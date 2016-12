ေရာ္ဘီဝီလ်ံစ္ကို အားေပးေနသည့္ အမာခံပရိသတ္အဖြားအို႐ုပ္သံ ေရပန္းစား

အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ပက္တ္ ႐ုိက္တ္ဟာ နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္ ေရာ္ဘီဝီလ်ံစ္ရဲ႕ အမာခံပရိသတ္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာ မၾကာေသးခင္က ေျမးျဖစ္သူနဲ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့တဲ့ ေရာ္ဘီဝီလ်ံစ္ရဲ႕ စတိတ္႐ႈိးတခုမွာ စိတ္လႈပ္ရွား ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြစြာ အားေပးေနခဲ့တဲ့ ႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ဟာ လတ္တေလာမွာေတာ့ ေရပန္းစားေနခဲ့တာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ခရစၥမတ္အႀကိဳ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတခုမွာ ေရာ္ဘီဝီလ်ံစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အဖြားအိုက ေျမးျဖစ္သူ တိုနီနဲ႔အတူ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ခ်ိန္မွာ ဒီ႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ကို ႐ုိက္ယူထားႏိုင္ခဲ့တာပါ။

အဖြားအို ပက္တ္ဟာ ပင္စင္စားတဦးျဖစ္ကာ အဲဒီေန႔ကေတာ့ ေရာ္ဘီဝီလ်ံစ္ရဲ႕ ပံုပါတဲ့ တီရွပ္တထည္ကို ဝတ္ဆင္ထားခဲ့ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူးေနခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

စတိတ္စင္ေပၚမွာ ေရာ္ဘီဝီလ်ံစ္ မသီဆိုခင္ကတည္းက စိတ္လႈပ္ရွားေနခဲ့ကာ မ်က္ႏွာကို အုပ္ထားလိုက္၊ လက္ခုပ္တီးလိုက္နဲ႔ သူဟာ အခန္းတခုတည္းမွာ အတူရွိေနတယ္ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေနပံုပါပဲ။

အဲဒီေနာက္ေတာ့ ေရာ္ဘီဝီလ်ံစ္က သူ႔ရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ Let Me Entertain You သီခ်င္းနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ေျမးျဖစ္သူနဲ႔အတူ တျခားပရိသတ္လူငယ္ေတြၾကား သီခ်င္းကို လိုက္ဆိုကာ ေပ်ာ္ရႊင္လႈပ္ရွားေနခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ကေလး ၂ ဦး ဖခင္ျဖစ္တဲ့ ေျမးျဖစ္သူ တိုနီက “အဖြားက ဒါ ပထမအႀကိမ္မဟုတ္ပါဘူး။ သူဟာ ေရာ္ဘီဝီလ်ံစ္ရဲ႕ အမာခံပရိသတ္တေယာက္ပါ။ သူ ႐ႈိးပြဲၾကည့္တိုင္း ခုလိုလုပ္ေနက်ပါ” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ကို တုိနီက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွတဆင့္ မွ်ေဝခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ပရိသတ္ ရာေထာင္ခ်ီ ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၾကတာပါ။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာပဲ ဒီ႐ုပ္သံဗြီဒီိယိုဖိုင္ကို တေယာက္က ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ေရာ္ဘီဝီလ်ံစ္ဆီ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ေပါ့ပ္စတားဟာ အံ့အားတသင့္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ မွတ္ခ်က္ေအာက္မွာ “တိုနီ႐ုိက္တ္နဲ႔ အဖြားပက္တ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခရစၥမတ္အခ်ိန္သမယပါ” လို႔ ဆုေတာင္းစကား ျပန္ၾကားခဲ့တာပါ။

တိုနီကေတာ့ အဲဒီမွတ္ခ်က္ေအာက္မွာ “အဖြားဟာ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ဝမ္းသာေနပါတယ္” လို႔ ျပန္ေရးခဲ့ပါတယ္။