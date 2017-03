ကမာၻေက်ာ္ ေအာ္စကာ႐ုပ္ရွင္ဆု တေစ့တေစာင္းနဲ႔ ၂၀၁၇ ေအာ္စကာ

၈၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာ္စကာဆုလို႔ လူသိမ်ားထင္ရွားတဲ့ အေမရိကန္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲႀကီးကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအကယ္ဒမီဆု ဒါမွမဟုတ္ ေအာ္စကာဆိုေတြကို တႏွစ္ တခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာရွိတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးေတြက ထုတ္လုပ္ ျပသလိုက္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြထဲက အႏုပညာနဲ႔ နည္းေဗဒအရ ထူးခၽြန္လို႔ ဂုဏ္ျပဳထိုက္တယ္လို႔ အကယ္ဒမီဆု ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ေတြက အကဲျဖတ္ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ နယ္ပယ္ ၂၄ ခုက အႏုပညာရွင္ေတြကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးက ထူးခၽြန္တဲ့ အနုပညာရွင္ေတြကို ေအာ္စကာလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ပန္းပု ႐ုပ္တုေတြ ဆုအျဖစ္ ေပးအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအကယ္ဒမီဆု ေပးအပ္ပြဲကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္က စတင္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုေပးပြဲကို ႀကီးၾကပ္စီမံ က်င္းပေပးတာကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာရပ္မ်ားနဲ႔ သိပၸံအကယ္ဒမီ (AMPAS) ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုကို စတင္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္တာက ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ျဖစ္ေပမယ့္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မွာမွ ပထမဆံုး ေရဒီယိုက ထုတ္လႊင့္ေၾကညာေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္မႈကိုေတာ့ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွာမွ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ကမာၻတဝန္းလံုးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အြန္လိုင္းကေန တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီအကယ္ဒမီဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားဟာ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္အခမ္းအနားတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီဆုဟာ ႐ုပ္သံအတြက္ ေပးအပ္တဲ့ အင္မီဆု၊ ကဇာတ္အတြက္ ေပးအပ္တဲ့ တိုနီဆု၊ ေတးဂီတနဲ႔ အသံသြင္းဆိုင္ရာဆု ဂရမ္မီဆုေတြနဲ႔ ညီမွ်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ခု က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ၈၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က အေကာင္းဆံုး ႐ုပ္ရွင္ကားေတြထဲက ထူးခၽြန္တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ေဟာလိဝဒ္မွာရွိတဲ့ ဒိုလ္ဘီ ကဇာတ္႐ံုမွာ က်င္းပသြားခဲ့တာပါ။ ထူးခၽြန္တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြကို ခ်ီးျမႇင့္ၿပီးတဲ့ ေအာ္စကာ႐ုပ္တုေပါင္းဟာ စၿပီး ဆုေပးတဲ့ႏွစ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ၈၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အကယ္ဒီဆုေပးပြဲအထိ ၃၀၄၈ ႐ုပ္ ရွိသြားခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီေအာ္စကာလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ အကယ္ဒမီဆုဟာ ေရႊျပားနဲ႔ ဖံုးထားတဲ့ ဓားကိုင္သူရဲေကာင္းတေယာက္က ေဒါက္ ၅ ေခ်ာင္းပါတဲ့ အမည္းေရာင္ ႐ုပ္ရွင္ဖလင္ေခြတုေပၚမွာ ခ႐ူဆိတ္ဒါကိုင္ ဓားကိုကိုင္ၿပီး မတ္တတ္ရပ္ေနတဲ့ ပန္းပုပံုပါ။

ဖလင္ေခြရဲ႕ ေဒါက္ ၅ ေခ်ာင္းကေတာ့ အကယ္ဒမီရဲ႕ မူလအစျပဳရာ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ ပညာရွင္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အမည္းေရာင္သတၱဳ ေအာက္ေျခေပၚမွာ သူရဲေကာင္း ဓားကိုင္ သူရဲေကာင္းတေယာက္ ရပ္ေနတဲ့ ပန္းပုပံုဟာ ၁၃ ဒသမ ၅ လက္မ (၃၄ ဒသမ ၃ စင္တီမီတာ) ျမင့္ၿပီး၊ အေလးခ်ိန္ ၈ ဒသမ ၅ ေပါင္ (၃ ဒသမ ၈၅၆ ကီလိုဂရမ္) ရွိပါတယ္။

အစပိုင္း အခမ္းအနားေတြမွာ ေရႊျပားအုပ္ ေၾကးနီပန္းပုျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ ေတြမွာေတာ့ သံျဖဴ၊ ေၾကးနီနဲ႔ အင္တီမိုနီေရာ အျဖဴေရာင္သတၱဳေရာ တခုကို ေၾကးနီ၊ နစ္ကယ္လ္ ေငြသားဖံုး ႐ုပ္တုေတြကို သံုးစြဲလာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ၂၄ ကာရက္ ေရႊသားနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းတဲ့ ႐ုပ္တုေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီဆု႐ုပ္တုကို ေအာ္စကာလို႔ နာမည္ေပးလာတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အကယ္ဒမီရဲ႕ ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘက္တီေဒးဗီးစ္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအတၳဳပတၱိ တခုမွာေတာ့ သူက သူ႔ပထမေယာက်္ားျဖစ္တဲ့ တီးဝိုင္းေခါင္းေဆာင္ ဟာမြန္ေအာ္စကာနယ္လ္ဆန္ ေသၿပီးမွ သူက ဒီနာမည္ကို ေပးခဲ့တာလို႔ ေဖာ္ျပထားသလို အကယ္ဒမီရဲ႕ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉး ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ မားဂရက္ဟဲရစ္က ၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွာ ဆုကို စေတြ႔ခဲ့ၿပီး ႐ုပ္တုက သူ႔ရဲ႕ “အန္ကယ္လ္ ေအာ္စကာ” လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ေမာင္ဝမ္းကြဲေတာ္သူ ေအာ္စကာ ပီးယပ္စ္ကို အမွတ္ရေစလို႔ ေအာ္စကာလို႔ နာမည္ေပးခဲ့တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ႐ုပ္တု နာမည္ကို ေအာ္စကာလို႔ အေစာဆံုး ေဖာ္ျပသံုးႏႈန္းခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲနဲ႔ ပတ္္သက္ၿပီး ေရးသားခဲ့တဲ့ တိုမ္းမဂၢဇင္း ေဆာင္းပါးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆု႐ုပ္တုကို တရားဝင္ ေအာ္စကာလို႔ နာမည္ေပးခဲ့တာကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာရပ္မ်ားနဲ႔ သိပၸံအကယ္ဒမီက ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာမွ ေပးအပ္ခဲ့တယ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ကမာၻတဝန္းက ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာကို စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေအာ္စကာ ဆုေပးပြဲရယ္လို႔ ေခၚတြင္ခဲ့ၾက၊ တခဲနက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာေတာ့ ဒီကေန႔အထိပါပဲ။

ဆုေပးတဲ့ အႏုပညာ အုပ္စုဝင္ေတြဟာ ေအာ္စကာဆုကို ဆုရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ရယူ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲမတိုင္ခင္ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေရးသားမႈေတြအေပၚမွာလည္း အမ်ားစုက ခံစားရင္ခုန္တတ္ၾကပါတယ္။ အကယ္ဒမီအဖြဲ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားမတိုင္ခင္ ဆုရသူ စာရင္း မေပါက္ၾကားႏိုင္ေအာင္ အခမ္းအနားမွာ ေပးအပ္တဲ့ ေအာ္စကာ႐ုပ္တုေတြရဲ႕ ေအာက္ေျခ အမည္ျပားေနရာကို ဘာမွ ေရးထြင္းေဖာ္ျပမႈ မလုပ္ဘဲ ကြက္လပ္လႊတ္ထားေပးၿပီး ဆုေပးေလ့ ရွိပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိေတာ့ ဆုရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဆုေပးပြဲ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေအာ္စကာ႐ုပ္တုကို အကယ္ဒမီအဖြဲ႔ကို ျပန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး သူတို႔နာမည္ကို ေရးထိုးေပးခံရတဲ့အထိ သီတင္းပတ္ အေတာ္ေလးၾကာေအာင္ ေစာင့္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဆု႐ုပ္တုကိုေတာ့ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲ ၿပီးၿပီးခ်င္း က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရဲ႕ ကပြဲမွာ ျပန္လည္ေပးအပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေအာ္စကာဆုရသူေတြအတြက္ အာအက္စ္အိုဝင္ကုမၼဏီက ဆုေပးပြဲ မက်င္းပခင္ အမည္ေရးထြင္းၿပီးသား ပလိတ္ျပားေပါင္း ၁၉၇ ခုကို ႀကိဳၿပီး လုပ္ထားေပးခဲ့ရပါတယ္။ တိတိက်က် ဘယ္သူရမယ္မွန္း မသိေသးဘဲ ရႏိုင္ေျခရွိတယ္လိ႔ု အလားအလာရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြအားလံုးရဲ႕ နာမည္ေတြအားလံုးကို ေရးထြင္းထားခဲ့ရ တာပါ။ ေအာ္စကာဆုနဲ႔ လြဲခဲ့ရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ နာမည္ပါ နံမည္ျပား ၁၇၅ ခုဝန္းက်င္ ေလာက္ကိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္သံုးဖို႔ စီစဥ္ထားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္စကာ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားဟာ ကမာၻတဝန္းမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားၿပီး အြန္လိုင္းကေန ေစာင့္ၾကည့္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခ့ဲသလို အလြန္စနစ္တက် ဟိတ္ဟန္ထက္ တကယ့္အႏွစ္သာရ တန္ဖိုးေတြကို တန္ဖိုးထားၿပီး တကယ့္ပြင့္လင္းရင္းႏွီး လြတ္လပ္မႈနဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ့ ဆုေပးပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေလာက္ စနစ္တက် စီစဥ္က်င္းပတတ္တဲ့ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲဟာ ခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေတာ္ႀကီးမားတဲ့ မွားယြင္းမႈတခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ အေကာင္းဆံုး႐ုပ္ရွင္ကား ဆုစာရင္း ေၾကညာရာမွာ လြဲေခ်ာ္ မွားယြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအမွားအတြက္လည္း သိသိခ်င္း ခ်က္ခ်င္းျပန္လွန္ျပင္ဆင္ၿပီး တာဝန္ရွိတဲ့ ပ႐ိုက္စ္ဝါးတားေဟာက္စ္ကိုပါးစ္က မွားယြင္းေၾကညာခံခဲ့ရတဲ့ ‘မြန္းလိုက္’ ‘လာလာလင္းဒ္’ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ၊ တင္ဆက္သူေတြ ျဖစ္တဲ့ ဂ်င္မီကင္းမ္မဲလ္၊ ဝါရင္ဘီတီနဲ႔ ေဖးဒန္းနဝိုးနဲ႔ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲကို ၾကည့္႐ႈသူေတြကို ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။

တကယ္တမ္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ေအာ္စကာဆုရရွိသြားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဖာတ္ကား၊ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြကေတာ့……

အေကာင္းဆံုး႐ုပ္ရွင္ကားေတြကေတာ့…

Moonlight(ဆုရဇာတ္ကား)။ Arrival,Fences,Hacksaw Ridge, Hell or High Water,Hidden Figures,La La Land,Lion,Manchester by the Sea.

အေကာင္းဆံုးသ႐ုပ္ေဆာင္(အမ်ိဳးသား)

Casey Affeck (Manchester by the Sea.) (ဆုရ)၊ Andrew Garfield, “Hacksaw Ridge ၊

Ryan Gosling, “La La Land,”၊ Viggo Mortensen, “Captain Fantastic”၊ Denzel Washington, “Fences”

အေကာင္းဆံုးသ႐ုပ္ေဆာင္(အမ်ိဳးသမီး)

Emma Stone (La La Land)၊ Isabelle Huppert, “Elle”၊ Ruth Negga, “Loving”၊

Natalie Portman, “Jacki”၊ Meryl Streep, “Florence Foster Jenkins”

အေကာင္းဆံုးဒါ႐ိုက္တာ

(La La Land) Damien Chazelle၊ “Hacksaw Ridge,” Mel Gibson၊“Moonlight,” Barry Jenkins၊“Manchester by the Sea,” Kenneth Lonergan၊“Arrival,” Denis Villeneuve

စတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔အတူ တျခားအႏုပညာက႑ေတြက ၂၀၁၇ ေအာ္စကာ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုကို အႏုပညာရွင္၂၀ ေက်ာ္က ရရွိသြားခဲ့ၾကပါၿပီ။

အႏုပညာရပ္အားလံုး လြတ္လပ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ။

စိုးေနလင္း