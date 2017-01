အြန္လိုင္းေပၚ နာမည္ေက်ာ္ေနသည့္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ ေတလာဆြစ္ဖ္ အငယ္စားေလး (႐ုပ္သံ)

တကယ္လို႔မ်ား မိဘေတြအေနနဲ႔ သင္တို႔ရဲ႕ကေလးေတြကို ဂီတၾကယ္ပြင့္တပြင့္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက သူတို႔ကုိ စတင္ေစလိုက္ပါ။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ စြမ္းရည္ျပ ႐ႈိးပြဲတခုမွာေတာ့ အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္သာ ရွိေသးတဲ့ စီရာဗစ္ေဂါဟာ သူ႔ရဲ႕စြမ္းရည္ေတြကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေတြကိုေရာ ဒိုင္ေတြကိုပါ အံ့အားတသင့္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါၿပီ။

စီရာဟာ အဲဒီ႐ႈိးပြဲမွာ နာမည္ေက်ာ္ ေပါ့ပ္စတားတဦးျဖစ္တဲ့ ေတလာဆြစ္ဖ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိထားတဲ့ အယ္လ္ဘမ္ထဲက You Belong With Me သီခ်င္းနဲ႔ ပါဝင္သီဆိုခဲ့တာပါ။

မူရင္းဂီတဗြီဒီယိုထဲကအတိုင္း ေတလာဆြစ္ဖ္ ဝတ္ဆင္သလို အျဖဴေရာင္ စစ္ခ်ီယူနီေဖာင္းနဲ႔အတူ ေတြ႔ရတဲ့ စီရာရဲ႕ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈဟာ ဒိုင္ေတြကို အငိုက္မိသြားေစေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး သူ႔ကို ေတလာဆြစ္ဖ္ အငယ္စားေလးအျဖစ္ သေဘာတက် ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကတာပါ။

စီရာဟာ ဂီတ႐ုပ္သံဗြီဒီယိုထဲကအတိုင္း ေတလာဆြစ္ဖ္လို သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕ အေပၚဝတ္စံုကို ခၽြတ္ေစခဲ့ကာ သ႐ုပ္ျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ခ်ိန္မွာ ပရိသတ္ေတြက လက္ခုပ္ၾသဘာေတြ ေပးခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္သံဗြီဒီယို္ုဖိုင္ဟာ ယူက်ဳအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေရပန္းစားေနခဲ့ၿပီး အႀကိမ္ေရ ၁ သန္းနီးပါး ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒးလီးေမးလ္သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အေမရိကန္ ဘေလာ့ဂ္ဂါတဦးျဖစ္တဲ့ ပီရက္ဇ္ ဟီလ္တန္က “ဒီကေလးမေလးဟာ ေတလာဆြစ္ဖ္လုပ္သမွ် အရာရာလုပ္ႏိုင္မွာပဲ။ အၿပီးသတ္ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့တာပဲ” လို႔ မွတ္ခ်က္ေရးခဲ့တာပါ။

ဒီပြဲမွာ တျခားကေလးေတြဟာလည္း ေလဒီဂါဂါ၊ အဒမ္လီဗိုင္း၊ အလီရွာကီးစ္ စတဲ့ အဆိုေတာ္ေတြလို ဝတ္ဆင္သ႐ုပ္ေဖာ္ သီဆိုခဲ့ၾကတာလို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

သီခ်င္းသီဆိုၿပီးခ်ိန္မွာ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူက စီရာကို စင္ေပၚမွာ ေတလာဆြစ္ဖ္ကို ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကသလို ေတေတလို႔ေခၚကာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ခ်ိန္မွာ သူက ရႊင္ရႊင္ျမဴးျမဴး ျပန္လည္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

သြက္လက္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ စီရာရဲ႕ အမူအရာနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုခဲ့ပံုဟာ ပရိသတ္ေတြကို သေဘာက်ေစခဲ့တာပါ။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသူ စီရာအဖို႔ ဒါဟာ ပထမဆံုး ေအာင္ျမင္မႈေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

သူဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကလည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ Mini Me ကေလးငယ္မ်ား အႏုပညာစြမ္းရည္ျပၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆလီနာဂိုးမက္စ္ရဲ႕ Love You Like A Love Song သီခ်င္းနဲ႔ စြမ္းရည္ျပသႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။