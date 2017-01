Hoax News အ႐ူးလုပ္မခံပါနဲ႔

က်ေနာ့္ဆီ ပို႔ေပးတာ အနည္းဆံုး ၂ ေယာက္ရွိတယ္။ ပထမတခါ ေခါင္းစဥ္ကို ဖတ္တာနဲ႔ ခိုင္မာမႈကို စစ္မေနပါ၊ ပို႔စ္လည္း မတင္ပါ။ အခုထပ္လာလို႔ သတင္းစံုကို ဖတ္ရပါတယ္။ Emergency News: Radio 1 FM announced that Thai govt confirmed လို႔ ေရးတဲ့သတင္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ စည္သြပ္ဘူးေတြထဲမွာ HIV ပါတယ္ စသျဖင့္ အဂၤလိပ္လို ေရးထားတယ္။ ဖတ္ခ်င္မေနပါနဲ႔။

http://www.snopes.com/hiv-in-canned-food-warning/ သတင္းကိုသာ ဖတ္ရင္ ဟုတ္သလို ထင္တယ္။

http://www.hoax-slayer.com/canned-fruit-thailand-hiv-hoax.shtml ကို ဖတ္ရင္ (အင္) ဆိုတာ သိမယ္။

သတင္းကို ထိန္႔လန္႔ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္လုပ္တာ ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္သင့္တယ္။ အဲလိုလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမႈေရးသတင္းေတြလည္း အေရးယူသင့္ပါတယ္။ အရင္ကလည္း အဲလိုသတင္းမ်ိဳးေတြထြက္လို႔ ေရးထာတာေတြ ရွိတယ္။

၄-၇-၂ဝ၁၂ ေန႔က Frooti contains contaminated Blood of a worker who is suffering from HIV AIDS (ဖ႐ုတီ) ေဖ်ာ္ရည္လုပ္စက္႐ံုမွာ HIV/AIDS ေရာဂါ ခံစားေနရသူတေယာက္ရဲ႕ ေသြးပါေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ ေရးတယ္။ အဲဒီေျခာက္လွန္႔သတင္းထဲမွာ ေဒလီရဲကေန သတိေပးခ်က္လည္း ထုတ္ထားတယ္လို႔ အကိုးအကားပါ ထည့္ေရးထားေသးတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ ျပန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။ (မက္ေဆ့ခ်္) ထဲမွာ NDTV ကေန ျပသသြားတယ္လို႔ပါ ထည့္ထားေသးတယ္။ ဒီသတင္းကို ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ ရွယ္ၾကပါလို႔လည္း ဆိုထားေသးပါတယ္။

ေဒလီရဲကေန အဲဒီလို ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္မထားပါ။ HIV ပိုးဟာ အစားအေသာက္ကေနတဆင့္ မကူးစက္ပါ။ HIV ပိုးပါေနတဲ့ေသြးကို စားသံုးမိလို႔ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ HIV ပိုးဟာ အျပင္မွာ တာရွည္မရွင္ႏိုင္ပါ။ ပိုးပါေနတဲ့ ေသြးျဖစ္ျဖစ္၊ သုက္ရည္ျဖစ္ျဖစ္ဟာ ကိုယ္ထဲကေန အျပင္ေရာက္လို႔ ေလနဲ႔ထိေတြ႔တာ၊ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္တာ၊ အစာအိမ္ထဲ ေရာက္သြားရင္ အက္စစ္ဓာတ္နဲ႔ ထိေတြ႔တာေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားအေသာက္ကေန HIV မကူးစက္ႏိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ (ဖ႐ုတီ) ေဖ်ာ္ရည္ထဲမွာ HIV ပိုးပါေနတယ္ဆိုတာ ေျခာက္လွန္႔တဲ့ သတင္းတခုသာ ျဖစ္တယ္။ အရင္ကလည္း HIV in Pepsi ပက္ဆီထဲမွာ HIV ပါေနတယ္လို႔ သတင္းမွား ထုတ္သလိုမ်ိဳးသာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ကိုမွ ရွယ္မလုပ္ပါနဲ႔။

၁၉-၇-၂ဝ၁၂ ေန႔က AIDS-Infected Needles AIDS ပိုးပါ ေဆးထိုးအပ္ဆိုတဲ့သတင္း အေမရိကမွာ ထြက္ခဲ့တယ္။ ဥေရာပကေန ပ်ံသန္းလာတဲ့ ဒယ္လ္တာေလေၾကာင္းမွာ ေကြ်းေမြးတဲ့ ၾကက္ဆင္သား အသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔ထဲမွာ ေဆးထိုးအပ္ေတြ႔တယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ ခရီးသည္တေယာက္ ထိခိုက္မႈ အႀကီးအက်ယ္ရၿပီး ေဆးထိုးအပ္မွာ HIV ပိုး ပါေနသလားလို႔ စိုးရိမ္ေနရတယ္လို႔ပါ ဆိုထားတယ္။ ခရီးသည္နာမည္က Jim Tonjes ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကို HIV ကာကြယ္ဖို႔ရာ ART ေဆး ၂၈ ရက္ၾကာ ေသာက္ခိုင္းပါတယ္တဲ့။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက လုပ္တာလားလို႔ ေမးၾကျပန္တယ္တဲ့။

ေဆးထိုးအပ္မွာ HIV ပါေနေပမယ့္ ပိုးဟာ အျပင္မွာ ၾကာၾကာမရွင္ႏိုင္လို႔ ႀကံစည္မႈဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ခရီးသယ္ေတြကို မေကြ်းခင္ (မိုက္ခ႐ုိေဝ့ဖ္) နဲ႔ ပူေအာင္လုပ္ေတာ့ ပိုးပါေနလည္း ေသပါမယ္။ လူေတြကို အဲလို ေသေၾကာင္းႀကံဖို႔ တျခားထိေရာက္တဲ့အဆိပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။

၈-၄-၂ဝ၁၄ ေန႔တံုးက အခ်ိန္ ၃ မိနစ္ေလာက္ေပးၿပီး ဖတ္ေပးပါခင္ဗ်ားဆိုၿပီး၊ HIV သတိေပးခ်က္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုထိုင္ခံုမွာ ေဆးထိုးအပ္ေထာင္ထားၿပီး ခင္ဗ်ား HIV ပုိး အကုိက္ခံရၿပီ၊ ကမာၻ႔ HIV မိသားစုမွ ႀကိဳဆုိပါတယ္စာတမ္းပါ ထားခဲ့တယ္လို႔ ေရးထားတာျဖစ္တယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ရပါတယ္။

၁၆-၃-၂ဝ၁၅ ေန႔က HIV-Infected Needles Are Being Found in Theater Seats-Fiction! ဆိုတဲ့ ေနာက္သတင္းက ထြက္တာပါ။ တေနရာမွာ တမ်ိဳးခ်ဲ႕ကားေျပာတဲ့ (ဗားရွင္း) ေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ သတင္းထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ႐ုပ္ရွင္သြားၾကည့္တယ္။ ထိုင္ခံုမွာ ထိုင္ခ်လိုက္တာ တခုခုစူးတာ ခံရတယ္။ အျမန္ျပန္ထၿပီးရွာေတာ့ ေဆးထိုးပိုက္နဲ႔ အပ္တေခ်ာင္း ေတြ႔တယ္။ ဒါ့ျပင္ သတိေပးစာတခုလည္း တြဲထားေသးတယ္။ ခင္ဗ်ားေတာ့ HIV ကူးၿပီ။ က်ဳပ္တို႔ကမာၻက ႀကိဳဆိုပါတယ္တဲ့။ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနကေန ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြမွာ ေဆးထိုးအပ္ကို သတိေပးခ်က္ ထုတ္ထားတယ္တဲ့။

Hoax အႀကံအဖန္သတင္းပါပဲ။ ခုထိ ဘယ္႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာမွ HIV ပုိးပါ ေဆးထိုးအပ္ေတြ႔တယ္ဆိုတာ မရွိပါ။ တခ်ိဳ႕ ဗားရွင္းေတြမွာ ပိုက္ဆံထည့္သံုးရတဲ့ ဖုန္းစက္ကေန ျပန္အမ္းတဲ့ (ကြိဳင္) အေႂကြေစ့မွာ ေဆးထိုးအပ္ ေတြ႔တာ။ ပန္းၿခံက အလြယ္ဝယ္ရ စားေသာက္ဆိုင္မွာ။ ဖေလာ္ရီဒါ၊ တက္ဆပ္စ္ ေဖ်ာ္ရည္ဝယ္ရတဲ့ စက္မွာ။ စၿပီးျဖန္႔တဲ့သတင္းမွာ ကေနဒါႏိုင္ငံ မြန္ထရီရယ္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာတဲ့။

၁၈-၇-၂ဝ၁၅ ဆရာခင္ဗ်ား ဇေဝဇဝါျဖစ္ေအာင္ ေရးထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ အမ်ားသူငါ သိႏိုင္ဖို႔ ပို႔စ္ေလး ေရးေပးပါခင္ဗ်ာ။

ေပးတဲ့လင့္ခ္ကို ဖတ္ေတာ့ နာနတ္သီး စားမိရာမွ AIDS ျဖစ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ Myawady Health မွာတင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းပါအေၾကာင္းေတြကိုခ်ဳပ္ရင္ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးတေယာက္၊ နာနတ္သီးစိတ္ ဝယ္စား၊ ေနာက္ ၁၅ ရက္ၾကာတဲ့အခါ ေနမေကာင္းျဖစ္၊ ေဆးစစ္ HIV ေရာဂါပုိးေတြ႔ရွိ၊ နာနတ္သီး စားမိရာမွ HIV ကူးစက္ခဲ့။ လမ္းေဘး အစားအစာဝယ္စားတာ သတိထားတဲ့။

HIV ဆိုတာ (၁) လိင္ဆက္ဆံမႈ။ (၂) ပိုးရွိမိခင္ကေန ေမြးလာတဲ့ကေလးနဲ႔ (၃) ေဆးထိုးအပ္ကေနသာ ကူးစက္ႏိုင္တယ္။ ပို႔စ္မွာ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလိုပဲ ေဆး႐ံုကေန နာနတ္သီးေရာင္းသူထံ အျမန္သြားခဲ့ၾကပါတယ္လို႔ ေရးထားတယ္။ အဲတာလည္း မထင္ပါ။ HIV တရားခံရွာတဲ့အလုပ္ကို ေဆး႐ံုက ဘယ္ဆရာဝန္ကိုမွ သြားၾကည့္ဖို႔ တာဝန္ေပးထားႏိုင္တာ မရွိပါ။ ကပ္ေရာဂါလိုျဖစ္ရင္သာ ေရာဂါကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရး တာဝန္ရွိသူေတြက ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ AIDS ေဝဒနာရွင္ နာနတ္သီးသည္လို႔ ေရးထားတယ္။ HIV ပိုးေတြသူတိုင္းက AIDS မဟုတ္ပါ။ နာနတ္သီးစိတ္ ဝယ္စားၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္ ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ ေနမေကာင္းစျဖစ္၊ ေဆးစစ္ေတာ့ HIV ေတြ႔တယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ HIV ကို သံသယျဖစ္စရာနဲ႔ ႀကံဳၿပီးေနာက္ ၃ လၾကာမွသာ စစ္ႏိုင္ပါတယ္။ AIDS က ႏွစ္ေတြၾကာမွသာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

သတိေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။ ခိုင္မာမႈကို အေျချပဳေစခ်င္ပါတယ္။ လူေတြကို အထိန္တလန္႔ မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ လူေတြကလည္း ရွယ္ၾကတယ္။ ရွယ္တာကို ကုသိုလ္ရတယ္ ထင္ေနၾကတယ္။ ယံုတဲ့လူေတြက ယံုၾကတယ္။ ကမာၻႀကီးမွာ အ႐ူးလုပ္ရတာ လြယ္တယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွာ အ႐ူးလုပ္တာမခံၾကရေအာင္ က်ေနာ္ စာေတြ ေရးေနတာပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

၇-၁-၂ဝ၁၇