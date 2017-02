ေအာ္စကာ အေကာင္းဆုံးဇာတ္ပုိ႔မင္းသားဆု မဟာရွာလာ အာလီ ရရွိ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ ေဟာလိဝုဒ္မွာ ၈၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာ္စကာ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပေနၿပီး အေကာင္းဆံုးဇာတ္ပို႔ မင္းသားဆုကို “Moonlight” ဇာတ္ကားမွ မင္းသား မဟာရွာလာ အာလီ (Mahershala Ali) က ရရွိၿပီး အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ပို႔မင္းသမီးဆုကို “Fences” ဇာတ္ကားမွ မင္းသမီး ဗီအုိလာ ဒါဗီစ္ (Viola Davis) က ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးအဝတ္အစားဒီဇုိင္းဆုကို “Fantastic Beasts and Where to Find Them” ဇာတ္ကားကရရွိၿပီး အေကာင္းဆံုး မိတ္ကပ္နဲ႔ ဆံပင္ပံုစံဆုကို “Suicide Squad” ဇာတ္ကားက ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးအသံတည္းျဖတ္ဆုကို “Arrival” ဇာတ္ကားကရရွိၿပီး အေကာင္းဆံုး မွတ္တမ္းတင္႐ုပ္ရွင္ကားဆုကို “O.J.: Made in America” ဇာတ္ကားက ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါတယ္။

တကမၻာလံုးက ႐ုပ္ရွင္ခ်စ္သူေတြ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အေကာင္းဆံုးမငး္သားဆု၊ မင္းသမီးဆု၊ ဇာတ္ကားဆုနဲ႔ ဒါ႐ုိက္တာဆုေတြကို မၾကာခင္ ဆက္လက္ေၾကညာေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။