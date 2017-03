“ဥပေဒအထက္ လူတေယာက္၊ အဖဲြ႔အစည္းတခု ရွိေနသေရြ႕ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးႏိုင္ဘူး” – ဦးေရႊမန္း

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဒီဗြီဘီ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း – (ဒုတိယပုိင္း)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကို ဒီဗြီဘီက ေနျပည္ေတာ္မွာ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာဆုိလည္း က်ေနာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ လူသတ္ဝါဒ က်ဆံုးဖို႔၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ထြန္းကားဖို႔ ဆိုၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ေရးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ခု လက္ရွိအေျခအေနမွာေရာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေျခအေန အားရစရာလို႔ ယူဆလို႔ရလားခင္ဗ်။

“အမွန္ကေတာ့ က်ေနာ့္ကိုေတာင္ လာမေမးဘဲနဲ႔ ျပည္သူေတြအားလံုး သိၿပီးသားကိစၥပါ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္ကို ေမးတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ ေျဖပါမယ္။ အားရစရာ မေကာင္းပါဘူး။ စိတ္လည္း မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ ေလ်ာ့ရဲတဲ့ကာလအတြက္ အထိခိုက္ခံရဆံုးကေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္သူေတြဘက္က က်ေနာ္ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ျပည္သူ႔ဘက္က နာတယ္လို႔ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

ဥကၠ႒ႀကီးဆိုတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိရဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွတ္မိခဲ့ၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ အခုဆိုရင္ တရားဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူး ဆိုေပမယ့္ တရားဥပေဒကို အေပၚနည္းနည္းတင္လိုက္ရင္ အထက္ေအာက္ ကစားလို႔ရတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ေလ ဥကၠ႒ႀကီးကိုယ္တိုင္ေရာ တခုခု ဘာမ်ား အေျခအေနပိုေကာင္းလာေအာင္ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔ မွန္းထားတာမ်ား ရွိလဲဗ်။

“ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ မွတ္မိသေလာက္ ေျပာရရင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာေလာက္က မည္သူမွ တရားဥပေဒအထက္မွာ မရွိရ၊ က်ေနာ္ အဂၤလိပ္လိုေတာင္ ညႇပ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ No one is above the law ။ က်ေနာ္လည္း မွတ္မိပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ဒီစကားေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဟိုတုန္းက အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ကို ဝုိင္းၿပီး အသိအမွတ္ျပဳသလို ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာလည္း ဒီစကား စဲြသြားပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဒါ အၿမဲစြဲေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားဥပေဒအထက္မွာ လူတေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဖဲြ႔တဖြဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရွိေနသေရြ႕ေတာ့ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားဥပေဒစုိးမိုးေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ တရားဥပေဒအထက္မွာ လူတေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဖဲြ႔တဖြဲ႕ျဖစ္ျဖစ္၊ အဖဲြ႔မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို မျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

အခု ဥပေဒအထက္မွာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႔ ခံစားရလား။

“ဒီေန႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအထားၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို ခံစားရတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့။ ဘယ္ဘက္က ခံစားရလဲဆိုရင္ ျပည္သူ႔ဘက္က။”

အခုေလာေလာဆယ္မွာေလ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုအမ်ား သိေအာင္ ဥကၠ႒ႀကီးတို႔ ေကာ္မရွင္ဘက္က ဥပေဒကို နားလည္ရင္လည္း သမၼတအထက္လည္း ေနလို႔ရတယ္။ ဥပေဒကို နားမလည္ရင္လည္း ေသးေသးမႊားမႊားေလးနဲ႔ ေထာင္တန္းက်ႏိုင္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဥပေဒကို အရပ္သား နားလည္ေအာင္ ဥကၠ႒ႀကီးတို႔ ေကာ္မရွင္ဘက္က လုပ္ဖို႔ကိုင္ဖုိ႔ မွန္းထားတာမ်ား ရွိလား။

“အဲဒီဟာက က်ေနာ္တို႔ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာဝန္ေပးထားပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားကို အသိပညာေပးဖုိ႔နဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ဖုိ႔ က်ေနာ္တို႔ေကာ္မရွင္ကို တာဝန္ေပးထားပါတယ္။ ဒီတာဝန္ဟာ ေနာက္မွ ထပ္တိုးတာဝန္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီတာဝန္ကို က်ေနာ္တို႔ ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္။ တရားဥပေဒဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ျပည္သူေတြ သိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ပညာေပးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္း အပါအဝင္ အျခားကိစၥေတြလည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီနဲ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုၿပီးပါၿပီ။ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ အသိပညာေပးဖို႔၊ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဂီတအစည္းအ႐ံုးမ်ားနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုၿပီးပါၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ၾသဇာေတြက ပိုႀကီးတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ေတြလည္း ပါဝင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ဒီလို ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါၿပီ။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ႐ုပ္သံ၊ ႐ုပ္သံဆုိတဲ့ေနရာမွာ ဒီဗီြဘီ အပါအဝင္ေပါ့ေလ။ ဒီကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ ပါဝင္ဖုိ႔။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာ၊ သတင္းစာေတြမွာလည္း ပါဝင္ဖို႔။ သတင္းမီဒီယာအျပင္ သတင္းစာမ်ားၾကားထဲက ေဆာင္းပါးေတြ ေရးသားေပးပို႔ေနတာလည္း ရွိပါတယ္။”

“တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ဆိုရင္ တရားဥပေဒကို ျပည္သူအားလံုး နားလည္တာ အေကာင္းဆံုးပါ။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူအမ်ား နားလည္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဥပေဒတခုကို ေအာက္ေျခက ျပည္သူမ်ား မေျပာနဲ႔၊ အထက္ပိုင္းမွာရွိၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားပင္လွ်င္ နားလည္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာေတြ နားလည္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေပးဖို႔က ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ သတင္းမီဒီယာအပိုင္းေတြေရာ၊ က်န္တဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အဖဲြ႔အစည္း အားလံုး ပါဝင္ဖုိ႔ လိုတယ္။ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ပါဝင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူဆီ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီဥပေဒက ဒီလို ဆိုလိုတယ္။ ဒီလို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ဒီဟာကို လုပ္ရင္ေတာ့ အျပစ္ျဖစ္မယ္။ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အျပစ္မျဖစ္ဘူး။ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲဆိုတဲ့ အစား။ အဲဒါေတြ မသိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဒုကၡေရာက္ေနရတာ။ ျပည္သူေတြက တရားဥပေဒအေၾကာင္းကို ဂဃနဏ နားလည္ႏိုင္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းတယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းလည္း ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။”

အခုတေလာမွာ ေကာလာဟလထြက္ေနတာေပါ့ေနာ္။ ဥကၠ႒ႀကီး သမၼတရာထူး ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာဆိုၾကတာ ရွိတယ္။ အဲဒါ ဘာမ်ား မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ပါလဲ။

“ေကာလာဟလက ေကာလာဟလပဲ ျဖစ္မွာေပါ့”

ဥကၠ႒ႀကီးတို႔ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုအားလံုးကို ေနာက္ဆံုး ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာမ်ား ရွိလား။

“ဒီလုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အားရမႈ၊ ေက်နပ္မႈရွိပါလား ဆိုတာ ေမးခြန္းရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေလးေတြ နည္းနည္းေလး ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တည္ဆဲဥပေဒ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ဂဃနဏ ေျပာႏိုင္တဲ့အေနအထား မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တည္ဆဲဥပေဒ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ တည္ဆဲဥပေဒက ဘယ္ေလာက္၊ အဲဒီတည္ဆဲဥပေဒေတြက ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးသလဲ၊ ဘယ္အဖဲြ႔အစည္းက ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးသလဲ။ က်ေနာ္တို႔ ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အစမွာ ၃၉၈ ခု။ ဒီလို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးတဲ့ေနရာမွာ စကားေလးေျပာေတာ့ လြယ္တာေပါ့ေနာ္။ ဘာလုပ္ရလဲဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္း၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စုစည္းၿပီးတဲ့အခါမွာ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘယ္ဥပေဒေတြကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးရတယ္ဆိုတာကို စိစစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီစိစစ္ခ်က္ေတြကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းမွာ ထည့္။ သတင္းစာထဲမွာ ထည့္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေၾကညာၿပီးပါၿပီ။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ မိမိတို႔ ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးေနရတဲ့ ဥပေဒေတြကို သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက ဂဃနဏ မသိတာလည္း ရွိတယ္။ ျပည္သူ မေျပာနဲ႔၊ သူ႔ဌာနက ဘယ္ဥပေဒေတြကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနတယ္ဆိုတာ မသိဘူး။ ဒီ့ထက္ဆိုးတာ ဒီဥပေဒထဲမွာ ဘယ္လို ျပ႒ာန္းထားလဲ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ သူတို႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္က ဘာလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ မရွိဘူး။ ဆိုေတာ့ ဥပေဒကို စိတ္ဝင္စားတာတို႔၊ နားလည္တာတို႔ မရွိတဲ့အတြက္ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာတာမ်ဳိးဆိုတဲ့ဟာ အလွမ္းနည္းနည္းေဝးသြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ အဲဒီလိုကိစၥေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။”

“က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တခ်ဳိ႕ဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔အဝန္း အာဏာမတည္ပါဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီလို တင္ျပတာေတြ ရွိပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာပဲ တၿမိဳ႕နဲ႔ တၿမိဳ႕ မတူဘူးလို႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလို တင္ျပတယ္။ တင္ျပတဲ့လူေတြက ဘယ္သူေတြလဲဆိုေတာ့ ဥပေဒပညာရွင္ေတြပဲ။ တျခား ျပည္နယ္၊ တိုင္းေတြမွာဆိုရင္ ဒါေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာကတည္းက ႀကံဳေတြ႔ခဲ့တဲ့ကိစၥ။ ေျဖရွင္းဖုိ႔ က်ေနာ္ ႀကိဳးစားတယ္။ အေျခအေနမေပးဘူး။ ဒီတပတ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ က်ေနာ္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာတဲ့အခါမွာေနာက္ဆံုး တႏိုင္ငံလုံးမွာ အာဏာမတည္တဲ့ ဥပေဒေပါင္းက ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ စာရင္းထြက္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္စိစစ္တယ္။ ၈၀ ေက်ာ္ က်န္တယ္။ ျပန္စိစစ္တယ္။ ၁၆ ခု က်န္တယ္။ ျပန္စိစစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုး အကုန္လံုးဟာ တႏိုင္လံုးမွာ အာဏာတည္သြားတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ အဲဒါကို ေဆာင္ရြက္မယ္။ အဲဒီလိုေျပာတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈလို႔ မယူဆပါနဲ႔။ ေကာ္မရွင္မွာ ရွိၾကတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ သူတို႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔က အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကလို႔ အဲဒီလို ျဖစ္သြားတာ။ ဒါလည္း လူေတြမသိတဲ့ အႀကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈတခု ျဖစ္ပါတယ္။”

“အဲဒီလိုပဲ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္၌က ဥပေဒအသစ္ေရးဆဲြဖို႔၊ ျပင္ဆင္ဖုိ႔၊ ပယ္ဖ်က္ဖို႔၊ အသစ္ေရး၊ အေဟာင္း႐ုပ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အားလံုး ၂၀၀ ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္ေပးရတယ္ဆိုရတဲ့ေနရာမွာ ဒီေရက လူကို မေစာင့္ဘူး။ ဒီေရနဲ႔ နာရီဟာ လူကို မေစာင့္ဘူး ဆိုတဲ့အတိုင္းပဲ က်ေနာ္တို႔က ဒီလုပ္ငန္းေတြ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္တခု က်ေနာ္တို႔ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီကန္႔သတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီ ၂၀၀ ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဘယ္လအၿပီး ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီလို လုပ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လု႔ိ ဒီဟာသည္လည္း က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ၆ လအတြင္း စီမံထားပါတယ္။ ဒီေန႔ဆိုရင္လည္း ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖဲြ႔လိုက္ အဖဲြ႔လိုက္ ခဲြၿပီးေတာ့ သူ႔က႑နဲ႔သူ ဥပေဒမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးေနတယ္၊ အႀကံျပဳေနတယ္။”

စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

