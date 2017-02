တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ YBS ယာဥ္ေမာင္း၊ အက်င့္ေဟာင္းမ်ားနဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလိုက္နာေရး

ၿပီးခဲ့တဲ့လ ေနာက္ဆံုးပတ္ထဲမွာ လုပ္ငန္းကိစၥတခုအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခတၱျပန္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၀ ရက္ေလာက္သာၾကာတဲ့ ခရီးစဥ္အေတာအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနေတြကို နီးနီးကပ္ကပ္ ထိေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဘဝအေထြေထြ အေျခအေနေတြထဲက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အမ်ားျပည္သူ ခရီးသြားလာေရး စနစ္လို႔ ဆိုတဲ့ YBS ရဲ႕ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းေနရတဲ့အေၾကာင္း ဒီေဆာင္းပါးမွ ေဆြးေႏြးၾကည့္ရေအာင္။

ပထမအခ်က္ျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိတာကေတာ့ အားလံုး သိၾကတဲ့အတိုင္း အလြန္အားနည္းေနတယ္ဆိုတာ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ႏိုင္ငံ့အဝင္တံခါးဝျဖစ္တဲ့ ေလယာဥ္ကြင္းအထြက္ လူျမင္ကြင္းမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အာဏာရပါတီႀကီးရဲ႕ ဥပေဒအၾကံေပး ပညာရွင္တေယာက္ဟာ ေသနတ္နဲ႔ အနီးကပ္ေတ့ၿပီး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရတာက သက္ေသ ထင္ထင္ရွားရွားျပေနတယ္ မဟုတ္လား။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာမွာ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိဘူး၊ တရားဥပေဒ အထက္မွာ လူတခ်ိဳ႕က အခြင့္ထူးခံႏိုင္ၿပီး ဥပေဒအထက္မွာ ေနႏိုင္မယ္၊ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသူေတြ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေနသူေတြကိုလည္း ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးမယူႏိုင္ဘူး၊ တရားဥပေဒမစိုးမိုးဘူးဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒဟာ သြက္သြက္ခါေအာင္ မွားယြင္းေနၿပီဆိုတာ ညႊန္ျပေနတာ ျဖစ္သလို အျမန္ဆံုး မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာတာနဲ႔အမၽွ တိုင္းျပည္အတြက္ ဆံုး႐ံႈးမႈ ႀကီးမားေလေလပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီဥပေဒအထက္မွာ ေနသူေတြ အပါအဝင္ ဘယ္ႏိုင္ငံသားရဲ႕ဘဝမွ ေရရွည္ခံမယ့္ လံုျခံဳမႈလည္း မရွိႏိုင္ပါဘူး။

ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ မၿငိမ္းခ်မ္းဘူး၊ အၾကမ္းဖက္ အေျဖရွာေနၾက တယ္၊ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးဘူး၊ စိုးမိုးေအာင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ရြက္နိုင္ဘူး ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Management System) ကို ေဖာ္ညႊန္းေနတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ အေျခခံအားျဖင့္ မွားယြင္းေနတယ္ဆိုတာ အားလံုး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အရင္စစ္အစိုးရေတြေခတ္မွာ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ “မ.ထ.သ” လို႔ အတိုေကာက္ေခၚၾကတဲ့ “ၿမိဳ႕တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔”ကို လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းၿပီး အမ်ားျပည္သူ ခရီးသြားလာေရးစနစ္သစ္တရပ္ ျဖစ္တဲ့ YBS ကို ထူေထာင္ခဲ့ရာမွာ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းေနတာကို ဘယ္လို ျပဳျပင္သင့္သလဲဆိုတာ အားလံုး ဝိုင္းစဥ္းစားနိုင္ေအာင္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

ခရီးသြား အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္မထားတဲ့အျပင္ ခရီးသည္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ နာမည္ဆိုးရွိတဲ့ “မ.ထ.သ” အဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး “YBS” ဆိုတဲ့ အမ်ားျပည္သူ ခရီးသြားလာေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စိတ္ေစတနာေတြ ေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ စတင္ေျပာင္းလဲေတာ့ ျပည္သူ အမ်ားအျပားက လက္ခံႀကိဳဆိုၾကၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ဘတ္စ္ကား အစင္းေရ ၄ ေထာင္ေက်ာ္အျပင္ တရားမဝင္ ေျပးဆြဲေနတဲ့ ဘတ္စ္ကားအစီး အေရအတြက္ ေထာင္ခ်ီရွိႏိုင္တဲ့ “မ.ထ.သ” လို႔ေခၚတဲ့ ၿမိဳ႕တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ယာဥ္လိုင္းအသစ္ ၅၀ ေက်ာ္နဲ႔ စခဲ့ရာက အခုဆို ယာဥ္လိုင္း ၇၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေျပးဆြဲေနတဲ့ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ (YBS) ရဲ႕ အဓိက အခက္အခဲ တခုကေတာ့ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ဘတ္စ္ကားအေရအတြက္ မလံုေလာက္ျခင္း ဆိုတဲ့ အခ်က္က ထင္ရွားလွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူစီးမ်ားတဲ့ ရံုးဆင္းရံုးတက္ မနက္နဲ႔ ညေနပိုင္းေတြမွာ အေခါက္ေရ ပိုမိုထည့္သြင္းေျပးဆြဲေပးဖို႔ အခက္အခက္ရွိပံုရပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က စနစ္သစ္နဲ့ ေျပးဆြဲတာ တပတ္ေက်ာ္အၾကာမွာ အရင္ အက်င့္ေဟာင္းေတြနဲ႔ “YBS” ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ ယာဥ္ေမာင္းစည္းကမ္းနဲ႔ က်င့္ဝတ္ေတြ လိုက္နာဖို႔ သိသိသာသာ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီး အရင္လို စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ လုပ္ေဆာင္လာတဲ့အေျခအေနဟာ… ေကာင္းလာလိမ့္မယ္လို့ ေမၽွာ္လင့္ထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြ ျပန္လည္စိတ္ပ်က္သြားခဲ့ရတဲ့ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားေတြကေတာ့ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေရး အားနည္းခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ နိုင္ငံေရးအားျပိဳင္မႈ၊ အေျပာင္းအလဲကို မလိုက္ပါလိုမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ ေလ်ာ့ရဲမႈ၊ အေတြ႔အႀကံဳအားနည္းမႈ စတဲ့အခ်က္ေတြဆိုတာ လူတိုင္း ျမင္သာပါတယ္။

YBS စနစ္ကို ေျပာင္းစမွာေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြ၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြ စည္းကမ္း အေတာ္အတန္ လိုက္နာၾကပါေသးတယ္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ အားနည္းတဲ့အခါမွာ တပတ္ေက်ာ္လာေတာ့ အရင္တုန္းကလိုပဲ မွတ္တိုင္ေတြမွာ အၾကာႀကီး ရပ္လာတယ္ ယာဥ္ႏွစ္ထပ္ရပ္ျပီး အတင္အခ် လုပ္လာတယ္။ မွတ္တိုင္မဟုတ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ရပ္တယ္္၊ ျပိဳင္ေမာင္းတယ္၊ မီးပိြင့္မွာ အတင္အခ်လုပ္တယ္၊ ဟြန္းေတြ အရမ္းတီးတယ္၊ အရင္အတိုင္း ျဖစ္လာတာ ေတြ႔ၾကရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အက်င့္ေဟာင္းကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ၾကလို႔ စည္းကမ္းမရွိၾကတာရယ္၊ အက်င့္ေဟာင္းကို စြန္႔ခ်င္ေပမယ့္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနေတြ ျဖစ္တည္ ျပည့္စံုမလာေသးတာေၾကာင့္ စည္းကမ္းကို တန္ဖိုးမထားတတ္တာ၊ စည္းကမ္း မလိုက္နာႏိုင္ေသးတာဟာ YBS ယာဥ္ေမာင္းေတြသာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျပည္လံုးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြ၊ ျမန္မာျပည္တနံတလ်ားက သာမန္ ျပည္သူလူထုေတြ အပါအဝင္ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြထဲက အမ်ားစုဟာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ဥပေဒေလးစားမႈ စတဲ့ အက်င့္ေကာင္းေတြ အားနည္းေနေသးတယ္ ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြ၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ဘယ္လို ျပင္ႏိုင္မလဲဆိုတာ မေဆြးေႏြးခင္အမွာ အဂၤလိပ္လို (Habit) ျမန္မာလို အက်င့္အထံုနဲ႔ ပတ္သက္တာေလး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးမွ ေမြးလာစဥ္တုန္းကတည္းက အက်င့္ပ်က္မယ္၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မယ္ဆိုၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ရင္း ေလာကႀကီးထဲ ေရာက္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Habit ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္စကားကို တခ်ိဳ႕ကေတာ့ Have a bit .. have a bit .. and become habit လို႔ သံုးႏႈန္းအဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာလိုဆိုရင္ေတာ့ ေန႔စဥ္ နည္းနည္း … နည္းနည္း လိုက္စားရင္းနဲ႔ အက်င့္အထံု ျဖစ္လာတဲ့သေဘာပါပဲ။

ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ အက်င့္၊ ကြမ္းစားတဲ့ အက်င့္၊ ေဆးလိပ္တို ပစ္ခ်င္သလိုပစ္တဲ့ အက်င့္၊ ကြမ္းေသြးေထြးခ်င္သလို ေထြးတဲ့အက်င့္၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားတဲ့ အက်င့္၊ စည္းကမ္းမဲ့တဲ့ အက်င့္ေတြဟာ တေန႔ နည္းနည္းလိုက္စားရင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ ခဲယဥ္းတဲ့ အက်င့္ဆိုးေတြ ျဖစ္တည္လာေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီလို အက်င့္ပ်က္တာေတြကို ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ဖို႔ စည္ကမ္းတက် ေနထိုင္လုပ္ကိုင္လာေအာင္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းေတြကို လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

၁) စည္းကမ္းအသိပညာ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း (Creation of awareness)

၂) ဒဏ္ေပးျခင္း၊ အာဏာစက္ျဖင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း (Taking disciplinary action by law & authority)

၃) ဆုေပးျခင္း (Awarding for abiding by law and discipline)

၄) အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေကာ်င္းေစျခင္း (Observation & Intervention)

ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတာက စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈကို ဒဏ္ေပးတာျဖစ္ျဖစ္၊ စည္းကမ္းေကာင္းမႈကို ဆုေပးတာျဖစ္ျဖစ္ အဂတိတရားကင္းကင္းနဲ႔ မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒဏ္ေပးရာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစမ္းၿပီး ပထမ ႏႈတ္ျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊ ဒုတိယ စာျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊ တတိယ အျပစ္ေပးျခင္းေတြနဲ႔ အေရးယူပံု ညႊန္ၾကားခ်က္အဆင့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။

အဲဒီလို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ဆိုရင္ “YBS” မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာနိုင္တဝန္းလံုးမွာ ရွိရွိသမ်ွ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ ကုမၸဏီေတြမွာ မွန္ကန္ျပည့္စံုတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္စနစ္ (Management System) တရပ္ကို အျပသေဘာမဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် ထူေထာင္က်င့္သံုးနိုင္ဖို ့လိုပါတယ္။

မႀကံုဖူးၾကေသးတဲ့ စာဖတ္သူေတြအတြက္ ဗဟုသုတအလို႔ငွာ နိုင္ငံတကာမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္စနစ္ (Management System) နမူနာတခုရဲ့ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း ၈ ခုကို ေရးသားေပးလိုက္ပါတယ္။

၁) တာ၀န္ယူမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ

၂) မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊

၃) အသင္းဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊

၄) ကန္ထရိုက္တာႏွင့္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္ႈေပးသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊

၅) စြန္ ့စားမႈကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၆) လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မ်ား

၇) စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနဲ ့အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊

၈) စစ္ေဆးစိစစ္ျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ စတာေတြပါပဲ။ အဲဒီ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း ၈ ခု အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေနာက္ေဆာင္းပါးေတြမွပဲ ေရးပါ့မယ္။

အခု ဒီေဆာင္းပါးကို နိဂံုးသတ္ရရင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာ္က္မႈ၊ တရားဥပေဒကို လိုရာအသံုးခ်မႈ၊ ဥပေဒအထက္မွာ ေနထိုင္မႈ၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ စည္းကမ္းပ်က္မႈ ေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ကာလ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ကတည္းက တေန႔နည္းနည္း က်င့္သံုးလာရာက အခုဆို ကြၽတ္တက္ေနတဲ့ အက်င့္ဆိုးအျဖစ္ စြဲလာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။

ဒီလို အေရထူေနတဲ့ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ အက်င့္ဆိုး၊ စရိုက္ဆိုးေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ေခ်ခၽြတ္နိုင္ဖို႔ဆိုရင္ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္စနစ္ (Management System) နမူနာတခုရဲ့ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း ၈ ခုထဲက နံပါတ္ (၁) တာ၀န္ယူမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈ၊ နံပါတ္ (၂) မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ နံပါတ္ (၃) အသင္းဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ဆိုတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ အားေကာင္းခိုင္မာေနဖို ့လိုပါတယ္။

ဆိုလိုတာက ထိပ္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကိုယ္တိုင္က အဲဒီစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြကို တကယ္ကို မျဖစ္မေန ျပဳျပင္မယ္ဆိုတဲ့ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵနဲ႔ ဦးေဆာင္မႈေပးဖို႔၊ တာ၀န္ယူတတ္ဖို႔၊ တာဝန္မေက်ရင္လည္း တာဝန္ခံမႈေတြျပဳဖို႔ နံပါတ္ (၁) အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ တာဝန္ခံမႈေတြကို တိတိက်က် သတ္မွတ္လိုက္နာဖို ့့လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းလဲဖို့ လိုတာက အရင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြလို ငါ ေျပာသလိုလုပ္၊ ငါ လုပ္သလိုမလုပ္နဲ႔လို႔ ကဲ့ရဲ့မခံရေအာင္ ေအာက္ေျခကိုသာ ျပဳျပင္ဖို႔ အမိန္႔ေပးေနသလို ကိုယ္တိုင္ကလည္း စည္းကမ္းမဲ့ေန၊ ဥပေဒအထက္မွာေနတဲ့ အက်င့္စိတ္ဓာတ္ေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပဳျပင္ၾကဖို ့လိုပါတယ္။

ေနာက္တခါ အသင္းအဖြဲ႔ရဲ့ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ဥပမာ … အမ်ားျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔၊ သက္ေသာင့္သက္သာ ခရီးသြားလာနိုင္ဖို႔၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာနဲ႔ ခရီးသြားလာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖို႔၊ လိုရာခရီးကို အခ်ိန္မွန္ေရာက္ဖို႔ စတာေတြကိုကို ျဖည့္ဆည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔ အျမင္ (Vision)၊ မစ္ရွင္ (Mission)၊ စံရည္စံညႊန္းေတြ (Standards)၊ လုပ္ကိုင္နည္းအဆင့္ဆင့္ (Procedure)၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ (Guideline) ခ်က္ေတြကို နံပါတ္ (၂) မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Policies and Objectives) အခန္းမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ အက်င့္ပ်က္မႈေတြ၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္အေရးယူနိုင္ဖို႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္လိုက္ေတြ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္၊ စည္းကမ္းေတြ၊ တာဝန္ဝတၱရားေတြ၊ အေရးယူမႈလမ္းညႊန္ (Discplinary Guideline) ကို တိတိက်က် သတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ နံပါတ္ (၃) အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္တဲ့ အသင္းဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးဆြဲဖို႔ လိုပါေၾကာင္း ေရးသား အသိေပးလိုက္ပါတယ္။

မင္းေကာင္းခ်စ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန ့၂၀၁၇ ခုႏွစ္