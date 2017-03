ဖ်ားနာေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ပံုျပင္ဖတ္ျပခဲ့သည့္ ထရမ့္ကေတာ္ မယ္လ္နီယာ (႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကေတာ္ မယ္လ္နီယာဟာ ဖ်ားနာေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ပံုျပင္ဖတ္ျပခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ ကမၻာ့စာအုပ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖ်ားနာေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ပံုျပင္ေတြ၊ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ျပဖို႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့တာပါ။

ဒီခရီးစဥ္မွာ သူဟာ Dr Seuss ေရးတဲ့ Oh, The Places You’ll Go! ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ယူလာခဲ့ၿပီး ဖတ္ျပခဲ့ကာ ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕ အႏွစ္သက္ဆံုး စာအုပ္ေတြထဲက တအုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မယ္လ္နီယာဟာ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသခံေနၾကတဲ့ လူနာကေလးငယ္ေတြကို ေတြ႔ဆံုၿပီး အားေပးစကားေျပာခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါဟာ အေမရိကန္သမၼတကေတာ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း သူ႔ရဲ႕ ပထမဆံုး လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈတခုျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။