ေကဆီအက္ဖလက္ႏွင့္ အမ္မာစတုန္း ေအာ္စကာဆု ဆြတ္ခူး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ ေဟာလိဝုဒ္မွာ ၈၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲ က်င္းပေနၿပီး အေကာင္းဆံုးမငး္သားဆုကို “Manchester by the Sea” ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ေကဆီ အက္ဖလက္နဲ႔ အေကာင္းဆံုးမင္းသမီးဆုကို “La La Land” ဇာတ္ကားမွ မင္းသမီး အမ္မာ စတုန္းတို႔က ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါတယ္။

အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ပို႔မင္းသားဆုကို “Moonlight” ဇာတ္ကားမွ မင္းသား မဟာရွာလာ အာလီက ရရွိၿပီး အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ပို႔မင္းသမီးဆုကို “Fences” ဇာတ္ကားမွ မင္းသမီး ဗီအုိလာ ဒါဗီစ္က ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆုကို “Moonlight” ဇာတ္ကားကရရွိၿပီး အေကာင္းဆံုးဒါ႐ုိက္တာဆုကို “La La Land” ဇာတ္ကား႐ုိက္ကူးသူ ဒါ႐ုိက္တာ Damien Chazelle က ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးအဝတ္အစားဒီဇုိင္းဆုကို “Fantastic Beasts and Where to Find Them” ဇာတ္ကားကရရွိၿပီး အေကာင္းဆံုး မိတ္ကပ္နဲ႔ ဆံပင္ပံုစံဆုကို “Suicide Squad” ဇာတ္ကားက ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုး အသံတည္းျဖတ္ဆုကို “Arrival” ဇာတ္ကားက ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုး မွတ္တမ္းတင္ ႐ုပ္ရွင္ကားဆုကို “O.J.: Made in America” ဇာတ္ကားက ဆြတ္ခူးရရွိသြားတယ္လို႔ ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းအရ သိရပါတယ္။