုပ္ငန္းရွင္ အိုစမာ ဖာသီရာဘာ အယ္လ္ရွာရစ္ဖ္က သူ႔ကိုအသိမေပးဘဲ အံ့အားသင့္သြားေစဖို႔ စီစဥ္ေပးခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

နာမည္ေက်ာ္ ေပါ့ပ္စတားတဦးျဖစ္တဲ့ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာရဲ႕ What Do You Mean? သီခ်င္းမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဇီနီယာဒယ္လီဟာ ဒီအမွတ္တရ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ကို သူ႔ပရိသတ္ေတြထံ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးခဲ့တာပါ။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူဟာ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ စီးပြားေရးကိစၥေတြနဲ႔ ခရီးထြက္ေနရတာမ်ားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ထဲမွာေတာ့ သူမရွိေပမယ့္ ေဘာလံုးေရာင္စံုေတြ၊ ပန္းေတြနဲ႔အတူ ဖန္တီးထားတဲ့ အခန္းတြင္းမွာ ဂစ္တာသမားတဦးကိုပါ ရွိေနေစၿပီး ဇနီးျဖစ္သူကို တႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာသက္တမ္းကို အမွတ္ရေစဖို႔ စီစဥ္ေပးခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

သူတို႔စံုတြဲဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇြန္လတုန္းက ဂရိႏုိင္ငံ အပန္းေျဖကၽြန္းတကၽြန္းျဖစ္တဲ့ ဆန္တိုရီနီကၽြန္းမွာ မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတာပါ။

ဇီနီယာဒယ္လီဟာ လက္ရွိမွာလည္း ေမာ္ဒယ္တဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္ကာ ရင္ေသြးေလးရရွိလာေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ခင္ပြန္းမရွိဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပေနခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ တႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာပြဲကို အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အသက္ခ်င္းကြာေနလို႔ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဇီနီယာဒယ္လီဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ပိုၿပီးရင့္လာေစဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔လည္း ေဝဖန္သူတခ်ိဳ႕က ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပရိသတ္သိန္းခ်ီရွိေနတဲ့ ဇီနီယာဒယ္လီရဲ႕ တႏွစ္ျပည့္ ဒီမဂၤလာပြဲ ႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ကေတာ့ နာမည္ႀကီးေနခဲ့ပါတယ္။